Televizyondan Canan Kaftancıoğlu'nu izliyorum.

Yıkım süreci başlatılan

Atatürk Havalimanı'nın önünde,

her zamanki gibi dimdik,

dan dan dan konuşuyor:

Geldikleri gibi gidecekler!

Geldikleri gibi gidecekler!

Geldikleri gibi gidecekler!

Asla umutsuz olmayacağız.





Hukuk ve adalet hiçe sayılarak

hapse mahkum edilen

ve siyaset yapması yasaklanan

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu

hedefe atış yapıyor:

Atatürk’e, doğaya, kente

düşman olanlara

bir çift sözümüz var.

İktidar, İstanbul Havalimanı'nı

Katar'a ve Suudi Arabistan'a

peşkeş çekmek için

Atatürk Havalimanı'nı

kapatmaya çalışıyor.

Atatürk Havalimanı'na

zarar verenlerden hesap soracağız.

Yasadışı ve hukuksuz bir şekilde

buraya iş makinesi sokanlardan

hesap soracağız.

Fakirin tek bir kuruşunu

cebine atmak üzere buraya

teklif verenlerden

CHP iktidarında hesap soracağız.

Genel Başkanımız

iktidara geldiğimizde

biz haksız hukuksuz yapılmış

bütün işletmeleri inceleyeceğiz,

denetleyeceğiz, hak ettiklerinden

bir kuruş fazlaya yapıldıysa

alacağız demişti.

Bunun korkusunu yaşadıkları için

bir an önce İstanbul Havalimanını

Katarlı ve Suudi Arabistanlı

işbirlikçilerine satmak istiyorlar.

Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı

işbirlikçiler ticaretlerini

düşünmezler mi?

Bizim orayı alabilmemiz için

o bölgede başka havalimanı olmamalı,

Atatürk Havalimanı'nı

kapatmalısınız

diyorlar.

Millet Bahçesi yapacağız

adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a

peşkeş çekmek için

Atatürk Havalimanı'nı

kapatıyorlar. İş makineleri

arkanızda gördüğünüz

havalimanına girmiş durumda.

Yıkım pistlerden başlatılıyor.

Atatürk Havalimanı'na

zarar verenlerden

CHP iktidarında

hesap soracağız.

Mustafa Kemal Atatürk,

Milli Kurtuluş Mücadelesi'ni

başlattığı şu günlerde,

Gençliğe Hitabesi'nde ne demişti?

İktidara sahip olanlar,

gaflet ve dalalet

hatta hıyanet içinde

bulunabilirler.

Bugün olduğu gibi,

biz de buradan diyoruz ki,

asla umutsuz olmayacağız.

Geldikleri gibi gidecekler!

Geldikleri gibi gidecekler!

Geldikleri gibi gidecekler!

Canan Kaftancıoğlu,

bu görüşünü paylaşıyorum,

evet,

geldikleri gibi gidecekler

ve hesap verecekler,

o günler yaklaşmakta...