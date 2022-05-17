Televizyondan Canan Kaftancıoğlu'nu izliyorum.
Yıkım süreci başlatılan
Atatürk Havalimanı'nın önünde,
her zamanki gibi dimdik,
dan dan dan konuşuyor:
Geldikleri gibi gidecekler!
Geldikleri gibi gidecekler!
Geldikleri gibi gidecekler!
Asla umutsuz olmayacağız.
Hukuk ve adalet hiçe sayılarak
hapse mahkum edilen
ve siyaset yapması yasaklanan
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu
hedefe atış yapıyor:
Atatürk’e, doğaya, kente
düşman olanlara
bir çift sözümüz var.
İktidar, İstanbul Havalimanı'nı
Katar'a ve Suudi Arabistan'a
peşkeş çekmek için
Atatürk Havalimanı'nı
kapatmaya çalışıyor.
Atatürk Havalimanı'na
zarar verenlerden hesap soracağız.
Yasadışı ve hukuksuz bir şekilde
buraya iş makinesi sokanlardan
hesap soracağız.
Fakirin tek bir kuruşunu
cebine atmak üzere buraya
teklif verenlerden
CHP iktidarında hesap soracağız.
Genel Başkanımız
iktidara geldiğimizde
biz haksız hukuksuz yapılmış
bütün işletmeleri inceleyeceğiz,
denetleyeceğiz, hak ettiklerinden
bir kuruş fazlaya yapıldıysa
alacağız demişti.
Bunun korkusunu yaşadıkları için
bir an önce İstanbul Havalimanını
Katarlı ve Suudi Arabistanlı
işbirlikçilerine satmak istiyorlar.
Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı
işbirlikçiler ticaretlerini
düşünmezler mi?
Bizim orayı alabilmemiz için
o bölgede başka havalimanı olmamalı,
Atatürk Havalimanı'nı
kapatmalısınız
diyorlar.
Millet Bahçesi yapacağız
adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a
peşkeş çekmek için
Atatürk Havalimanı'nı
kapatıyorlar. İş makineleri
arkanızda gördüğünüz
havalimanına girmiş durumda.
Yıkım pistlerden başlatılıyor.
Atatürk Havalimanı'na
zarar verenlerden
CHP iktidarında
hesap soracağız.
Mustafa Kemal Atatürk,
Milli Kurtuluş Mücadelesi'ni
başlattığı şu günlerde,
Gençliğe Hitabesi'nde ne demişti?
İktidara sahip olanlar,
gaflet ve dalalet
hatta hıyanet içinde
bulunabilirler.
Bugün olduğu gibi,
biz de buradan diyoruz ki,
asla umutsuz olmayacağız.
Geldikleri gibi gidecekler!
Geldikleri gibi gidecekler!
Geldikleri gibi gidecekler!
Canan Kaftancıoğlu,
bu görüşünü paylaşıyorum,
evet,
geldikleri gibi gidecekler
ve hesap verecekler,
o günler yaklaşmakta...