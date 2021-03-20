Hedef çok açık: 2023'e Cumhurbaşkanı olarak girmek... Ve Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten rövanşı almak...

Hedefleri çok açık, yeni de değil:
Cumhuriyet'ten intikam almak,
rövanş almak!
Bu hedefi vurmak için de:
Her ne pahasına olursa olsun
seçimleri kazanmak,
her ne pahasına olursa olsun
iktidarda kalmak...
Bir başka deyişle:
2023'e Cumhurbaşkanı
olarak girmek...
Ve Cumhuriyet'in
100. yılında
Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten
rövanşı almak...
Herşey bunun için.
Evet öyle.
HDP'yi kapatmak da bunun için...
HDP'lilere siyaset yasakları da
bunun için...
Gergerlioğlu'nunki gibi milletvekili
dokunulmazlıklarının kaldırılması da
bunun için...
Seçim Kanunu'nu değiştirme
hazırlıkları da bunun için...
Merkez Bankası başkanlarının
birbiri ardından kapıya konulması da
bunun için...
İstanbul Gezi Parkı'nın mülkiyetini
İBB'den alıp Vakıflar'a
vermek gibi CHP'li belediyeleri
iğdiş etmek de bunun için...
Özgürlüklerin boğulması da
bunun için...
Kendi yaptıkları Anayasa'nın her gün
pas pas edilmesi de bunun için...
İstanbul Sözleşmesi'nin üstüne
çarpı koymak da bunun için...
İstanbul Sözleşmesi'nden sonra
"kadın-erkek eşitliği"ne tümüyle
veda edecek esas adıma,
Medeni Kanunu değiştirmek için
düğmeye basmak da bunun için...
Yani Cumhuriyet'in 100. yılında
Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten rövanşı almak
ve 2023'e Cumhurbaşkanı
olarak girmek için
bütün bunlar...
Soruyorum:
Bütün bunlar olurken
muhalefet ne yapacak?
Demokrasiyle birlikte laik Cumhuriyet'in
köküne kibrit suyu ekilmesini
Mecliste oturup eli kolu bağlı
seyir mi edecek?
Bir başka deyişle:
Meclis zeminindeki varlığıyla
olan bitene meşruiyet mi
sağlayacak?
Yoksa, artık ben bu işte yokum
diyerek Meclisi terk mi edecek?
Sine-i millete mi dönecek?..
Demokrasi mitingleri mi
düzenleyecek?..
Adalet yürüyüşleri mi
yapacak?..
Söyleyin Allah aşkına ne yapacak
muhalefet, ne yapacak?
Biliyorum sokağa, meydanlara inip
cam çerçeve indirmek de
Saray'ın işine gelebilir.
Hatta Cumhuriyet'ten rövanşı almak için
böyle bir muhalefeti sokağa çekmek istedikleri,
meydanlarda kan dökülmesi
için can attıkları söylenebilir.
İyi güzel de, elimiz kolumuz bağlı
oturmak da onların değirmenine su taşımıyor mu?
Bir kez daha soruyorum:
Demokrasi için yürümeyecek miyiz?
Laik cumhuriyeti korumak için
yürümeyecek miyiz?
Mitingler düzenlemeyecek miyiz?
Eyy muhalefet,
duyuyor musun?