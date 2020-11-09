Evet, Allah sonumuzu gerçekten hayreylesin!

Bugünkü yazım kısa.

Lafı uzatmak gereksiz çünkü.

Herşey kabak gibi ortada.

Ya da "Damat Bey"in istifasıyla

herşey çırılçıplak orta yere saçıldı.

Evet, Damat Bey'in deyişiyle:

Allah sonumuzu hayreylesin!

Artık mankafalar bile anlamıştır

"tek adam rejimi"nin ne demek

olduğunu, bir ülkede bütün iktidar

ipleri "tek bir adam"ın elinde toplanırsa

neler olabileceğini...



Damat Bey bir akşam vakti istifa ediyor.

İstifasını Instagram'dan duyuruyor.

Koca koca televizyon kanalları sus pus.

Saatler geçiyor, tık yok.

Sebebi malum, Saray'dan talimat yok!

Damat Bey, istifasında "at izi it izine karıştı" diyor.

"Allah sonumuzu hayreylesin" diyor.

Daha ne desin?..

Saatler geçiyor, Saray suskunluğunu koruyor. Hükümetten de, ilgili

bakanlıktan da açıklama yok.

Bir süre sonra bazı yandaşlar, bazı yağdanlıklar ses veriyor:

Gitme kal, bizi bırakma!

Reis, istifayı reddet, kabul etme!

Gülünesi ağlanası bir manzara.

Sadece bu trajikomik istifa olayı bile

bir tek adam rejiminin ne olduğunu

olanca açıklığıyla gözler önüne seriyor,

soruların yanıtları anlaşılıyor.

Para nasıl pul oldu?

Lira dolar karşısında yıl başından

bu yana nasıl yüzde 40 değer kaybetti?

Ekonomide kriz nasıl derinleşti?

Borç sorunu, döviz sorunu

nasıl idare edilemez hale geldi?

İşsizlik, yoksulluk nasıl aldı başını gitti?

Tüm yanıtlar Damat Bey'in istifasında

yatıyor, rejimin tek adam

niteliğinde yatıyor.

Yargı bağımsız değilse...

Güçler ayrılığı güme gitmişse...

Hukukun üstünlüğü kalmamışsa...

İfade özgürlüğü yoksa...

İnsanlar sinmişse...

Farklı ses çıkarmaktan,

en ufak eleştiri yapmaktan korkuyorsa...

Korkmayanlar hapse düşüyorsa...

Muhaliflere vatan haini damgası vuruluyorsa... Saray gibi

düşünmeyenler düşman gibi

görülüyorsa, muhaliflere düşman muamelesi yapılıyorsa...

Bağımsız medya, özgür medya

ölümcül darbeler yemişse...

Bir Maliye Bakanı'nın istifa haberini bile

saatler boyu veremez hale gelmişse...

Haber yapabilmek için Saray talimatı

beklemek gibi acınacak hallere düşmüşse...

Tek adam rejimi yüzündendir bütün bunlar.

Bu nedenle memlekette kriz vardır.

İstikrarsızlık vardır.

Bir kez daha yazın bir kenara:

Tek adam rejimi Türkiye'yi gün geçtikçe

bir cehennem çukuruna çekiyor.

Allah sonumuzu gerçekten hayreylesin!

Nokta