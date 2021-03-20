Hedef çok açık: 2023'e Cumhurbaşkanı olarak girmek... Ve Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten rövanşı almak...

Hedefleri çok açık, yeni de değil:

Cumhuriyet'ten intikam almak,

rövanş almak!

Bu hedefi vurmak için de:

Her ne pahasına olursa olsun

seçimleri kazanmak,

her ne pahasına olursa olsun

iktidarda kalmak...

Bir başka deyişle:

2023'e Cumhurbaşkanı

olarak girmek...

Ve Cumhuriyet'in

100. yılında

Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten

rövanşı almak...

Herşey bunun için.

Evet öyle.

HDP'yi kapatmak da bunun için...

HDP'lilere siyaset yasakları da

bunun için...

Gergerlioğlu'nunki gibi milletvekili

dokunulmazlıklarının kaldırılması da

bunun için...

Seçim Kanunu'nu değiştirme

hazırlıkları da bunun için...

Merkez Bankası başkanlarının

birbiri ardından kapıya konulması da

bunun için...

İstanbul Gezi Parkı'nın mülkiyetini

İBB'den alıp Vakıflar'a

vermek gibi CHP'li belediyeleri

iğdiş etmek de bunun için...

Özgürlüklerin boğulması da

bunun için...

Kendi yaptıkları Anayasa'nın her gün

pas pas edilmesi de bunun için...

İstanbul Sözleşmesi'nin üstüne

çarpı koymak da bunun için...

İstanbul Sözleşmesi'nden sonra

"kadın-erkek eşitliği"ne tümüyle

veda edecek esas adıma,

Medeni Kanunu değiştirmek için

düğmeye basmak da bunun için...

Yani Cumhuriyet'in 100. yılında

Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten rövanşı almak

ve 2023'e Cumhurbaşkanı

olarak girmek için

bütün bunlar...

Soruyorum:

Bütün bunlar olurken

muhalefet ne yapacak?

Demokrasiyle birlikte laik Cumhuriyet'in

köküne kibrit suyu ekilmesini

Mecliste oturup eli kolu bağlı

seyir mi edecek?

Bir başka deyişle:

Meclis zeminindeki varlığıyla

olan bitene meşruiyet mi

sağlayacak?

Yoksa, artık ben bu işte yokum

diyerek Meclisi terk mi edecek?

Sine-i millete mi dönecek?..



Demokrasi mitingleri mi

düzenleyecek?..

Adalet yürüyüşleri mi

yapacak?..

Söyleyin Allah aşkına ne yapacak

muhalefet, ne yapacak?

Biliyorum sokağa, meydanlara inip

cam çerçeve indirmek de

Saray'ın işine gelebilir.

Hatta Cumhuriyet'ten rövanşı almak için

böyle bir muhalefeti sokağa çekmek istedikleri,

meydanlarda kan dökülmesi

için can attıkları söylenebilir.

İyi güzel de, elimiz kolumuz bağlı

oturmak da onların değirmenine su taşımıyor mu?

Bir kez daha soruyorum:

Demokrasi için yürümeyecek miyiz?

Laik cumhuriyeti korumak için

yürümeyecek miyiz?

Mitingler düzenlemeyecek miyiz?

Eyy muhalefet,

duyuyor musun?