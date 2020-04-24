Farklılıklar birlik olmanın engeli değildir!

Instagram'da dolaşırken Can Dündar'a rastladım.

O her zamanki dokunaklı sesiyle 23 Nisan'ın 100. yılını yorumluyordu.

Üç noktaya vurgu yaptığı bölümün altını özellikle çizdim.

1. En umutsuz anda bile kararlı bir direnç mümkündür.

2. Yapılacak çıkış, meşruiyetini ve gücünü, her eğilimin temsil edildiği bir birliktelikten almalıdır.

3. Birlik olmak, farklı olmanın engeli ya da alternatifi değildir.

"Birlik olmak, farklı olmanın engeli ya da alternatifi değildir" cümlesinin altını bir daha çizdim.

Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'na başlarken, fevkalade bir kurmay olarak bu noktalara özen göstermişti.

Bir başka deyişle:

Hedef küçültmüştü.

Ayrılıkları, farklılıkları bir yana bırakarak ve mümkün olan en "geniş cephe"yi kurarak yola çıkmıştı.

Türkiye bugün de son derece kritik bir kavşakta.

Koronavirüs krizi, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, bizde de otoriter rejimi daha da güçlendirecek bir kriz fırsatçılığını beslemeye başladı.

Korona'nın Türkiye'yi, tıpkı 15 Temmuz'daki gibi, Allah'ın lütfu olabilecek bir politik ortama doğru ittiği görülüyor.

İşte buna karşı mücadelede hedef küçültmek zorundayız.

Mümkün olan en "geniş cephe"yi kurarak yürümekten başka çaremiz yok.

Yineliyorum:

Farklılıklar birlik olmamıza engel

değil!

Eğer demokrasi diyorsak...

Özgürlük diyorsak...

Hukuk devleti diyorsak...

Millet egemenliği diyorsak...

Laiklik diyorsak...

Güçler ayrılığı diyorsak...

Özgür medya diyorsak...

O zaman gün, ayrılıklarımızı bir yana bırakma günüdür.

Demokrasi çatısı altında toplanma günüdür.

Özgürlük bayrağını hep birlikte dalgalandırma günüdür.

Hedefimiz bir ve aynı çünkü.

Tüm farklılıklarımızla ortak bir zeminde, demokrasi çatısı altında ve barış içinde yaşayacak bir devlet ve toplum düzenini kurmanın başka yolu yok.

Demokrasiden yana olan herkesin birlikteliği bugün her zamankinden çok daha yaşamsaldır.

Bunun için CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen gün yaptığı tüm demokratlar birleşin çağrısını önemsiyorum.

Ayrılıkların, farklılıkların bir yana bırakılarak ortak demokrasi ve özgürlük hedefinde toplanmaya dönük çağrı 16 noktadan oluşuyor. Bunlardan bazıları aşağıda:

Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa...

"Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması” olarak

nitelediğimiz yeni ve güçlü demokratik parlamenter sistem...

Yargı kurumunun tam bağımsızlığı...

TBMM’de milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi...

Yerel yönetimlerin rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkartılarak, refah devletinin asli unsurları haline getirilmesi...

Uzun lafın kısası:

Türkiye'nin bugün her zamankinden daha çok bir demokrasi ittifakına ihtiyacı vardır.

Farklılıklarımızı, ayrılıklarımızı bir yana bırakarak yola koyulmak zorundayız.

Bir kenara bir defa daha not edin:

Farklılıklar birlik olmanın engeli

değildir ya da birlik olmak

farklılıklarımızı engellemez.

Koronavirüs'ten daha despotik bir rejim çıkarmanın peşindeki

kriz fırsatçılarına geçit vermeyelim.