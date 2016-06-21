Bazen öyle olur.

Dün de canım yazı yazmak istemiyordu.

Kitap okuyarak kafayı dinlendirecektim.

Ama olmadı.

Mutlaka yazmam gerekir deyip yine bilgisayarın başına oturdum.

Kötü haber yoldayken geldi:

“Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin hakkında savcı tutuklama istedi.”

Prof. Fincancı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı.

Erol Önderoğlu, gazeteci ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiye Temsilcisi.

Ahmet Nesin, yazar.

Suçları neymiş?

Terör örgütü propagandası…

Akıl alır gibi değildi.

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin, yanınızdayız

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma için birer gün nöbetçi genel yayın yönetmenliği terör propagandası sayılmış...

Hak hukuk bunun neresinde?

Özgürlüğe bu kadar düşmanlık olur mu?

Ben de geçen hafta dayanışma için Özgür Gündem’deydim.

Daha kötü haber evdeyken geldi:

“Tutuklandılar!”

Bilgisayarımı açtım.

Önce bir iki tane tweet attım.

Sonra yazıya koyuldum.

Önce başlık attım:

Gazetecilik suç değildir,

sonunda kaybedecek olan da

özgürlük düşmanlarıdır!

Kaç kere söyledim bunu?

Evet söyledim.

Söylemeyeyim mi?

Türkiye’de yargının hızla ‘Saray yargısı’na dönüşmekte olduğunu söylemeyeyim mi?

Susayım mı?

‘Saray yargıçları’ndan, ‘Saray savcıları’ndan söz etmeyeyim mi?

Geçiştireyim mi?

Kendi mesleğimin, gazeteciliğin Saray’daki Sultan tarafından teslim alınmakta olduğunun altını çizmeyeyim mi?

Es mi geçeyim?

Özgürlüğün Erdoğan iktidarı tarafından neredeyse her Allah’ın günü ayaklar altında çiğnendiğini vurgulamayayım mı?

Seyirci mi kalayım?

Atılan tekmeleri görmezlikten mi geleyim?

Hayır, bin kere hayır.

Susmak, teslim olmaktır.

Susmak, kabullenmektir.

Ne teslim olurum, ne de kabullenirim.

Devam ederim yazmaya, konuşmaya.

Gazetecilik suç değildir.

Habercilik suç değildir.

Halkın haber alma özgürlüğünü savunmak suç değildir.

İfade özgürlüğünü savunmak suç değildir.

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma içine girmek suç değildir.

Bu nedenle de susmayacağım.

Susmuyorum.

Özgürlük ve demokrasi bayrağı sonuna kadar dalgalanacak.

Muhalif sesler çıkmaya devam edecek.

Eleştirel sesler dalga dalga yayılacak.

Durduramayacaksınız.

Özgürlüğün Erdoğan iktidarı tarafından ayaklar altına alınmasına seyirci mi kalayım? Hayır, bin kere hayır. Susmak, teslim olmaktır

Baskı…

Mahkeme…

Hapishane…

Bunlar çok denendi.

Ama sonunda yine özgürlük kazandı.

Bu defa da öyle olacak.

Sözü daha fazla uzatmak lüzumsuz.

Saray’daki Sultan ateşle oynuyor!

Ama belki daha farkında değil:

Sonunda her despot gibi o da kaybedecek.

Şebnem Korur Fincancı;

Erol Önderoğlu;

Ahmet Nesin;

Canınızı sakın sıkmayın.

Yanınızdayız.

Demokrasi ve özgürlük mücadelesi devam edecek.

Bir kez daha vurguluyorum:

Gazetecilik suç değildir!

Haber yapmak suç değildir!

Halkın haber alma hakkını savunmak suç değildir!