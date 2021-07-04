Eyy Erdoğan! İstanbul Sözleşmesi gözünüzü neden bu kadar korkuttu?

Eyy Erdoğan!

Neden korktunuz

İstanbul Sözleşmesi'nden?

10 yıl önce neden imzaladınız?

10 yıl sonra neden vazgeçtiniz?

Kadın-erkek eşitliği mi

gözünüzü korkuttu?

Meydanları dolduran kadınlar

hep aynı soruyu haykırdı,

haykırıyor:

İstanbul Sözleşmesi'nin

neyinden korkuldu?..

Yoksa SES Kadın Bülteni'nde

belirtildiği gibi,

gecikmeli mi farkına vardınız,

İstanbul Sözleşmesi'nin

toplumsal cinsiyet eşitliği

olduğunu?

Sözleşme'nin imzacısı olarak

hukukun üstünlüğü

anlamına geldiğini?..

Yoksa İstanbul Sözleşmesi'nin

"Demokrasi ve insan hakları"yla

ilgili olduğu gerçeği on yıl sonra mı

kafalara dank etti?

Sözleşme'nin çerçevesini

eşitlik,

özgürlük,

hukukun üstünlüğü,

insan hakları,

uluslararası hukuk,

azınlık haklarını korumak

gibi bazı evrensel değerler çizdiği için mi

"Bu sözleşmede biz yokuz"

dediniz bunca yıl sonra?..

Eyy Erdoğan!

Bu sorular hiç unutulmayacak,

hiç tükenmeyecek.

Bu sorularla her yerde

karşı karşıya kalacaksınız.

Çünkü kadınlar haklarına

sonuna kadar sahip çıkacaklar.

Şiddete, "aile içi şiddet"e karşı çıkacaklar.

Yusuf Akcakaya'nın Gazete Oksijen'deki

haberini okuyorum:

Avrupa Birliği ve 45 ülkenin katılımıyla

2011’de imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ni

onaylayıp hayata geçiren

ilk ülkelerden biri Türkiye’ydi.

Ancak manzara 10 yılda değişti.

“Kadınların hakkını korumak

ve aile içi şiddete dur demek için”

hazırlanan sözleşme,

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın

kararıyla feshedildi.

Sözleşmenin yürürlükten kalkacağı

tarih olarak da 1 Temmuz belirlendi.

Adalet sistemi 1 Temmuz’u da beklemedi,

pratikte sözleşmeyi

çoktan yürürlükten kaldırdı.

Avukat Hande Kuday,

“Karakollar, mağdur kişilerin talep ettiği

tedbir kararlarını artık almıyor,

aile mahkemeleri ise tedbir kararını

vermekte daha geç davranıyor,

bu süreyi de 6 aydan

1 aya düşürdüler” diyor.

Eyy Erdoğan!

Şunu yazın bir kenara:

Kadınlar hiç susmayacak!

Kadınları susturamayacaksınız!

Kadınları eve hapis edemeyeceksiniz!

Kadınlar özgür ve eşit olacak.

SES Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nun

son bülteninde

aktivist Gülseren Onanç'ın satırları

"İstanbul Sözleşmesi'nden

çekilmek neyi ifade eder?"

sorusuyla başlıyor, şöyle devam ediyor:

Sözleşme'den çekilmek,

kuvvetler ayrılığı ilkesinin de

ortadan kalkması demektir.

Uluslararası sözleşmeden

Cumhurbaşkanı kararıyla çıkmanın

usul açısından hukuksuzluğuna

vurgu yapıp, Danıştay’a iptal davaları açılmıştı.

Danıştay, Cumhurbaşkanlığı'ndan

konuya ilişkin bir savunma istemişti.

CB savunmasının kendisi

bir Anayasa ihlali idi.

CB kuvvetler ayrılığı ilkesini yok sayarak

CB işlemlerine yargı yolunun

kapalı olduğunu

ve uluslararası sözleşmelerin feshi için

Meclis onayına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Bu beyan Yürütme'nin,

Yasama ve Yargı'nın üstünde olduğunun

resmi bir beyanıdır.

Yasa dışı suç örgütleri ile işbirliği

içinde olan İçişleri Bakanlığı

ve yargı mensuplarının varlığını

isim isim öğrendiğimiz bu günlerde

yürütme erkine itaat eden yargının fiili durumu

zaten bunu anlatıyor.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek

neyi ifade eder sorusunun

ikinci yanıtına gelince:

Türkiye’de seçmen yüzdesinin

% 1' i bile olmayan radikal İslamcı

bir kitlenin, İstanbul Sözleşmesini

savunan %65'in üstündeki kitleden

daha etkili olması Cumhur İttifakı'nın

oy kaygısından öte siyasal İslam’ın

etkisinin artması anlamına geliyor.

Eyy Erdoğan!

Yazın bir kenara:

Kadınlar kendi hakları için

bu memlekette direnmeye

devam edecek.

Kadınlar şiddete karşı direnecek.

Kadınlar eşitlik için direnecek.

Kadınlar adalet için direnecek.

Kadınlar hukuk için direnecek.

Ve kadınların bu şanlı direnişi

Türkiye'de demokrasinin, barışın,

özgürlüğün önünü açacak.



