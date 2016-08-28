T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

28 Ağustos 2016

FETÖ ve aklın özgürleşmesi...

Dindar nesiller diye yola çıkanlarla demokrasi olur mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi sabahı CNN Türk’te Hakan Çelik’e önemli açıklamalar yaptı.
Eğitim sistemine ilişkin olanların altını özellikle çiziyorum.

FETÖ soruşturmasında ölçüt, hukuk kaçtı. 12 Eylül dönemi dahil hiç bu kadar tutuklama olmamıştı.
Milli eğitimi terör örgütüne teslim edenler kimlerdir? Meşhur söz var ya, alnı secdeye değdiği için biz bunları terör örgütü olarak görmüyorduk.
Sayın Erdoğan çıkıp “Biz ne istediler de vermedik?" dedi. Cumhurbaşkanı cemaate neler verdiğini açıklamalı.
Bir bakan çıkıyor, “81 ilin 74'ü bunlardan” diyor. Bunun siyasi sorumlusu yok mu?
Milli eğitimi bunlara, Gülen cemaatine teslim etmişsiniz, bunun siyasi sorumluluğu yok mu?
Biz eğitim sisteminde insanın aklını kullanmayı engelliyoruz.
Eğitim sistemi bu şekilde devam ederse daha radikal unsurlar da çıkacaktır.
Türkiye'de görüşü ne olursa olsun bütün kişiler eğitim sisteminden şikayetçi.
Allah'ın verdiği en değerli organ beyin, beyni kullanacağız.

Aklın özgürleşmesi lazım!

Evet aynen, aklın özgürleşmesi...
Sayın Kılıçdaroğlu çok haklı.

Eğitim konusunda 14 yıllık AKP iktidarı doğru yolda değil, tam ters yolda

Sorunun özü burada yatıyor.
Aklı özgürleştiren bir eğitim sistemi kurulamazsa, bu ülkede bir takım ‘dogma’ların eninde sonunda aklı tutsak alması önlenemez.
Önüne hazır konanı hemen kabullenmeyen ve sorgulayan insanlar yetiştirmek zorundayız.
Eleştirel aklı, eleştirel düşünce tarzını eğitim sisteminin temel direği haline getirmeliyiz.
Yoksa beyinlerimiz çok kolay sürülür.
Devlet olarak eğitimde dindar nesiller diye yola çıkarak demokrasiye varamayız.
Demokrasiyi bir hayat tarzı olarak benimsemek ‘özgür akıllar’dan geçer.
Farklı sesler’den geçer.
Farklı seslerin hoşgörü ve tahammülle dinlenmesinden geçer.
Farklı inançların yan yana aynı çatı altında barış içinde yaşamalarından geçer.
Gerçeğin bir değil, bin yüzlü olduğunun bilincine varmaktan geçer.
Demokrasi budur.
Böyle bir ‘tam demokrasi’yi yerli yerine oturtmak için atılacak öncelikli adım aklı özgürleştirici, aklı sorgulayıcı bir eğitim sistemidir.
Tekrar vurguluyorum.
Yoksa beynimiz kolayca dogmaların esiri olur.
Yoksa beynimiz kolayca başkalarının eline geçer.
Yoksa beynimiz demokrasiden hiç hazzetmeyen, demokrasiyi öteden beri  küfür düzeni olarak gören slogan ve klişelerin emrine girer.
Yoksa beynimiz kolayca özgürlük düşmanlarının eline geçer.
Yoksa beynimiz çok sesliliğe kapatılır.
Hiç unutmayın:
Beynimizi ‘demokrasi düşmanları’nın emrine vermek istemiyorsak, önce eğitim sistemi demeliyiz.
Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu çok haklı.
CNN Türk’teki açıklamaları zurnanın zırt dediği noktadır.
Son söz:
Eğitim konusunda 14 yıllık AKP iktidarı doğru yolda değil, tam ters yolda...
İyi pazarlar!

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

hasan cemalkemal kılıçdaroğluchpyazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Yazarın Diğer Yazıları

Selo Başkan terörist, öyle mi? Erdoğan'a şöyle ağız dolusu bir "Eyy" çekmek geldi içimden...

Eyy Erdoğan; nasıl İstanbul'da Demirtaş'a terörist demeyenlerin oylarıyla 800 bin farkla kaybettiysen, yarın bütün Türkiye'de öyle kaybedeceksin

Eleştiriyi susturmak, özgürlüğü boğmak!

Gazetecilikte fikrî takip vardır, haberdi, yorumdu, kimsenin gözünün yaşına bakmadan dan dan dan yazılır

Utanması, sıkılması olmayanların demokrasi korkusu...

Bir fotoğraf karesinin akla getirdiği 'demokrasi ittifakı'ndan korkanlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24