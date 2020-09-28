Erdoğan'ı dinliyorum televizyondan:

Salgın etkisini yitirip

taşlar yerine oturdukça

Türk ekonomisi

yeni rekorlara koşacaktır.

Gülmem tutuyor.

Oturup hemen yazmak geliyor içimden:

Eyy... Buraya baksana!

Bütün bunlar senin eserin,

algı operasyonlarıyla

kurtulamazsın bu çıkmazdan!

Öylesine günahlar işledin ki,

gitti gider, bundan sonra

toparlayamazsın.

Algı operasyonları işe yaramaz!

Evet öyle.

Ekonomi çok büyük bir açmazın içinde.

Tüm günahların acı faturası

burnuna dayanmış durumda.

Bakalım bu faturayı nasıl ödeyeceksin?

Ekonomiyle, piyasayla inatlaşıp durdun da ne oldu?..

Piyasanın, ekonomik gerçeklerin sopası

dan dan kafana vurmaya başladı.

Faizle inatlaştın.

Enflasyonun altında tuttun.

Ele güne alay konusu oldun.

Ama sonunda dolar alıp başını gitmeye başlayınca,

zevahiri kurtarmak için

faizi şöyle bir yükselttin.

Enflasyonla eşitledin.

Ama bir işe yaramadı.

Dolar bir ara duraklar gibi oldu, sonra kendi yoluna gitti.

Temel konularda bir şeyleri ya yapmıyorsun

ya da gecikmeli, eksik ve yetersiz yapıyorsun.

Ekonomi yönetimi dökülüyor

Türkiye'nin 1970'li yıllardan beri

en kötü, en çapsız ekonomi takımı iş başında.

Algı yönetimiyle, dış güçler edebiyatıyla,

cılkı çıkmış gündem değiştirme oyunlarıyla

bu işleri artık toparlayamazsın.

İpler kayıp gidiyor elinden.

Soruyorum:

Devletin dış borcunu

ödeyebilecek misin?

Soruyorum:

ABD'nin Ankara Büyükelçisi açıkladı:

SSK'nın, devlet hastanelerinin

Amerikan ilaç şirketlerine olan borcu

200 milyon dolardan

2.3 milyar dolara çıkmış;

Türkiye bu borcu uzun zamandır

sallıyormuş ve Damat Bey

son Amerika seyahatinde,

Türkiye'ye döner dönmez ödemelere

başlanacağını söylemiş.

Türkiye ne hâllere düştü,

görüyor musun? Ne yazık!

Soruyorum:

Özel sektörün dış borç

ödemelerine

destek verebilecek misin?

Bunun için

yeterli dövizin var mı?

Soruyorum:

Döviz mevduatlarının

karşılığı var mı

bankalarda?

Soruyorum:

Yarın öbür gün vatandaş

bankaların kapısını çaldı,

dolarını, avrosunu talep etti,

verebilecek misin?

Bir kriz çıkmasını

önleyebilecek misin?

Soruyorum:

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde

en çok yalnızlaştığı,

yedi düvelle kavgalı

hâle geldiği bir dönemde

dış borç bulabilecek misin?

Ve dış borcu hangi faizle

bulabileceksin?

Soruyorum:

Dolar bazında herkes yüzde 1.5'la

borçlanırken, Türkiye de

ancak yüzde 6'larla borçlanabiliyor.

Bu durumda hâlâ

faizleri düşük

tutmaya devam etmek,

eşyanın tabiatına aykırı

beyhude bir politika değil mi?

Soruyorum:

Türkiye tarihinin en yüksek

genç işsizliğiyle karşı karşıya.

Bu da senin eserin.

Ekonomi de küçülüyor,

bunun altından nasıl kalkacaksın?

Soruyorum:

Aşırı devlet garantileriyle

olmadık fiyatlara yaptırılan köprülerin,

yolların, hava limanlarının,

hastanelerin bütçeye dönük

olağanüstü yükü

nasıl karşılanacak? Hangi vergileri

kimlerin sırtına vuracaksın?

Soruyorum:

Enflasyon ve işsizliğin geniş kitleleri

ezdiği bir dönemde, onların sırtına

bir de vergi mi bindireceksin?

Soruyorum:

Ekonomi öylesine yerlerde

sürünmeye başladı ki,

Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinin,

bankalarının değeri

baş aşağı gitmiş durumda...

Yarın bu kuruluşların beş paraya

yabancı ellere geçmesini

nasıl engelleyeceksin?

Soruyorum:

Kredi derecelendirme kuruluşları

Türkiye'nin ülke notunu, Türkiye'nin en

büyük banka ve şirketlerinin

kredi notunu çöp seviyesine indirdi;

bizi yatırım yapılamaz ülke sınıfına soktu.

Soruyorum:

Bak, TÜSİAD Başkanı Kaslowski

ne diyor:

"Artık parasal ve mali genişlemeyle

büyümeye devam edemeyiz.

Hep günü kurtarmaya odaklandık,

uzun vadeli istikrarı tehlikeye attık.

Ekonomiyi yönetenler

salt algı yönetimiyle başarılı olamaz.

Bizim de artık algı yönetimini bırakıp

gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor.

(23 Eylül Osman Ulagay'ın yazısı, T24)

Soruları kesiyorum.

Uzun lafın kısası:

Türkiye'de işsizler ordusu büyüyor.

Yoksulluk derinleşiyor.

Enflasyon başını kaldırdı.

Sosyal adaletsizlik her yanı sarıyor.

Eşitsizlik gitgide çarpıcı bir hâl alıyor.

Büyüme tepetaklak. Turizmden hayır yok.

Döviz rezervleri berbat.

Çok ciddi bir sermaye çıkışı var Türkiye'den...

Yabancılar, daha doğru deyişle, yabancı portföy sahipleri

ellerinde ne var ne yok satıp bay bay Türkiye diyorlar.

Borç sorunu gün geçtikçe

içinden çıkılmaz hâle gelmekte.

Ekonomik bozulma Korona öncesi uç vermişti.

Korona sonrası daha kötüye savrulduk.

Bütün bunlar senin eserin.