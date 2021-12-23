Eyy Erdoğan, Kavala hapisteyken demokrasi ve hukuk sözcüklerini sakın ola ağzına alma!

Eyy Erdoğan!
Şunu iyi bil.
Osman Kavala hapis yatarken
demokrasi, hukuk ve özgürlük
sözcüklerini sakın ola ağzına alma.
Sakın...
Kavala'nın hapislik hali,
bu memlekette demokrasinin de,
hukukun da,
özgürlüğün de köküne
kibrit suyunun ekildiğini gösterir.
Biat yargısı bu sabah bir kez daha
sevgili Osman kardeşimin
tutukluk halinin devamına karar vermiş.
Çok yazık.
Çok hazin.
Türkiye bu hallere düşmemeliydi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de,
Avrupa Konseyi de
yok sayılıyor,
Türkiye devlet olarak attığı
imzaları inkar ediyor,
yükümlülüklerini yerine getirmiyor.
Dünyadaki demokrasi sıralamalarında
Türkiye artık en sonlara
düşmüş durumda.
Farkında mısın bu acı gerçeğin?..
Adaletsizlik bu kadar mı umurunda değil?..
Hiç mi rahatsız değilsin,
Türkiye'yi içine düşürdüğün bu çukurdan?..
Eyy Erdoğan!
2017 yılı Ekim ayında bir gece yarısı
gelmişti Osman Kavala'nın gözaltı kararı.
Bilgisayarımın başına oturup
kısa bir dayanışma yazısı yazmıştım T24'e...
(19.10.2017)
Sevgili Osman;
Yoksa seni de darbeci mi ilan edecekler?..
"Teröristlik"ten mi yargılayacaklar?..
O kadar çok arkadaşımız hapiste ki...
O kadar çok arkadaşımız, "casusluk"tan,
"darbecilik"ten, "teröristlik"ten yargılanıyor ki...
Sen de biliyorsun. Bütün bu ortak arkadaşlarımız
bugüne kadar hep özgürlükleri savundular.
Demokrasinin, hukukun yanında durdular.
İnsan hakları savunuculuğu yaptılar.
İnsanların kendi kimliklerine, kendi dillerine,
kendi inançlarına sahip çıkmalarının yollarını
açmak için yazarak, çizerek, konuşarak
mücadele verdiler. Toplumun renklerinin
kaybolmasına karşı çıktılar. Tek tip insan
imal edebileceğini sanan kışla düzeni
rejimlere dur dediler.
Sevgili Osman;
Senin yerin de hep bu saflardaydı.
Demokrasi, hukuk ve özgürlük saflarındaydı.
Bu ülkede insan hakları savunucusu deyince,
senin adın da en ön sırada geliyordu.
Çünkü hep "itiraz"ın vardı.
Bu memlekette, devletin hoyratlığı
konusundaki itirazların...
Sen de biliyorsun. İtiraz sahibi insan olmak,
bu memlekette öteden beri belalı bir iştir.
Şimdi daha da belalı hâle geldi.
Baksana, kaç kişi insan haklarını savunmaktan,
ifade özgürlüğünü savunmaktan hapis yatıyor.
Eski zamanlarda askeri darbe dönemlerinde
dolardı hapishaneler. Bugün de sivil
darbe döneminde doluyor.
Ve şimdi galiba daha da kötüsü yaşanmakta...
Bir zamanlar ikinci sınıf da olsa kör
topal bir demokrasimiz, bir hukuk devletimiz
vardı. Şimdi o kör topal demokrasinin
kaleleri teker teker düşmekte...
Ya da düştü bile....
Sevgili Osman;
Canını sıkma kardeşim;
Yalnız değilsin;
Yanındayız!
Türkiye'deki hukuk, özgürlük, insan hakları
mücadelemiz hep birlikte devam edecek.
Eyy Erdoğan!
Demokrasi, hukuk, özgürlük, insan hakları
mücadelemiz devam edecek.
Bizi yıldıramazsın.
Bunu aklından çıkarma.