İflah olmaz bir memlekette boşa mı kürek çekiyoruz yoksa?..

Akdeniz mavisi güneşin altında

gümüşi dalgacıklarla oynaşıyor.

Denizden doğru hafif hafif esen yel,

kendimi şöyle bir bıraksam,

beni bambaşka dünyalara sürükleyecek.

Ama olmuyor.

İçimdeki o Allah'ın belası

fren mekanizması yine kımıldıyor.

"Edebiyat parçalamayı bırak"

diye sesleniyor.

"Tükenmek bilmeyen acıları yaz"

diyor o iç sesim,

"Bu memleketin acılarına

sakın ola yabancılaşma..."

İyi de hep aynı şeyleri yazıyorum.

Dolap beygiri gibi dönüp duruyorum.

Yazmasam bu sefer huzursuz oluyorum.

Kaç gündür Devlet Bahçeli var kafamda.

Devlet Bey'e sıkı bir yüklenmek

geliyor içimden...

Ama elim bir türlü gitmiyor.

Öfke kontrolsüz bir yazı çıkar diye

tedirginlik duyuyorum.

Kaç kere yazdın, bir defa daha

yaz gitsin HC!

Ama o zaman da Devlet Bey'in,

Bahçeligiller'in istediği oluyor.

Siyasette öfke çukuru derinleşiyor,

cepheleşme keskinleşiyor.

Çizgi: Tan Oral

Akdeniz mavisinin üstünden

usul usul esen yel düşüncelerimi dağıtıyor,

galiba biraz da yumuşatıyor.

Oysa, fena halde öfkeliyim Bahçeli'ye.

İzmir'de siyasal cinayete kurban giden

HDP'li Deniz hakkındaki söylemi

ve HDP'nin kapatılmasına ilişkin tavrı

içimde büyük bir tepki dalgası

kabartmış durumda.

Ama aynı zamanda bir soru işareti kıvrılıyor:

Bu son derece olumsuz duygu ve düşünceler

öfke kontrolsüz bir yazıya dökülürse,

Erdoğan-Bahçeli ikilisinin

"kaos planları"na su taşınmış olmaz mı?

Evet, bu ihtimal de var.

Peki, bu ihtimal var diye

sesimizi yükseltmeyecek miyiz?

Demokrasi, barış, adalet, hukuk, özgürlük

diye bağırmayacak mıyız?

Muhalefete ortak eylem çağrısı

yapmayacak mıyız?

HDP'nin kapatılmasının

barış ve demokrasiye

ölümcül bir darbe, bir büyük ahmaklık

olacağını haykırmayacak mıyız?

Hatta adalet yürüyüşleri yapmayacak mıyız?

Muhalefetle birlikte meydanları

barış ve demokrasi sloganlarıyla

dalgalandırmayacak mıyız?

Söyle HC!

Öfke kontrolü diye mırıl mırıl seslerle

muhalefet mi yapılır?

Demokrasi için mücadele böyle mi olur?

Yoksa çaresizlik mi kapıyı çalan?..

Bilemiyorum.

Türkiye'yi "cehennem çukuru"na iterek

kendi "Saray iktidarları"nı

kurtarabileceklerini sananları ve onların

Türkiye'ye yaptıkları kötülükleri

dehşetle izliyorum.

Bu tek adam rejimini milletin oylarıyla

yapılacak bir "seçim sandığı devrimi" ile

tarihin çöplüğüne göndermenin

en isabetli yol olacağını düşünüyorum.

Ama mevcut muhalefet güçleri

bunun için ne kadar yeterli?..

Siyasal cinayetlerin, kanlı bir kaosun

ayak sesleri yakınlaşırken

başta CHP olmak üzere

ne kadar güven veriyor muhalefet?..

Bir başka soru:

Kendi iktidarlarını kalıcı kılmak isteyen

Saray düzeni,

barış ve demokrasi güçlerini yutacak mı?..

Bir başka deyişle:

Yine yenilecek miyiz?..

Ne kadar hazin...

Bazı sorular yılan gibi kıvrılıyor:

Yoksa iflah olmaz bir memlekette mi

yaşıyoruz?..

Yoksa Türkiye baştan mı yanlış kuruldu,

kötü kuruldu?..

Yoksa boşa mı kürek çekiyoruz?..

Sevgili Çetin Altan'ın dediği gibi,

"Hayal ettiğim Türkiye bu değildi"

diyerek mi göç edeceğiz bu dünyadan?

Belki de...

Bu satırları sonsuza doğru yayılıp giden

Akdeniz mavisinin kıyısında yazıyorum.

Denizin üstündeki gümüşi kıpırtılar

beni yaşama sevinci yerine

böylesine karanlık düşüncelere itiyor.

Yoksa Türkiye değil de

ben mi iflah olmaz bir adamım?..

Yetti HC, geçiyorum.

Yine de iyimser bir çağrıyla

noktalamak istiyorum yazımı:

Barış, demokrasi ve özgürlük diyenler,

hadi gelin elele verelim

ve bir seçim sandığı devrimi ile

Türkiye'nin önünü açalım!

Yapabiliriz!