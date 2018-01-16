Erdoğan'la kıçı kirli bazıları!

Kıçı kirli bazıları...

Önce inanamadım.

Seviye bu kadar düşmez, yerlerde bu kadar sürünmez dedim.

Ama aynen öyle demişti:

- Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor.

Okuyunca bir an durdum.

Biraz inceltmiş dedim kendi kendime, götü boklu dese daha anlaşılır olurdu diye düşündüm.

Gerçekten hazin.

Hazin olan sadece üslup değil.

Hazin olan sadece cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir kişinin kendisini böyle ifade etmesi de değil.

Bunlara çoktan beri alıştık sayılır.

Asıl hazin olan, Tayyip Erdoğan eliyle Türkiye'nin içine itildiği çıkmazdır.

Asıl hazin olan, Tayyip Erdoğan debelendikçe Türkiye'nin bu çıkmazının derinleşmesidir.

Asıl hazin olan, 2019 seçimlerini kazanmak için Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi adım adım dış maceraya itmek için hazırlık içinde olmasıdır.

Yazın bir kenara:

Erdoğan sertleştikçe, cepheleri keskinleştirdikçe, yedi düvele pala sallayan Zaloğlu Rüstem postuna büründükçe, seçim sandığında büyüyeceğini sanıyor.

Olabilir.

Sandıkta bu hesap, 1 Kasım'da tutmuştu. 7 Haziran'da kaybettiği 9 puan oyu, savaş düğmesine basarak beş ay sonra geri almıştı.

Görünen o ki, şimdi yine aynı tehlikeli oyunu, 'savaş oyunu'nu oynuyor.

Çünkü seçim anketleri iyi değil.

Önüne konulan seçim araştırmalarında umduğunu bir türlü bulamıyor.

Bu da Erdoğan'ı geriyor.

Gerildikçe ne yapacağını bilemiyor. Üslubu bozuluyor.

Sertleşiyor.

Demin belirttiğim gibi, bu tehlikeli oyun belki seçim sandığında işe yarayabilir ama Türkiye'nin başını belaya sokar.

Türkiye'yi ateşe atar, Türkiye'yi cehennem çukuruna çeker.

Ama anlaşılan yeni ölümler, yeni göçler, yeni insan

trajedileri Erdoğan'ın pek umurunda değil.

​Allah,

Erdoğan dahil hepimizin encamını hayreylesin!

Kendini çaresiz hissediyor çünkü.

Bu çıkmaza kendi kendine girdi.

İçte ve dışta izlediği yanlış politikalarla bu çıkmazı derinleştiren Erdoğan'ın kendisi oldu.

Ne miydi temel yanlışları?

(1) Demokrasiyi boşlamak...

(2) Kürt sorununu boşlamak...

(3) Çözüm sürecini boşlamak...

İçeride demokrasiyi rafa kaldıran, hem kendi Kürtleriyle, hem bölge Kürtleriyle barış yapamayan bir Erdoğan Türkiyesi bölgede kendi kendini tecrit etti, güçsüzleştirdi.

Suriye politikaları iflas etti.

Bölgede pusulası şaştı Erdoğan'ın.

Öylesine şaştı ki Amerika'sıyla da, Rusya'sıyla da, İran'ıyla da, İsrail'iliyle de, Suudi Arabistan'ıyla da, kendi deyişiyle Esed Suriye'siyle de ilişkileri rayından saptı, gitgide kötüleşti.

Bir başka deyişle:

Neredeyse herkesle papaz oldu Erdoğan!

Pusulası o kadar şaştı ki, sonunda kıçı kirli bazıları diyerek savaş tamtamları çalmaya başladı.

Allah, Erdoğan dahil hepimizin encamını hayreylesin!