Eyy Erdoğan, Kavala hapisteyken demokrasi ve hukuk sözcüklerini sakın ola ağzına alma!

Eyy Erdoğan!

Şunu iyi bil.

Osman Kavala hapis yatarken

demokrasi, hukuk ve özgürlük

sözcüklerini sakın ola ağzına alma.

Sakın...

Kavala'nın hapislik hali,

bu memlekette demokrasinin de,

hukukun da,

özgürlüğün de köküne

kibrit suyunun ekildiğini gösterir.

Biat yargısı bu sabah bir kez daha

sevgili Osman kardeşimin

tutukluk halinin devamına karar vermiş.

Çok yazık.

Çok hazin.

Türkiye bu hallere düşmemeliydi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de,

Avrupa Konseyi de

yok sayılıyor,

Türkiye devlet olarak attığı

imzaları inkar ediyor,

yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Dünyadaki demokrasi sıralamalarında

Türkiye artık en sonlara

düşmüş durumda.

Farkında mısın bu acı gerçeğin?..

Adaletsizlik bu kadar mı umurunda değil?..

Hiç mi rahatsız değilsin,

Türkiye'yi içine düşürdüğün bu çukurdan?..



Eyy Erdoğan!

2017 yılı Ekim ayında bir gece yarısı

gelmişti Osman Kavala'nın gözaltı kararı.

Bilgisayarımın başına oturup

kısa bir dayanışma yazısı yazmıştım T24'e...

(19.10.2017)

​Sevgili Osman;

Yoksa seni de darbeci mi ilan edecekler?..

"Teröristlik"ten mi yargılayacaklar?..

O kadar çok arkadaşımız hapiste ki...

O kadar çok arkadaşımız, "casusluk"tan,

"darbecilik"ten, "teröristlik"ten yargılanıyor ki...

Sen de biliyorsun. Bütün bu ortak arkadaşlarımız

bugüne kadar hep özgürlükleri savundular.

Demokrasinin, hukukun yanında durdular.

İnsan hakları savunuculuğu yaptılar.

İnsanların kendi kimliklerine, kendi dillerine,

kendi inançlarına sahip çıkmalarının yollarını

açmak için yazarak, çizerek, konuşarak

mücadele verdiler. Toplumun renklerinin

kaybolmasına karşı çıktılar. Tek tip insan

imal edebileceğini sanan kışla düzeni

rejimlere dur dediler.

Sevgili Osman;

Senin yerin de hep bu saflardaydı.

Demokrasi, hukuk ve özgürlük saflarındaydı.

Bu ülkede insan hakları savunucusu deyince,

senin adın da en ön sırada geliyordu.

Çünkü hep "itiraz"ın vardı.

Bu memlekette, devletin hoyratlığı

konusundaki itirazların...

Sen de biliyorsun. İtiraz sahibi insan olmak,

bu memlekette öteden beri belalı bir iştir.

Şimdi daha da belalı hâle geldi.

Baksana, kaç kişi insan haklarını savunmaktan,

ifade özgürlüğünü savunmaktan hapis yatıyor.

Eski zamanlarda askeri darbe dönemlerinde

dolardı hapishaneler. Bugün de sivil

darbe döneminde doluyor.

Ve şimdi galiba daha da kötüsü yaşanmakta...

Bir zamanlar ikinci sınıf da olsa kör

topal bir demokrasimiz, bir hukuk devletimiz

vardı. Şimdi o kör topal demokrasinin

kaleleri teker teker düşmekte...

Ya da düştü bile....

Sevgili Osman;

Canını sıkma kardeşim;

Yalnız değilsin;

Yanındayız!

Türkiye'deki hukuk, özgürlük, insan hakları

mücadelemiz hep birlikte devam edecek.