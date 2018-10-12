Aşağıdaki yazı, Rahip Brunson serbest bırakılmadan önce yazıldı.

Rahip Brunson serbest bırakılsa ne olacak?

Yargı artık bağımsız mı sayılacak?

Erdoğan yargıya saygılı mı ilan edilecek?

Mutfaktaki yangın mı sönecek?

Polisiye tedbirlerle, iş aleminden tam sayfa ilanlarla patlamakta olan fiyatlar insafa mı gelecek?

Yani enflasyon inişe mi geçecek?

Büyümekte olan işsizlik hız mı kesecek?

Bankalara dışarıdan oluk oluk kredi mi akmaya başlayacak?

Ekonomi krizden mi çıkacak?

Hayır, hayal kurmayın.

Bunların hiçbiri olmayacak.

Rahip Brunson serbest bırakılacak diye bütün bunları söylemek hikâyedir hikâye...

Sadece Saray'dan düğmeye basılacak ve bir algı operasyonu alıp başını gidecek.



Devam edelim.

Erdoğan, ODTÜ'lü beş öğrenciyle Saray'da 5 çayı içse ne olacak, içmese ne olacak?

İçti diye Erdoğan özgürlükçü mü olacak?

İfade özgürlüğüne saygılı mı ilan edilecek?

İsmet Paşa'nın deyişiyle:

Hadi canım sen de!

"Saray'da bir 5 çayı"yla öyle kolay tarafından özgürlükçü ilan edilmek, hikâyedir hikâye...

Hadi bir adım daha atalım.

Hapishanelerin, zindanların kapısı birden bire ardına kadar açılsa...

Ve siyasetten, yazıp çizmekten dolayı içeride yatanlar dahil herkes bir anda özgürlüklerine kavuşsa ne olacak?

Erdoğan özgürlükçü mü olacak?

Demokrasi mi gelmiş olacak?

Hukuk mu kapımızı çalmış olacak?

Özgürlükçü düzen mi kurulmuş olacak?

Hayır, hiçbiri olmayacak.

Yine eski hamam eski tas devam edeceğiz.

Bunun tersini söylemek de bir algı operasyonunun daniskası olacaktır.

Veyahut:

Hikâye olacaktır, hikâye!

Yazın bir kenara:

Türkiye'de bugünkü anayasal düzen, bir tek adam düzeninin çerçevesini çizmiştir.

Bu düzende yargı bağımsızlığı yoktur.

Bu düzende yasama, yargı ve yürütmeden oluşan güçler ayrılığı yoktur.

Ya ne vardır?

Bir tek adam vardır.

Bağımsız ve özgür medya da yoktur bu düzende.

Tüm iktidar dizginleri, 'tek adam'ın elinde, Saray'da toplanmıştır.

Rahip serbest bırakılsa da...

Dolar düşse de...

ODTÜ'lü öğrenciler "Saray'da 5 çayı"na davet edilseler de, bu çıplak gerçek, yani tek adam gerçeği değişmeyecektir.

Kimse kendini aldatmasın.

Evet, başa dönelim.

Rahip Brunson serbest bırakılsa ne olacak, bırakılmasa ne olacak?

Kimse hikaye anlatmasın.

Ve bu memleketin bir numaralı sorununun Erdoğan olduğunu da unutmasın!

Nokta.

Ve bir dip not:

Bu yazı Rahip Brunson kararı belli olmadan yazıldı.