Güçlü adamlar, iktidarda kalmak için her şeyi yaparlar, savaş da açabilirler, her türlü maceraya da atılabilirler

Osman Kavala savunmasında diyor ki:

Ben hayatım boyunca

askerî darbelere karşı çıktım,

ordunun siyasete müdahale

etmesini eleştirdim.



Anadolu Kültür'ün ayrımcılığı körüklediği,

vatandaşlarımızın devletle

bağlarını zayıflatma amacı

güttüğü, çirkin bir iftiradır.

Gerçeklikten bu kadar kopuk,

bu kadar tuhaf suçlamalar

gerekçe gösterilerek AİHM'in

ihlal kararı, yerel mahkemenin

beraat kararı, iki defa da tahliye

kararına rağmen yıllarca tutuklu

kalmam, sıradan bir hak ihlali değildir,

benim için bir tür

manevi işkence haline gelmiştir.

Umarım yurttaşlarımızın

özgürlüklerinden mahrum

kalmasına yol açan, temelsiz,

delilsiz, mantıksız suçlamaların

en aşırılarını içeren bu iddianame,

türünün son örneği olur.

Kavala doğru konuşuyor.

Çok haklı.

Başka ne diyeyim ki?..



Prof. Daron Acemoğlu diyor ki:

Türkiye'deki şirket bilançoları,

banka bilançoları kötü durumda.

Tüketici bilançoları kötü durumda.

Türkiye'nin önünde ekonomik olarak

çok zor dönemler var.

En başta demokrasinin

kuvvetlendirilmesi lazım.

Merkez Bankası'nın, yargı kurumlarının

daha güçlenmesi ve bağımsız hale

getirilmeleri lazım.

Prof. Acemoğlu doğru konuşuyor.

Çok haklı.

Başka ne diyeyim ki?..

CHP milletvekili Utku Çakırözer

diyor ki:

Sözcü gazetesi ve yazarları

gerçek habercilik yaptıkları için

hedef alınıyor. Haksız, hukuksuz cezalar

kabul edilemez. Bu cezalar Türkiye'de

gerçeklerin nasıl susturulmak

istendiğinin kanıtıdır. Gazetelere verilen

ağır cezalar basın özgürlüğünün

olmadığının da kanıtıdır.

Utku Çakırözer doğru konuşuyor.

Çok haklı.

Başka ne diyeyim ki?..

CHP Ankara milletvekili

Levent Gök Meclis kürsüsünde

partisi adına diyor ki:

Dokuz yıl önce Uludere-Roboski'de,

34 gencimiz 28 Aralık akşamı

her zaman yaptıkları ve

tüm emniyetin de bildiği gibi,

sınırın diğer yakasındaki

akrabalarından kaçak

mazot almaya gittiler.

O gün saat 20.00'den itibaren

hava sahası kapatıldı. 21.39'dan

itibaren hava saldırısında

38 yurttaşımızdan 34'ü öldü.

Son saldırıdan bir dakika önce

komuta merkezine gelen bir telefon

vurulanların kaçağa giden

Ortasu ve Gülyazı köylüleri

olduğunu ortaya çıkardı.

Uludere'deki kritik nokta şudur:

Uludere olayında zamanın

Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı

ve şu andaki Genelkurmay Başkanı

Yaşar Güler, şu andaki

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar,

o zamanki Genelkurmay Başkanı

Necdet Özel ve Millî Güvenlik

Kurulu'nun askerî ve sivil

tüm erkanının içinde bulunduğu,

devletin en üst düzeyinde alınan bir

karar olduğu için devletin en üst düzeyi

bir kader birliği içerisindedir.

Uludere olayının bugüne kadar

aydınlatılmamasının,

üzerine gidilmemesinin

yegane nedeni de budur.

Levent Kök doğru konuşuyor.

Çok haklı.

Başka ne diyeyim ki?

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı

Tuncer Bakırhan diyor ki:

İktidar, HDP'yi kapatıp işlevsel yapılar

oluşturmak, bırakın çözüm süreci

başlatmayı, Kürtlerle ilgili politikada

70-80 yıl öncesine dönmek istiyor.

HDP'yi siyaset dışı bırakmaya,

ekarte etmeye çalışıyorlar.

Sadece HDP'yi değil,

HDP'li 10 milyonun üzerinde

insanı da siyasal sürecin dışına

itmek istiyorlar

HDP'ye direnmek dışında yol yok.

Şu anda partimizin binlerce yöneticisi,

eş başkanları, milletvekilleri,

belediye başkanları hapiste.

Bizi kapatmaktan daha beter

bir kuşatma altında tutuyorlar.

Tuncer Bakırhan doğru konuşuyor.

Çok haklı.

Başka ne diyeyim ki?.. (İrfan Aktan GazeteD)

Dört yıldır Kandıra F Tipi Cezaevi'nde

tutuklu olan HDP eski Eş Genel

Başkanı Figen Yüksekdağ diyor ki:

İnsanların arasına karışmayı

çok özledim; bir de daire çizmek

zorunda kalmadan, burnumun dikine

yorgun düşene kadar sınırsız

yürümeyi özledim.

Toplumun ruhu çekiliyor.

Bir tarafta yoğun baskı

ve hayatın hapishaneye dönüştürülmesi,

diğer tarafta toplumsal etkileşimin

sunduğu mecralara kilitlenmesi,

sığlaşmaya yol açıyor.

Erdoğan, MHP-Susurlukçu ittifakı ile

yönetilen Türkiye'nin geldiği yerden

çok gideceği yer önemli. Bu iktidarla

gideceği yer çok kötü. Tabandan

güç alan demokratik

ittifaklar gidişatı değiştirebilir.

(Burcu Özkaya GazeteD)

Figen Yüksekdağ doğru konuşuyor.

Çok haklı.

Başka ne diyeyim ki?

Mussolini İtalya'sı, yıl 1930.

Hapisteki anti-faşist

Carlo Roselli mahkemede diyor ki:

Bir evim vardı, yıktılar.

Bir gazetem vardı, kapattılar.

Profesörlüğüm, kürsüm vardı,

elimden aldılar.

Bugün de hala sahip

çıktığım fikirlerim, ideallerim

ve onurum vardı,

onları savunmak uğruna hapse girdim.

Dostlarım, hocalarım vardı,

Amendola, Matteotti, Gobetti,

onları öldürdüler.

Carlo Roselli doğru konuşuyor.

Çok haklı.

Mussolini 1937'de Carlo Roselli'yi

hapiste öldürttü.

Başka ne diyeyim ki?..

(Strongmen, Mussolini to the Present,

Ruth Ben-Ghiat, sayfa 248)

Aynı kitabın bir başka sayfasında

Ruth Ben-Ghiat diyor ki:

Güçlü adamlar iktidarda kalmak için

her şeyi yaparlar. Savaş açabilirler,

kaybedileceği baştan belli çatışmalara,

maceralara bile atılabilirler.

Siyaset bilimcileri bu durumu

ayakta kalmak için kumar oynamak

diye tarif ederler ki,

neredeyse bütün otokratların

kaybetmeye mahkûm oldukları

bir kumardır.

Desen: Selçuk Demirel

Ben-Ghiat doğru konuşuyor.

Çok haklı.

Başka ne diyeyim ki?..