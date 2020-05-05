Gökdelenin tepesinden düştük ama daha yere vurmadık, demişti rahmetli Sakıp Ağa...

Daha önce de yazmıştım.

Yıl 1994, Çiller Başbakan.

Türkiye derin bir ekonomik kriz içinde kıvranıyor.

Sabah gazetesindeyim.

Bir gün Sakıp Sabancı'nın kapısını çalmıştık, gidiş nereye diye görüşlerini dinlemek için...

Rahmetli Sakıp Ağa, o muzip sevimli halleriyle demişti ki:

Ağalar, gökdelenin tepesinden

düştük, tepetaklak iniyoruz ama

daha yere vurmadık. Onun için henüz

başımıza gelenin farkında değiliz.

NYTimes'ın köşe yazarı Thomas Friedman da kriz zamanlarına dair benzer bir şey yazmıştı:

Bir an 80 katlı bir gökdelenin

tepesinden aşağı düştüğünü farz et. Öyle

olabilir ki, 79 katı geçinceye kadar

uçtuğunu bile sanabilirsin.

Sevgili Sakıp Bey bugün hayatta olsaydı, ne derdi bilemem.

Şimdilerde biz yine bu durumdayız, gökdelenden düştük.

Henüz dibe vurmadık!

Daha kötüsünü görmedik.

Dün iktisatçı, bankacı bazı dostlarla uzun uzun sohbet ettim, özeti aşağıda.