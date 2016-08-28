FETÖ ve aklın özgürleşmesi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi sabahı CNN Türk’te Hakan Çelik’e önemli açıklamalar yaptı.

Eğitim sistemine ilişkin olanların altını özellikle çiziyorum.

FETÖ soruşturmasında ölçüt, hukuk kaçtı. 12 Eylül dönemi dahil hiç bu kadar tutuklama olmamıştı.

Milli eğitimi terör örgütüne teslim edenler kimlerdir? Meşhur söz var ya, alnı secdeye değdiği için biz bunları terör örgütü olarak görmüyorduk.

Sayın Erdoğan çıkıp “Biz ne istediler de vermedik?" dedi. Cumhurbaşkanı cemaate neler verdiğini açıklamalı.

Bir bakan çıkıyor, “81 ilin 74'ü bunlardan” diyor. Bunun siyasi sorumlusu yok mu?

Milli eğitimi bunlara, Gülen cemaatine teslim etmişsiniz, bunun siyasi sorumluluğu yok mu?

Biz eğitim sisteminde insanın aklını kullanmayı engelliyoruz.

Eğitim sistemi bu şekilde devam ederse daha radikal unsurlar da çıkacaktır.

Türkiye'de görüşü ne olursa olsun bütün kişiler eğitim sisteminden şikayetçi.

Allah'ın verdiği en değerli organ beyin, beyni kullanacağız.



Aklın özgürleşmesi lazım!

Evet aynen, aklın özgürleşmesi...

Sayın Kılıçdaroğlu çok haklı.

Eğitim konusunda 14 yıllık AKP iktidarı doğru yolda değil, tam ters yolda

Sorunun özü burada yatıyor.

Aklı özgürleştiren bir eğitim sistemi kurulamazsa, bu ülkede bir takım ‘dogma’ların eninde sonunda aklı tutsak alması önlenemez.

Önüne hazır konanı hemen kabullenmeyen ve sorgulayan insanlar yetiştirmek zorundayız.

Eleştirel aklı, eleştirel düşünce tarzını eğitim sisteminin temel direği haline getirmeliyiz.

Yoksa beyinlerimiz çok kolay sürülür.

Devlet olarak eğitimde dindar nesiller diye yola çıkarak demokrasiye varamayız.

Demokrasiyi bir hayat tarzı olarak benimsemek ‘özgür akıllar’dan geçer.

‘Farklı sesler’den geçer.

Farklı seslerin hoşgörü ve tahammülle dinlenmesinden geçer.

Farklı inançların yan yana aynı çatı altında barış içinde yaşamalarından geçer.

Gerçeğin bir değil, bin yüzlü olduğunun bilincine varmaktan geçer.

Demokrasi budur.

Böyle bir ‘tam demokrasi’yi yerli yerine oturtmak için atılacak öncelikli adım aklı özgürleştirici, aklı sorgulayıcı bir eğitim sistemidir.

Tekrar vurguluyorum.

Yoksa beynimiz kolayca dogmaların esiri olur.

Yoksa beynimiz kolayca başkalarının eline geçer.

Yoksa beynimiz demokrasiden hiç hazzetmeyen, demokrasiyi öteden beri küfür düzeni olarak gören slogan ve klişelerin emrine girer.

Yoksa beynimiz kolayca özgürlük düşmanlarının eline geçer.

Yoksa beynimiz çok sesliliğe kapatılır.

Hiç unutmayın:

Beynimizi ‘demokrasi düşmanları’nın emrine vermek istemiyorsak, önce eğitim sistemi demeliyiz.

Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu çok haklı.

CNN Türk’teki açıklamaları zurnanın zırt dediği noktadır.

Son söz:

Eğitim konusunda 14 yıllık AKP iktidarı doğru yolda değil, tam ters yolda...

İyi pazarlar!