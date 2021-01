Evet öyle, tek hayırlı reform bir an önce iktidardan çekip gitmenizdir!

Dolar yeniden yükseliverdi.

8 liraya dayandı.

Neden?

Siyasette inandırıcılık...

Siyasette güvenilirlik...

Siyasette dürüstlük...

Bu üç konuda notlar kötüyse, sıfırlanmışsa,

ne desen ne yapsan nafiledir.

Faizi de arttırsan...

Hukuk da desen...

Demokrasi de desen...

Reform da desen...

Avrupa Birliği de desen...

Saray'ın düdükleri

bir süre istediğin gibi öterler.

Ama değişen bir şey olmaz.

Piyasanın sopası yine kafanıza

dan dan inmeye başlar.

Dolar yeniden 8 liraya dayandıysa,

işte bu yüzden...

Geçenlerde altını çizdiğim gibi,

reform, hukuk, adalet, demokrasi

gibi sözcükler ağzınıza yakışmıyor,

ağzınızda iğreti duruyor.

Çünkü öylesine bir çizgi izlediniz ki,

inandırıcılığı hepten kaybettiniz.

Artık güvenilir değilsiniz.

Siyasette öyle işler çevirdiniz ki,

sizi dürüstlük sözcüğüyle

yan yana getirebilenler

çok azaldı çok...

Bir mafya lideri, ana muhalefet

liderini ölümle tehdit edecek...

Ona dürzü diyecek...

Onu "kazığa oturtmak"tan

söz edecek...

Sen ise tek kelime etmeyeceksin.

Hadi oradan!

Sadece bir mafya lideri karşısındaki

bu suskunluk bile bir siyasetçinin

inandırıcılığını, güvenilirliğini,

dürüstlüğünü sıfırlamaya

yeter de artar bile...

Aslında, sevgili Oya Baydar'ın

yerinde deyişiyle:

Tek hayırlı reform

iktidardan

çekilmenizdir!

Biliyorum, bu o kadar kolay değil.

İktidardan gidiş kolay olmayacak.

Bunca yıldır örülmüş menfaat ağları,

avanta tezgahları iktidara veda etmeyi,

farkındayız, çok zorlaştırıyor,

daha da zorlaştıracak...

Hiç kolay değil, bunca yıl Ankara'da,

İstanbul'da, Gökova'da Saray düzenlerine

alıştıktan sonra normal vatandaş hâline

dönmek ya da Kasımpaşa'ya dönmek...

Çok zor!

Farkındayız, niyetin iktidara tutunmak,

bir ömür boyu Saray'larda yaşamak...

Tıpkı Rusya'daki Putin gibi...

Tıpkı Çin'deki Şi Cinping gibi...

İkisi de ömür boyu iktidarlarını

ilan ettiler.

Senin neyin eksik?..

Washington'daki Başkan Trump'a bak.

O da Beyaz Saray'dan çıkmıyor.



Joe Biden'ı bütün dünya Başkan olarak

tanıdı, o hâlâ ayak sürüyor.

Farkında çünkü, iktidardan düştü mü,

mahkemelerde, bağımsız yargı önünde

kendisine sorulacak çok hesap var.

Trump'ın korkusu bundan kaynaklanıyor.

İngiliz Guardian gazetesinde bir köşe

yazarı geçen günkü yazısına

şöyle bir başlık koymuştu:

Başkan Trump

darbe yapmaya

kalkışabilir mi?.. (*)

New York Times'ın bir köşe yazarı ise

bu yakınlarda Başkan Trump'a

şöyle bir çağrı yapmıştı:

Pılını pırtını topla,

bir an önce bırak git

Beyaz Saray'ı... (**)

Evet, Saray'ları bırakmak

öyle kolay olmuyor.

Bu yazımı noktalarken

Trump, nihayet, Beyaz Saray’ı

bırakacağına dair ilk sinyalleri

göndermeye başlıyordu.

* Sam Levine, Can Trump actually stage a coup and stay in office for a second term?, The Guardian, 23 Kasım 2020

** Roger Cohen, Mr. President, Pack Your Bags and Be Gone, New York Times, 13 Kasım 2020