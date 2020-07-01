Evet, Davutoğlu haklı, daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor

Eyy millet,

eyy eyy de, eyy eyy!

Duyduk duymadık demeyin.

At binmiş, kılıç kuşanmış...

Dolu dizgin geliyor.

Hem de nasıl geliyor.

Üstümüze üstümüze geliyor.

Etraf toz duman.

Tam siper olun.

Çünkü kelle almaya geliyor.

En ufak bir çatlak ses, en küçük bir

itiraz işitmek istemiyor.

Muhalif seslere tahammülü

sıfırlanmış durumda.

Zayıfladıkça, altındaki taban kaydıkça,

kılıç şakırtıları daha çok duyuluyor.

AK Partili oylar kendisine mesafe koydukça,

"Buraya kadarmış, haydi Allahaısmarladık!"

sesleri kulağına daha çok çalındıkça çıldırıyor.

Ne yapacağını tam kestiremiyor.

Bu duruma düşen, kendini bir anda boşlukta

hisseden dediğim dedikçi otoriter liderlerin

klasik yoluna ya da daha doğru deyişle

"çıkmaz sokağı"na sapıyor.

Sertleştikçe sertleşiyor.

Kılıç şakırtıları yakınlaşıyor.

Bir hedefi de, yargıdan sonra

barolara da boyun eğdirmek...

Bir hedefi de, yargıdan sonra

savunmayı da biat kurumu haline getirmek...

Bir hedefi de, Saray'a tabi yandaş barolar...

Bir hedefi de, mahkemelerde hukukun üstünlüğünü,

hukuk devletini savunacak avukatların sesini boğmak...

Bu yüzden avukatlar meydanlarda.

Bu yüzden barolar direniyor.

Bu yüzden hukuk ve özgürlük sesleri

her geçen gün daha çok yükseliyor barolardan.

Bu yüzden "Savunma susmadı, susmayacak"

sloganlarıyla meydanlar inliyor.

Bu yüzden "Biz avukatız, biat etmeyiz, eğilmeyiz"

sesleriyle meydanlar çınlıyor.

Eyy millet,

eyy eyy de, eyy eyy!

Duyduk duymadık demeyin.

At binmiş, kılıç kuşanmış...

Dolu dizgin geliyor.

Sosyal medyayı da hedefine koyarak geliyor.

En ufak muhalif ses çıkmasın istiyor.

Hatırlayın.

Geçen haftaki YouTube canlı yayınında

gençlerden 378 bin dislike -Türkçesiyle

beğenmeme- notu almış, gençlerin "sana oy moy yok"

paylaşımları da Twitter'da trend topic olmuştu.

Tahammülsüzlüğü tepe yaptı, yasal

düzenlemenin kapıda olduğunu bugün açıkladı:

YouTube, Twitter, Netflix...

Bu millete bu tür mecralar yakışmıyor.

Bir an önce parlamentomuza getirip

bu tür mecraların tamamen

kaldırılmasını, kontrol edilmesini

istiyoruz.

(Esra Albayrak'a yapılan cinsiyetçi çirkin saldırıyı elbette kınıyorum.)

Biat medyası olmayı reddedenler de

Saray'ın darbelerinden kurtulamıyor.

Bu satırları yazarken kötü haber geldi:

Halk TV ve Tele1 televizyonuna, tamamen

kapatmanın bir adım öncesi olan

'5 gün ekran karartma' cezası geldi!



Özgürlüklere bir darbeyi de

üniversite kapatarak vurdu.

Ama Gelecek Partisi Genel Başkanı

Ahmet Davutoğlu'ndan da hak ettiği yanıtı aldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihe

üniversite kapatan siyasetçi olarak geçmiştir.

Konuyla ilgili nisan ayında TBMM’den

geçen yasada olduğu gibi bu kararı da

bir gece yarısı yayımladılar.

Gece yarısı yayımlayınca kararın

vahametini örtebileceklerini zannediyorlar.

Bir gece yarısı kararıyla, Türkiye’nin en

kaliteli eğitim kurumlarından birine darbe yaptılar.

Daha doğrusu Türkiye’nin geleceğine,

gençlerin hayallerine ve bir bütün

olarak Türkiye’nin eğitimine darbe yaptılar.

Cumhurbaşkanı attığı bu imza ile nasıl

bir Türkiye görmek istediğini de ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanı, AK Parti ve 28 Şubatçı

ortaklarının Türkiye’sinde özgür düşünceye,

bilgiye, liyakate ve emeğe yer yoktur.

Onların Türkiye’sinde akla, ahlaka ve vicdana yer yoktur.

Daha da önemlisi gençlere yer yoktur.

Bugün üniversiteye el koyan da, eğitim

hayatına darbe vuran da, futbol

kulüplerine, inşaatçılara bulduğu

parayı üniversitelerden esirgeyen de,

siyasi hırsı ve kini için artık hiçbir engel

tanımayan da bizatihi bu Cumhurbaşkanı

kararına imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.

Hiçbir şey bitmedi.

Her şey yeni başlıyor.

Ne kadar kılıç şakırtılarıyla etrafı tozu

dumana katarak geliyor olsa da, hak ve

hukuktan yana olanlar her geçen gün ayağa

dikiliyor, özgürlükleri boğmanın o kadar kolay

olmadığını, bunun da bir bedeli olduğunu

ele güne gösteriyorlar.

Evet, Davutoğlu haklı.

Hiçbir şey bitmedi.

Her şey yeni başlıyor.