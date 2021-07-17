Her şeye ve herkese rağmen, elinden gelen tek şeyi yapar, bağıra bağıra susar!

Sıcak boğucu.

Yaprak kımıldamıyor.

Sabah vakti denizin tuhaf sessizliğini

arasıra cır cır böcekleri bozuyor.

Denizin kıyısında kendi başıma

oturuyorum, dalıyorum.

Ruh hallerim Can Yücel'in

şiiriyle uyumlu:

Bazen hayat yorar insanı...

Şarkılar yorar,

Beklemek yorar,

Özlemek yorar,

Affetmek yorar,

Hoş görmek yorar,

Boş vermek yorar.

Ve insan susar...

Herşeye ve herkese rağmen,

Elinden gelen tek şeyi yapar,

Bağıra bağıra susar.

Ben de bu sabah öyleyim,

bağıra bağıra susuyorum.

İçim dolu...

Ama kağıda dökemiyorum içimdekileri.

Şiir yazsam, roman yazsam,

farklı bişey yapsam belki dökebilirdim.

Ama yazamıyorum ki.

Siyaset yazmakla da olmuyor.

Ayrıca siyaset yazmaktan bıktım usandım.

Hep aynı şeyler...

Üstelik, yazsam da neyi değiştirebiliyorum ki,

hiç bir şeyi...

Neyse ki hala okuyabiliyorum.

Elimde bir roman,

Herkül Millas'ın Aile Mezarı...

İçim burkularak okuyorum.



Bizim hatırladıklarımız buradadır.

Küçükken gittiğim ilkokul, mahallem,

yani çocukken sokaklarında

oynadığım mahallem buradadır.

İstanbul'dan bir gün gelecek

biz de ayrılacak mıyız, bilemiyorum.

Ama bir gün olur da buradan ayrılırsak

başka bir yerde yeniden bir vatana

sahip olamayacağız.

Vatanımızı terk etmiş olacağız;

çıkıp gitmiş olacağız.

İçimde bir ses, vatanın, istediğiniz yerde

ve istediğimiz zamanda elde edebileceğimiz

bir şey olmadığını söylüyor.

Vatan ne taşınabilir bir şeydir,

ne de yeniden kurulabilir.

Belki mezar da öyledir.

Annem ebediyen Heybeli'nin toprağında

kalacak ve varsın mezarının

tam olarak nerede olduğunu bilmeyeyim.

Aristos da Şişli mezarlığında olacak.

Atina'da bir mezar,

belli bir yaştan sonra

satın aldığım bir yazlık ev gibidir.

Baba evi başkadır.

Herkül Millas'ın romanını okurken

başka acıları hissetmeye,

anlamaya çalışıyorum.

Başkalarının acılarına dokunmak,

o acıları yaşamak,

ya da paylaşmak istiyorum.

Sabahın köründe deniz kıyısında

insanoğlunun kendi eliyle yarattığı

"cehennem"leri düşünüyorum.

Şu günlerde siyasetçinin biri,

"Ders kitaplarından

Ermeni, Rum, Yahudi

kelimelerini silelim" demiş...

Bu kafadan kurtulamıyoruz.

Silsek ne olacak,

yok mu olacaklar?

Elbette hayır.

Anadolu'daki bütün başka izleri

yok etmeye, silmeye çalışmadık mı?

Yok oldular mı, silindiler mi?

Hayır.

Kalplerimizi bütün farklılıklara

kilitlemeye kalkıştık ama olmadı.

Farklılıklar var olmaya devam etti.

Bunu yalnız biz yaşamadık bu coğrafyada.

Balkanlar'da, Avrupa'da, Amerika'da,

hatta bütün dünyada

"en güzeli benim milliyetçiliğimdir"

zihniyeti, rengarenk farklılıklara

kalpleri kilitledi. Böylece,

"cennetin değil cehennemin yolları"na

taş döşedik kendi ellerimizle...

Oysa barış ve huzur

ancak farklılıkları tanıyarak,

farklı olanı dışlamayarak,

farklı olana tahammül ederek,

farklı olana saygı göstererek

çalabilirdi dünyanın, hayatın kapısını..

Olmadı, yapamadık.

Acılar bitmedi tükenmedi.

Aile Mezarı romanınında

İstanbul Rumlarının acılarını

hissetmeye çalışıyorum.

Domna Samiu'nun Atina'nın Likavitos

tepesinde verdiği bir konsere

ikisi birlikte gittiklerinde

bu fistanı giymişti.

Güzel bir geceydi.

Tepeden aşağıya yürürlerken,

biraz önce dinlemiş oldukları

ama eskiden de bildikleri

şarkıyı mırıldanıyorlardı:



Yedikule ve Tarabya,

Tatavla ve Nihori

Bu dört köy İstanbul'u süsler

allahaısmarladık Meryem Ana,

sohbet bitti

Bir rüyaydı unuttuk gitti.



(...)

Eskiden, yıllarca önce

Heybeli'nin vapur iskelesine yakın kahvede

plian sandalyede yapmış olduğu gibi

yeniden biraz olsun uyumayı

ne kadar isterdi.

Bu düşüncelerle uyumak üzere

yatağa uzandı. "Yarın mezara gidip

vazoya çiçek koyacağım" diye düşündü.

Ama çok yorgun hissediyordu.

Sonra gözünün önüne İstanbul'da

bırakmış olduğu mezarlar geldi.

Annesinin, babasının mezarına

artık kimse çiçek koyamayacaktı.

