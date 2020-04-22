Gestapo askerleri kapıyı çalabilir mi?

Başlıklar çok can sıkıcı.

NY Times'ın haberi:

Türkiye'deki Korona ölümlerinde

gerçek sayı gizleniyor.

Doğru olabilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü'nün Başkanı'ndan bir açıklama:

Daha kötüyü bekleyin!

İçim kararıyor.

Korona sonrasını düşünüyorum.

Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye kapımızı çalacak?

Brezilya'dan bir haber:

Ülkenin bazı yerlerinde yapılan

protesto gösterilerinde Kongre'yle

Yüksek Mahkeme'nin kapatılması ve

yeniden askeri yönetime dönülmesi

istendi. (NY Times, 20 Nisan 2020)

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tedirgin edici açıklamalar:

Krizin başında mıyız, ortasında mıyız,

bilemiyorum. Çok fazla belirsizlik var.

Uluslararası işbirliği ve dayanışma yerine ülkeler kendi içlerine kapanabilir,

sınırlar kapatılabilir ve büyük bir

ekonomik çöküntüyle karşı karşıya kalabiliriz.

Bu da demokrasiye olan güveni yok

edebilir dünyada...

Macaristan'dan Brezilya'ya kadar

Korona krizinden yararlanarak

kendi otoriter ve popülist yönetimlerini

güçlendirmeye bakanlara da gün doğmuş olur.

Desen: Selçuk Demirel

Macron, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla

yaşanmış olan demokrasi ve özgürlük günlerini anıyor,

bugünlerde ise her şeyin tersine döndüğünü söylüyor.

Krizle mücadele uğruna özgürlüklerden vazgeçmeye kalkmanın

Batı demokrasilerine dönük ne büyük bir tehdit olduğuna işaret ediyor.

Bu açıdan, Macaristan'da Victor Orban'ın

ülkeyi kararnamelerle tek adam olarak yönetme

hevesinin demokrasi konusunda büyük bir tehlike olduğunu vurguluyor.

Ve elini sürekli masaya vurarak şöyle diyor:

Bunu kabul edemeyiz. Bu Avrupa

Birliği'ne dönük bir tehdittir.

Ama bir de şu var:

Almanya ve Hollanda gibi zengin Kuzey ülkelerinin,

Güney Avrupa'nın krizden çok daha

fazla etkilenmiş ülkelerine

yardım elini uzatmaktan kaçınmaları da kabul edilemez.

Ülkelerin kendi içlerine çekilerek, küresel dayanışma ve işbirliği yerine

bencilliği seçerek kendi başlarına krizi aşmaya çalışmalarının

dünyayı daha büyük tehlikelere sürükleyeceğini belirten aklı başında

insanların sayısı az değil.

Bunlardan biri de, Sapiens kitabıyla büyük kitlelere ulaşan

İsrailli tarihçi Yuval Noah Harari:

İnsanlığın bir seçim yapması gerekmektedir.

Bölünmüşlük yoluna mı gireceğiz,

yoksa küresel birlik yoluna mı sapacağız?

Bölünmüşlük seçildiği takdirde sadece krizin uzamasına neden olmakla

kalmayacağız, aynı zamanda daha kötü felaketlerin kapısını açacağız.

(Financial Times, 23 Mart 2020)

İngiliz The Economist dergisi son başyazılarından birinde (26 Mart),

Korona felaketinin özgürlüklere dönük

çok büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyordu.

Bir milimetrenin on binde biri büyüklüğünde bir virüs, Batı

demokrasilerini dönüştürmeye başladı.

Artık devlet işyerlerinin kapısına kilit

vurabiliyor, insanları evlerine kapatabiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri devlet hiç bu kadar güç kazanmamıştı.

Daha tehlikeli olan ve özgürlüğü tehdit

eden, iktidar sahiplerinin bu devlet gücünü kendi tek adamlıkları

için kullanmalarıdır.

Macaristan'da olduğu gibi bazı siyasetçilerin,

bu devlet gücünden

yararlanarak ülkelerini sürekli

"olağanüstü hâl"le yönetmeye

kalkışmalarıdır.

İngiliz The Guardian gazetesi de 29 Mart 2020 tarihli başyazısında,

Korona krizinin özgürlük ve demokrasiye dönük tehditlerine değinirken,

Macaristan, Azerbaycan ve İsrail’den örnekler veriyor.

Macaristan'da muhalif gazetecilerin hapse atılmasını kolaylaştıran

bir yasal düzenlemenin gündemde

olduğuna dikkati çeken başyazıda şu satırlar var:

Macaristan'da yargı ve medyanın

bağımsızlığını kontrol altına alan ve

sivil toplum faaliyetlerini sınırlayan Victor Orban, Korona krizinden

yararlanıp daha diktatoryal yetkiler ele geçirmenin peşinde.

Yeni düzenleme, ülkeyi belirsiz bir süreyle

tek adam olarak -seçimler de olmaksızın-

kararnameyle yönetmeyi öngörüyor.

Azerbaycan'da Aliyev de muhalif

grupları bastırmak için krizi kullanıyor.

İsrail'de Netanyahu'ya gelince...

O da kriz fırsatçılığı yapıyor.

Krizle mücadele için çıkardığı bir

kararnameyi, hakkındaki rüşvet

iddialarıyla ilgili davayı ertelemek ve

parlamentoyu devre dışı bırakmak için

kullandı.

Nobel iktisat ödüllü Paul Krugman'ın NY Times'daki

köşesinin başlığı ve girişi şöyle:

Amerikan demokrasisi ölüyor olabilir.

Otoriter bir yönetimin de eli kulağında

olabilir. Modern bir demokrasinin nasıl

ölebildiğini görmek için son on yıldır

Avrupa'da yaşananlara, özellikle

Macaristan'a bakın. (NY Times, 9 Nisan 2020)

Guardian'daki bir köşe yazısında (Patrick Wintour, 11 Nisan)

şu satırlar dikkatimi çekti:

Çin dünyaya kendi dijital polis devleti

modelini bir başarı modeli olarak

pazarlayabilir. Ve Batılılar bunun için

kendi özgürlüklerinden fedakârlık yapabilir.

Aynı yazıda, Avrupa Birliği'ndeki Almanya-Hollanda ile diğerleri

arasında kriz sonrası patlak veren Kuzey-Güney kavgasının

AB'nin sonunu getirmekte olduğuna da dikkat çekiliyor.

Korona krizi nasıl bir fırsat olabilir?

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi bir

Amerika-Avrupa ittifakıyla

yeniden bir barış, demokrasi ve refah dönemi açılabilir mi?

7 Nisan 2020 tarihli Amerikan

Foreign Affairs dergisinde

bu soruları tartışan Richard Haass pek öyle iyimser değil.

Özgürlüklerin budandığı, otoriter ve popülist rejimlerin varlıklarını devam ettirdikleri,

hatta güçlendikleri bir dünyayı daha muhtemel görüyor.

Harvard'dan Dani Rodrik 6 Nisan 2020 tarihli Project Syndicate'teki yazısında

satır başlarıyla şu noktaları vurguluyordu:

Neoliberalizm'in yavaş ölümü devam

edecek...

Popülist otokratlar daha beter

güçlenecek...

Sol, oyların çoğunluğunu kendine

çekmek için yeni bir program oluşturma yolundaki çabalarını sürdürecek...

Çin ve Amerika'nın çatışma rayındaki

yolculukları devam edecek...

Oligarklar, otoriter popülistler ve

liberal enternasyonalistlerin ulus-

devletler çerçevesindeki kavgaları

şiddetlenecek...

Patrick Gaspard, Project Syndicate'deki

13 Nisan 2020 tarihli yazısında şu notları düşmüş:

Bir noktaya dikkat edelim. Kovid-19

sadece kamu sağlığına değil, aynı

zamanda insan haklarına bir

tehdittir.

Tarih boyunca bu gibi krizler otoriter rejimlerin işine yaramıştır.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Korona krizinin demokrasiyi,

Avrupa Birliği'ni bir uçurumun kenarına getirdiğini söylüyor:

Avrupa, çatışmanın ve yerle bir olmanın küllerinden doğdu.

Tarihten gerekli dersleri çıkardı

ve şu basit gerçeği öğrendi: Hep birlikte kazanamazsak,

sonunda hep birlikte kaybederiz.

Küçük düşünmeye devam edersek,

başarısızlığın çukura yuvarlanırız.

Avrupa Birliği için 27 üye ülkenin

dayanışma içinde hareket etme

zamanıdır. (Guardian, 20 Nisan 2020)

George Soros'un 20 Nisan 2020 tarihli Project Syndicate'deki çağrısından:

Avrupa Birliği, bir virüsün sadece

insan hayatlarını değil, kendi

varlığını da tehdit etmekte olan savaşla karşı karşıya...

Peki ya Türkiye'de durum nedir?

Korona krizi bizdeki tek adamlık yönetimini daha da güçlendirmek için,

otoriter çizgileri daha da belirgin kılmak için siyasal bir fırsat olabilir mi?

Yoksa Saray'ın bugün buna ihtiyacı yok mu?

Bu bir başka yazı konusu...

Ama bu yazımı da, Dokuz Eylül Üniversitesi felsefe bölümünden

Prof. Dr. Doğan Göçmen'den

dikkatimi çeken bir cümleyle (GazeteD, 11 Nisan 2020) noktalıyorum:

Gestapo askerlerinin kapınızı çalma tehlikesi

bugün her zamankinden daha fazla.

Bunu dünya ölçeğinde söylüyorum.