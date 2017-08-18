Erdoğan korkuyor.

2019'da kaybedeceğini gördüğü için korkuyor.

Erdoğan için 2019 şimdiden tam bir kâbusa dönüşmüş durumda.

Sandıktan yüzde 50+1 çıkmayacak çünkü, bu gerçeğin farkında.

16 Nisan'da gördü bunu.

Bunun için de, 2019'a giderken önünde duran engelleri yerle bir etmek istiyor.

Bu nedenle hak hukuk tanımıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bunun için kumpas kuruyor.

Meral Akşener'e bunun için yıldırımlar yağdırıyor.

Selahattin Demirtaş bunun için hapiste.

HDP'li 13 milletvekili bunun için hapiste.

Yazın bir kenara.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu kadar dik durabileceğine ihtimal vermemişti.

Adalet Yürüyüşü’yle, bu kadar büyük bir demokrasi ve özgürlük dalgası yaratabileceğini tahmin etmemişti.

Kılıçdaroğlu'nun kimliği ve görüşü ne olursa olsun haksızlığa uğrayan herkesin bu kadar yanında olabileceğini de öngörmemişti.

Bunun gibi Erdoğan, Meral Akşener ve arkadaşlarının Devlet Bahçeli'yi bu kadar silkeleyip, 'işbirlikçiliği'ni bu kadar sergileyebileceklerini de ummamıştı.

Akşener ve arkadaşlarının bu kadar etkili olup, MHP ve Ülkücü tabandan böylesine oy kopartabileceklerini de beklememişti.

Hesap edemediği bir başka konu Kürtler ve HDP ile ilgiliydi.

Bu kadar direnebileceklerini, ne yaparsa yapsın onlara boyun eğdiremeyeceğini de göremedi.

Erdoğan'ın gözü karadır!

Kendi iktidarı için her şeyi yakabilir

Bir önemli nokta daha var.

Tayyip Erdoğan, uğradığı iktidar sarhoşluğu ve kibiri yüzünden kendi parti tabanındaki mutsuzluğu da hissedemedi.

Bu açıdan parmak ucu hissinin de kaybolup gittiğini farkedemedi.

Kendi partisinin yalnız tabanında değil, tavanında da kendisine karşı yükselmekte olan 'tepki dalgaları'nın uzunluğunu da hesap edemedi.

Ve AKP'deki zemin kaybı, erozyon ve oy kaçışını, suçu başkalarına atarak durdurabileceğini sandı.

Güç zehirlenmesi, iktidar kibiri böyle bir şeydir.

Kör eder zirvedeki insanı.

Zirvenin aynı zamanda uçuruma en yakın yer olduğu gerçeğini de perdeler.

Etraftaki evet efendimciler, gerçekle teması kopartır.

Erdoğan'da yaşanan budur.

Oysa asıl suçlu kendisidir.

Asıl sorun kendisinden kaynaklanıyor.

Asıl problem kendi 'tek adamlığı'nda düğümleniyor.

İktidar zehirlenmesi ve kibiridir asıl mesele...

Ama Erdoğan kabahati başkalarında görmeye devam ediyor.

Böylece metal yorgunluğu diyerek...

FETÖ’cü diyerek...

Terörist diyerek...

Casus diyerek...

Bir başka deyişle, adalet ve hukuku hiçe sayarak önünü açabileceğini, '2019 kâbusu'ndan kurtulabileceğini sanıyor.

Ama artık çok güç ve çok geç.

Kendine yakın araştırma şirketleri bile yüzde 50+1'e yaklaşamıyor.

Bu tam bir kâbus Erdoğan için.

Bu yüzden dikkat edin:

Tüm gemileri yakabilir.

Kılıçdaroğlu'na hapis kapısını da açabilir.

Akşener'e kumpas da kurabilir.

Türkiye'yi büyük bir kaosun içine atabilecek 'dış maceralar'a da sürükleyebilir.

Ve kazanamayacağını iyice gördüğü anda, hiç kuşkunuz olmasın, 2019'dan bile kurtulmak isteyebilir.

Şunu iyi bilin:

Erdoğan'ın gözü karadır!

Kendi iktidarı için her şeyi yakabilir.