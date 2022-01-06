İç savaş naraları... Silahsız iç savaş... İç savaş... Ve cehennem...

Fiyatlar dizginlerinden boşaldı.

Enflasyon şahlanıyor.

Hayat pahalılığı milleti ezdikçe eziyor.

Erdoğan artık ne dese boş.

Mutfaktaki yangın gün geçtikçe

öyle bir parlıyor ki,

Erdoğan'ın hiçbir inandırıcılığı kalmadı.

Anketlerin dili de bu acı gerçeği söylüyor.

Bu bir çöküş!

Erdoğan da farkında baş aşağı gidişinin...

Bu gidişi tersine çevirmesi

çok uzak ihtimal...

Elindeki seçenekler çok sınırlı.

Seçimleri yaptırmayabilir.

Seçim yenilgisini reddedebilir.

Hileli seçim tezgahlayabilir.

Bütün bunlar için de iç çatışma

ortamını körükleyerek memleketi

"cehennem çukuru"na itebilir.

Nuray Mert geçen gün Ayşegül Doğan'la

bir televizyon programında sohbet ederken

şöyle diyordu:

Bugün Türkiye'de

silahsız bir iç savaş

yaşanmakta,

kutuplaşma da aşıldı artık...

Desen: Selçuk Demirel

Silahsız iç savaş...

Bundan sonraki aşamayı düşünmek bile

istemiyorum.

Ama Erdoğan ne yazık ki

o kapıyı da zorlamaya başladı.

Kılıçdaroğlu'na dönük şu sözleri

akıl alır gibi değil:

Sokaklara döküleceklermiş,

meydanlara döküleceklermiş...

Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi?

Nereye dökülürseniz dökülün.

15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere

bu millet nasıl dersini verdiyse,

siz de dökülün siz de aynı dersi

öyle alırsınız. Cumhur İttifakı olarak

hepinizi önümüze katarız

ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.

Allahtan Kılıçdaroğlu gayet sakin,

Erdoğan'ın iç savaş naraları

diye nitelediği bu sözleri

kışkırtmaya gelmeden yanıtlıyor:

Ey Saraydaki Şahıs!

oy oranlarını gördükçe

dilinin söylediğini kulakların

duymaz oldu. Bugün resmen

iç savaş naraları

atmaya başladın.

Bu millet bunları yemez!

Bu millet sen ve sülalen

saraylarda yaşayasınız diye

sokaklarda kan dökmeyecek.

Seni ve beslemelerini

seçimle göndereceğiz.

Çok zor zamanlardan geçiyoruz.

Seçim sandığını korumak,

oy hakkımızı savunmak zorundayız.

Bunun için Erdoğan'a karşı direneceğiz.

Demokrasi için,

hukuk için,

özgürlük için,

insan hakları için,

laiklik için

direneceğiz.

Ama Erdoğan'a karşı direnirken,

onun oyununa gelmeyeceğiz,

onun tuzaklarına düşmeyeceğiz.

Erdoğan "tek adamlığı"nı

devam ettirmek için

her türlü kötülüğü yapabilir,

olmadık kumpaslar kurabilir.

Ancak bu millet,

Erdoğan'ı seçim sandığına gömecek,

Türkiye'nin önünde

yeni bir sayfa açacak

siyasal deneyime sahiptir.