İki işkence olayı!...

Yıllar önceydi. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün bir toplantısı için 1987'de Arjantin'e, Buenos Aires'e gitmiştim.

Yanımda iki kitap vardı.

Biri, Arjantin'li bir meslektaşım Jacop Timerman'ın, diğeri İlhan Selçuk'un.

İkisi de kitaplarında askeri darbe dönemlerinde gördükleri işkenceleri anlatıyorlardı.

İlhan Selçuk 1972'de, 12 Mart döneminde yaşadığı o korkunç günleri, kendisine yapılan işkenceyi akrostiş metoduyla haber verdiği yazısını da içeren Ziverbey Köşkü adını taşıyan kitabında, kendine özgü yalın üslubuyla hiç dramatize etmeden yazmıştı.

Jacop Timerman askeri cunta döneminde, 1977 yılında uğradığı işkenceleri, sonradan filmi de yapılan Prisoner Without A Name, Cell Without A Number (Numarasız Hücre, İsimsiz Mahpus) isimli kitabında toplamıştı.

Buenos Aires'e saatler süren uzun uçak yolculuğum sırasında iki kitabı da satır satır okumuştum. İki yazarın yaşadıkları arasındaki benzerlikler çarpıcıydı.

Buenos Aires'te Jacop Timerman'la tanıştım. Kitabında sözünü ettiği ve çok sevdiğini söylediği Plaza Oteli'nin o loş, ahşap barının bir köşesinde, 1987'nin ekim ayı sonlarında aşağıdaki yazıyı yazdım.

Arjantin'i bilmem ama Türkiye 2017'de mutlu olmayı hâlâ öğrenebilmiş değil

Jacob Timerman.

Yıl 1977, aylardan nisan.

Bir bahar sabahı gün doğarken

evimi bastılar.

Yirmi kadar sivil.

Birinci Ordu’ya bağlı 10. Piyade

Tugayı’ndan aldıkları emri

uyguluyorlardı.

Ertesi gün karım Birinci Ordu’ya

başvurdu. Ancak komutanlıktan

benim nerede olduğumu bilmedikleri

yanıtını aldı.

*

İlhan Selçuk.

Yıl 1972, aylardan ekim.

Gazeteden akşamüstü eve döndüm.

Kapı çaldı.

Polis...

Dört kişiydiler; içlerinden birisi

elindeki kâğıdı isteğim üzerine

gösterdi.

Baktım;

"Görevli gruba teslim edilmek

üzere..." diye yazıyordu.

Sordum:

–Nereye götürüyorsunuz?

–Bizim görevimiz sizi yetkili

olanlara teslim etmek.

Ve üç dört gün sonra komutanlıktan

resmi bir yazı:

"Eşiniz gözaltına alınmıştır.

Tahkikatın seyri icabı bulunduğu

yerin açıklanması sakıncalı

görülmektedir."

*

Jacob Timerman.

Bileklerimi arkadan kelepçelediler.

Başıma bir battaniye örttüler. İte

kaka apartmanın bodrumundaki

garaja indirdiler. Arabanın arka

tarafında yere yatırdılar beni.

Üstüme de battaniye örttüler.

Ayaklarıyla da bastılar üstüme.

Ve silahların dipçiğini hissettim

battaniyenin altındaki bedenimde.

Kimse konuşmuyordu.

*

İlhan Selçuk.

Bekliyoruz. Yanımıza bir araba

yanaştı, beyaz station-wagon.

Bir sivil, iki komando.

Beni büyük arabaya aldılar. Gözümü

bağladılar; ellerime kelepçe taktılar;

arabanın arka tarafında yere

yatırdılar; üstüme de bir battaniye

örttüler. Battaniyenin altında

düşünüyorum. Arabanın nereye

gittiğini kestirmeye çalışıyorum.

*

Jacob Timerman.

Bir yere geldik. Birkaç büyük kapı

açılıp kapandı.

Arabadan çıkarıp yere attılar beni.

Gözlerim bağlı...

Hemen yanı başımda köpekler,

hırlayıp havlıyorlar.

*

İlhan Selçuk.

Yatağa kurt köpeği getirdiler.

Komando kılıklı adam zincire bağlı

kurdu içeri sokup, yatağa yaklaştırdı.

Sarı bir Alman kurdu, ensesi boğa

gibi, gözleri çakmak çakmak...

Ben zincirli, yatakta...

Köpek zincirli, yatağın üstünde...

Yüz yüze soluyoruz.

Adam:

–Bıraksam parçalar, dedi, bunlar

eğitilmiştir.

*

Timerman'ın işkencecileri yargılandılar, mahkûm oldular. Türkiye'de bu da olmadı

Jacob Timerman.

Sessizlik cezası...

Uzun bir işkence faslından sonra...

Tuhaf bir hücrede kendime geldim!

Ve çaresizlik içinde delirmeyi

bekledim. Gözlerim ve ellerim bağlı,

bir sandalyede oturuyorum.

Hemen yanı başımda bir köpek...

Belli aralıklarla havlıyor, susuyor.

Tıp tıp yaklaşan, uzaklaşan, yumuşak

ayak sesleri dinliyorum.

Bütün vücudum titriyor.

Sessizlik...

Bütün gücüyle havlıyor köpek.

Delirmedim.

*

İlhan Selçuk.

Kapı kapandı.

Sessizlik.

Gözleri bağlı iskemlede oturuyorum.

Ellerim ayaklarım zincirli...

Tam bir sessizlik var.

Birileri davranışlarımı, tepkilerimi

gözlemliyor.

Dakikalar geçiyor.

Birden insanı sıçratacak bir gürültü

duyuluyor. Yere bir şey düşürdüler.

Sonra yine sessizlik.

Tam sessizliğe alışırken birisi elinde

bir kâğıt buruşturuyor.

*

Jacob Timerman.

Gözlerimi kapayan bağı çıkardılar.

Loş ışıklı, büyük bir çalışma odası.

Tek masa ve sandalyeler...

Bileklerim arkadan kelepçeli, ayakta

duruyorum.

Beni dikkatle süzüyor:

–Yaşamın sorularıma vereceğin

yanıtlara bağlı.

–Herhangi bir önyargılama

olmaksızın mı Albay?

–Yaşamın vereceğin yanıtlara bağlı.

–Tutuklanmamı kim emretti ?

–Harekât halindeki Birinci Ordu’nun

bir tutsağısın.

*

İlhan Selçuk.

Sonra oldukça yumuşak ama

karşısındaki üzerinde etki yaratmak

isteği tınılarında yansıyan bir ses

duydum:

– Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı

kontrgerilla örgütünün karşısında

bulunuyorsun. Sen bizim

tutsağımızsın. Burada anayasa,

babayasa yoktur. Örgüt seni ölüme

mahkûm etmiştir. Sana istediğimizi

yapmaya yetkiliyiz. Buraya

getirilmen örgüt kararıyladır. Seni

Marksist, Leninist, komünist

biliyoruz. Eğer konuşur ve böyle

olduğunu itiraf edersen hakkında

hayırlı olur.

*

Jacob Timerman.

Gelip hücreden alıyorlar beni.

Yürüyoruz.

Gözlerim bağlı.

İte kaka yol gösteriyorlar.

Büyük bir odadayım galiba;

seslerden anlıyorum. Soyup yeni bir

işkence faslına başlayacaklar, öyle

sanıyorum.

Giyinik olarak bir sandalyeye

oturtup, ellerimi arkadan bağlıyorlar.

Elektrik...

Şok dalgaları birbirini ardından

geliyor derimin içine...

Müthiş bir acı.

Oturduğum yerde inleyip zıplıyorum.

Soru sormuyorlar, hakaret ediyorlar.

*

İlhan Selçuk.

Sorgucu Albay:

–Göreceksin şimdi seni... dedikten

sonra bağırmıştı:

–Yüzbaşı !..

Gözlerim bağlı olduğundan hiçbir şey

görmüyordum. Birileri beni yere

yatırmışlar, çoraplarımı

çıkarmışlardı. Ayak bileklerime bir

alet geçirilmişti.

Sonra sopa inip kalkmaya başladı.

Falaka...

Kişinin aklını başından alıyor; ta

kemiklerine işleyen bir acı duyuyor

insan...

*

Jacob Timerman.

Kimilerine göre faşist ya da komünist

nitelik taşıyan totaliter baskıya karşı

mümkün olabilecek tek tepki,

yeraltına inmek veya sürgüne,

yurtdışına gitmektir.

Her iki çözüm de benim felsefeme

aykırıydı.

*

İlhan Selçuk...

Gerçi yeniden gözaltına alınacağımız

ve işkenceden geçirileceğimiz

söylenmişti.

Hatta ünlü bir yazar dostum, o

yaz bir öneride bulunmuştu:

–Başına çok kötü şeyler gelebilir,

seni yurtdışına kaçıralım.

–Gerek görmüyorum.

–Ama iş bildiğin gibi değil.

*

Jacob Timerman ’a 1977’de işkence

yapan ve yaptıranlar, 1983 sonrası

yargılanıp mahkûm oldular Arjantin’de.

İlhan Selçuk ’a 1972’de işkence yapan

ve yaptıranlar ellerini kollarını

sallaya sallaya ortalıkta

dolaşmaya devam ettiler Türkiye’de...

İkisi de yaşadıklarını kitaplaştırdılar.

Şöyle dedi Jacop Timerman kitabında:

“Arjantin bir gün nasıl mutlu

olacağını öğrenecek.”

Şöyle dedi İlhan Selçuk kitabında:

“Aklımda Seneca’nın bir özdeyişi:

–Yeryüzünde gün ışığına layık

olmayan nice insan var, ama güneş

her gün doğar !”

Arjantin ve Türkiye, birbirlerine hem

çok uzak hem de çok yakın...

* * *

Bu yazım 1 Kasım 1987'de Cumhuriyet'teki köşemde çıktı.

1987'den 2017'ye, geçen 30 yıla bir çizgi çekiyorum.

Jacop Timerman'ın dileği gerçekleşti mi? Arjantin mutlu olmayı öğrendi mi, bilemiyorum.

Ama hiç olmazsa, meslektaşım Jacop Timerman'ın işkencecileri yargılandılar, mahkûm oldular.

Türkiye'de bu da olmadı.

Arjantin'i bilmem ama Türkiye 2017'de mutlu olmayı hâlâ öğrenebilmiş değil.

İyi pazarlar!

DİHA muhabiri Nedim Türfent ‘gazetecilik faaliyetleri’ öne sürülerek 13 Mayıs 2016’da tutuklandı.

Bir yıl içinde beş kez bulunduğu cezaevi değiştirildi. 26 Nisan’dan bu yana Van Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda tutuluyor.

4 metrekarelik pislik içinde bir hücrede, tek başına kalan Nedim’e spor ve sohbet faaliyetleri yasak.

Tek okuyabildiği şey, deterjan kutularının ambalajları. Gazete, dergi, kitap yasak.

1 yıldan fazla tutuklu olan Türfent’in ilk duruşması 14 Haziran’da, Hakkâri’de görülecek.

Meslektaşlarımızı Nedim’in sesini duyurmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Aşağıdaki kısa metni yazınızda kullanabilir, sosyal medyada paylaşabilir ve duruşmayı izlemek üzere Ben Gazeteciyim insiyatifiyle temasa geçebilirsiniz.

NEDİM’İN TECRİDİNE SON VERİN!

Gazeteci Nedim Türfent bir yıldır cezaevinde. 26 Nisan’dan beri Van’da, pis ve küçük bir hücrede tecritte tutuluyor. Kitap, dergi, gazete okuyamıyor. Keyfi tecrit uygulamasına derhal son verilmeli. Tutukluluk, yargısız cezalandırma aracı olamaz. Nedim ve tutuklu tüm gazetecilerin adil yargılanmasını talep ediyoruz. Gazetecilik Suç Değildir!