Eski bir özel kuvvetçi askerin savcılık ifadesinden:

Rütbeli biri verdi görevi,

keşif yaptım,

tetikçiyi götürdüm,

bir silah sesi duydum,

pişmanım!

Böylece bir insanlık suçu daha işleniyor,

faili meçhul cinayetler zincirine bir halka

daha ekleniyor. Asuman Aranca'nın

T24'deki haberini okuyorum:

Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Necip

Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de

evinin önünde öldürülmesine ilişkin

soruşturma kapsamında tutuklanan

eski özel kuvvetçi Gökhan Nuri Bozkır

savcılık ifadesinde, o dönem üst düzey

rütbedeki bir ismin 2002 Kasım ayı ortalarında

kendisini çağırarak, örtülü bir görev

kapsamında Hablemitoğlu’nu hedef

olarak bildirdiğini ve kendisinden

keşif yapmasını istediğini anlattı.

“Tespitleri rapor haline getirdim,

raporu da emri veren kişiye teslim ettim” dedi.

İfadesine şunları da ekledi:

"Tetikçiyi söylediği yerden arabayla aldım.

Evin yakınındaki boş arazide indirdim.

Beklemeye başladım. Beş on dakika sonra

silah sesi duydum. Sokağa girerek

tetikçiyi aldım ve evine bıraktım.

Olay yanlıştı, pişmanım."

Gökhan Nuri Bozkır

İnfaz emrini veren üst düzey rütbeli

kişi kim?

Tetikçi kim?

Neredeyse bütün faili meçhul cinayetler gibi

"Hablemitoğlu cinayeti"nin de

üstü kapatılacak mı?

Necip Hablemitoğlu

Kim bilir kaç kere yazdım.

Evet, faili meçhul cinayetler insanlığa karşı suçtur.

Hukuku hiçe saymaktır.

Devlet politikası olarak cinayet işlemektir.

Devletin hukuk dışına çıkmasıdır.

Devlet terörüdür.

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır

zihniyetinin devlete cinayet işletmesidir.

Bu memlekette devlet, faili meçhul cinayetler

dosyasını açmak istemiyor.

Yargı, zaman aşımına yatıyor.

Hükümetler derin devlet karşısında

boyun büküyor, suça ortak oluyor.

Özellikle 1990’ların ilk yarısında

Güneydoğu’da yaşanan binlerce faili meçhuller,

devletin en karanlık, en kirli sayfalarından biridir.

İnsanın içi acıyor.

Barış hiçbir yerde acının,

kin ve nefretin üstüne kurulamaz.

Biz ne yazık ki kin ve nefreti

besleyen "altyapı"yı yok edemiyoruz.

Yıllardır öyle.

Acılarla yüzleşebilsek, o derin acılara yol

açanlardan hesap sorabilsek, kin

ve nefretin dayandığı

o altyapı çoktan yok olup giderdi.

Çünkü devlet hukukla, demokrasiyle,

insan haklarıyla tanışırdı.

Olmadı yapamadık.

Yalanda yaşamayı tercih ettik.

Gerçeklerden korktuk.

Demokrasi ve hukuka kapılarımızı kapadık.

Haksızlığın, adaletsizliğin üstünü örtmeye çalıştık.

Dün de öyleydi. bugün de öyle.

Bu büyük acılar unutulmaz.

Gerçeklerin elinden kurtulamayız.

Doğru olan yalanda değil,

"gerçekte yaşamak"tır.

Barış ve demokrasi ancak böyle yakalanır,

gerçeklerin, acıların üstünü örterek değil.