Eyy Erdoğan... Türkiye'nin sizi o "Batıcılık saplantıları"nızla birlikte tarihe gömecek gücü vardır!

Eyy Erdoğan!

Batı'ya dair ne varsa nefret ediyorsunuz.

Bu düşmanlığınız malum.

Demokrasiydi.

Hukukun üstünlüğüydü.

Özgürlükler düzeniydi.

Laiklikti.

Eleştirel düşünceydi.

Kadın - erkek eşitliğiydi.

Bu Batı değerleri sizin defterinizde yok,

bir tek not var onlar için:

Batıcılık saplantısı!

Bundan tümüyle kurtulmak istiyorsunuz.

Geçen gün şöyle dediniz:

Türkiye kuru kuruya

batıcılık saplantısı yanında,

pek çok sapkın ideoloji

ve akımın zehrine de

maruz kalmış bir ülkedir.

Fikri iktidarımızı

bize ait olmayan bir medeniyete

kaptırmamızın nedeni,

bu sapkın akımların önlerinin bilinçli

şekilde açılmasıdır.

Döktüğümüz nice gözyaşlarının,

acıların gerisinde

kuşaklar boyunca maruz kaldığımız

fikri irtica vardır.

Bu sözleriniz yeni değil.

Üstelik yalnız siz değil, danışmanlarınız da bu

"Batı nefreti"ni ara sıra belirtmeyi ihmal etmez.

İbrahim Kalın'dan geçen ağustos ayında bir tweet:

Biz masalları olan bir

coğrafyanın çocuklarıyız.

Bize 150 yıldır modernleşme

adı altında başkalarının

hikâyeleri anlatıldı.

Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır.

Not defterimi çıkardım, not alıyorum.

Soruyorum İbrahim Kalın'a:

Modernleşme adı altında

150 yıldır bize anlatılan,

"başka hikâyeler" nedir ki?

Laik Cumhuriyet mi?

Egemenlik Allah'ın değil

milletindir ilkesi mi?

Bak, Refah Partisi'nin Ümraniye

teşkilatının 1995'teki açılışında,

Erdoğan o senin "hikâyeyi" nasıl da faşetmiş:

"Egemenlik kayıtsız şartsız

milletindir demek,

koskoca bir yalan!

Kesin hâkimiyetin sahibi Allah'tır."

Bir "başka hikâye" kadın - erkek eşitliği mi?..

Yoksa Medeni Kanun da

"başka hikâyeler"den biri mi,

üstüne çarpı işareti konacak bir

modernleşme hikâyesi mi?..

Yoksa sizin "kendi hikâyeniz"de

kadın - erkek ilişkileri İslami

esaslara göre mi düzenlenecek?

Kadınla erkek eşit değildir, diye mi

başlayacak yeni hikâyeniz?

Resmi nikâh değil, imam nikâhı

mecburidir mi diyeceksiniz?

Kadınlar her istedikleri mesleğe giremezler,

diye mi başlayacak yeni hikâye?

Mahkemelerde, tanıklık konusunda

kadın - erkek eşit değildir;

miras hakkında kadın - erkek eşit değildir;

boşanma konusunda kadın - erkek eşit değildir

diye mi yazacaksınız yeni hikâyenizi?..

O "başkaları"nın 150 yıldır bize anlattığı

hikâyeler arasında küfür düzeni saydığınız

demokrasi de vardır herhalde...

Çünkü demokrasi, hukukun üstünlüğü,

yargı bağımsızlığı, özgürlük, insan hakları,

bütün bunlar da Batı modernleşmesinin ürünü,

yani Avrupa imalatı hikâyeler...

Tweet'inde demişsin ki:

"Artık kendi hikâyemizi

yazma zamanıdır."

Kendi hikâyenizi, hikâyelerinizi

yazmaya çoktan başladınız.

Son olarak Atatürk'ün en medeni

adımlarından birini tersine çevirip,

Ayasofya'yı cami yaptınız.

Yetmedi, Diyanet İşleri Başkanı'nız

elde kılıç namaz kıldırdı Ayasofya'da.

Yetmedi, Ayasofya'daki ilk namazda

Atatürk'e de hakaret etti.

Yetmedi, ilk namazı 24 Temmuz'a

denk getirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin

kuruluş antlaşması, belgesi olan

Lozan'a vurdunuz tekmeyi...

Ayrıca, bunlar yeni hikâyeler değil.

Erdoğan daha 1995'te, Refah'ın Ümraniye teşkilatı

açılırken demişti ki:

"Tutturmuşlar, laiklik elden gidiyor!

Bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek.

Sen bunun önüne geçemezsin ki."

Yine Erdoğan daha geçen yıl

kasım ayındaki Din Şûrası

toplantısında dedi ki:

"İslam bize göre değil,

biz İslam'a göre hareket edeceğiz.

Nefsimize ağır gelse de hayatımızın

merkezine dönemin koşullarını değil,

dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz."

Uzun lafın kısası:

Bazen aleni adımlarla, bazen sinsi sinsi

Türkiye'nin yüzünü Batı'dan Doğu'ya çevirmeye,

bu ülkenin 200 yıllık "modernleşmesi"nden

intikam almaya çalışıyorsunuz.

Ama yazın bir kenara:

Yeni dediğiniz bu hikâyeler

Türkiye'yi çıkmaza itiyor.

Türkiye'nin krizini derinleştiriyor.

Belki de bu nedenle yeni hikâyeler

yazarak "çöküş"ten kurtulacağınızı sanıyorsunuz.

Modernleşme ürünü demokrasiye,

hukuk devletine, seçim sandığına,

özgürlük ve adalete tekmeyi vurarak

"Saray iktidarı"nızı sürekli kılmanın peşindesiniz.

Yazın bir kenara İbrahim Kalın:

Nafile bir gayret içindesiniz.

Bir çöküşün tüm çatırtıları duyuluyor.

Ve şunu iyi bilin: Türkiye'nin sizi,

"Saray iktidarı"nızı yeni sandığınız

o "hikâyeler"le birlikte seçim sandığında

milletin oylarıyla tarihe gömecek gücü vardır.

(15 Ağustos 2020 tarihli yazım)

* * *

Eyy Erdoğan...

Uzun lafın kısası:

Çoktan farkındayız.

Batı'ya dair ne varsa nefret ediyorsunuz.

Ve siz bu nefretinizi tekrarladıkça,

biz de aynı şeyleri yazmak zorunda kalıyoruz.

Gerçekten usanç verici...

Ama şunu hiç aklınızdan çıkarmayın:

Türkiye'nin sizi o "Batıcılık

saplantıları"nızla birlikte seçim sandığında,

milletin oylarıyla tarihe gömecek gücü vardır!