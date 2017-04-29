Leonard Cohen dinliyorum sabah vakti, kocaman sesiyle söylüyor.

Herkes biliyor

geminin su aldığını,

herkes biliyor

kaptanın yalan söylediğini,

herkes biliyor

zarların hileli olduğunu.

Aklıma takılıyor.

Yoksa yalanda mı yaşamaya başladık?

Belki daha doğru deyişle:

Rejim gitgide kendi yalanlarının tutsağı haline gelirken, bize de kendi yalanlarını mı dayatmak istiyor?

Gazetenin başsayfasında bir haber:

"Partime dönüyorum."

Vay vay vay!



Devam ediyor:

"Genel başkanlık konusuna gelince... Bu talep delegeden gelir. Geldikten sonra değerlendirilir. Ne gibi bir karar alırlar, ne gibi bir adım atarlar şu anda bunu ben söyleyemem.”

Bir vay be daha çekiyorum.

Neredeyse gözlerim yaşaracak...

Partisine geri dönüyormuş...

Genel başkanlığına ancak yetkili kurullar karar verirmiş...

Delegeler oylarmış genel başkanlığını...

Gözlerimizin içine baka baka bunları söyleyebiliyor.

Parti hukukuna, kurallara ne kadar da saygılıymış, anlatabiliyor.

Son derece ciddi bir yüz ifadesiyle, bizden de bu sözlerine inanmamızı bekleyebiliyor galiba...

Hay Allah!

Akıl alır gibi değil.

Zekâmızla, aklımızla, her şeyimizle alay ediyor.

Bu söylediklerine inanmamızı bekliyor anlaşılan...

Ne kadar hazin.

O ne zaman bırakmış ki partiyi?

O partide bunca yıldır tek bir taş yerinden oynamış mı, onun haberi olmadan?..

O partinin hükümeti, onun onayını almadan tek bir adım atabilmiş mi?

O hükümetin başbakanı, tek bir icraat yapabilmiş mi, onun yeşil ışığı yanmadan?

​Zekâmızla, aklımızla,

her şeyimizle alay ediyor.

Bu söylediklerine inanmamızı bekliyor anlaşılan

Dinle bak!

O partiyi sen hiç bırakmadın.

O partinin lideri her zaman sendin.

O partiyle bağını görünüşte kestin.

O partide ipleri asıl elinde tutan hep sen oldun.

O hükümette ipleri asıl elinde tutan senden başkası değildi.

Anayasayı kaç yıl delik deşik ettin bu ipleri elinde tutmak için...

Anayasadaki yeminini sürekli çiğnedin, o iktidar iplerini elinde tutmak için...

Ne anayasanın emrettiği tarafsızlığa uydun, ne de partilerüstü davrandın.

Şimdi de karşımıza geçmiş, partine geri dönmekten dem vuruyor, parti hukukuna ne kadar da saygılı olduğuna dair hava basıyorsun.

O partiden hiç ayrılmadın ki.

Ne kadar acıklı.

Bizden yalanda yaşamamızı istiyorsun.

Yaşamayacağız!

Yalanı gerçek saymayacağız.

Yüzde 49 bunun kanıtı.

Vaclav Havel aklıma geliyor.

Totaliter rejimlerde, insanların nasıl yalanda yaşatılmak istendiğini çok iyi anlatır.

Totaliter rejimlerde, akılların nasıl tutsak alınmak istendiğini çok basite indirgeyerek anlatır.

Totaliter rejimlerde, insanların nasıl tek tip düşünmeye zorlandıklarını anlatır.

Totaliter rejimlerde, insanların olduklarından nasıl farklı davrandıklarına, yani aktörleşerek nasıl rol kestiklerini renkli örneklerle anlatır.



Bir manav, vitrinin üstüne,

soğanların, havuçların arasına ne

diye ‘Ey bütün dünyanın işçileri,

birleşin!’ diye yazma gereğini

duysun ki?

Niye yapsın ki bunu?

Gerçekten dünyanın bütün işçileri

arasında birlik olması fikriyle

gerçekten ilgili olduğu için mi ?

Öyle sanıyorum ki, dükkân

sahiplerinin ezici çoğunluğu

vitrinlerine koydukları sloganlara inanmıyorlardı.

Bu sloganlar onların gerçek

duygularını yansıtmıyordu.

Ama yıllardır yapılagelen bir şey olduğu için yapılmaya devam

ediliyordu.

Daha önemlisi, bu sloganları

asmayı reddetseler, başları belaya girebilirdi.

Bu da ‘toplumla uyum içinde’

nispeten huzurlu bir hayat

sürdürmeyi garanti eden binlerce

ayrıntıdan biriydi.

Bu sistemde bürokratik devlet

mekanizmasına, halkçı hükümet

adı takılır.

İşçi sınıfı, işçi sınıfı adına

köleleştirilir.

Bireyin ayaklar altına alınması,

onun nihai kurtuluşu olarak ilan

edilir.

Anlatım özgürlüğünün yokluğu,

en üst dereceden özgürlük olarak nitelenir.

Gülünç seçimler, demokrasinin gerçekleşmiş en güzel örneği olarak sunulur.

Bağımsız düşüncenin

yasaklanması, dünya görüşlerinin

en bilimseli olarak anlatılır.

Askeri işgal, kardeşlik

dayanışması olarak lanse edilir.

Çünkü rejim, kendi yalanlarının tutsağıdır.

Her şeyi tahrif eder, değiştirir bu rejim.

Geçmişi de... Bugünü de... Geleceği de... İstatistikleri de...

Bireyler bütün bu yalanlara

inanmak zorunda değillerdir.

Ancak inanıyormuş gibi yapmak

kendi haklarında daha hayırlı olur.

Bu nedenle, kendi içlerinde yalanı

kabul etmeseler de, yalanda

yaşamak zorundadırlar bu

rejimde...

Ama tekrarlıyorum:

Biz yalanda yaşamayacağız!

Yalanı gerçek saymayacağız.

Yüzde 49 bunun en açık işareti...

İyi ki Leonard Cohen var, sabah vakti ne güzel söylüyor.

Herkes biliyor

geminin su aldığını,

herkes biliyor

kaptanın yalan söylediğini,

herkes biliyor

zarların hileli olduğunu.