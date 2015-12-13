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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

13 Aralık 2015

Erdoğan referandum hazırlığında,her şey buna göre tasarlanıyor!

Davutoğlu’nun paketi, Erdoğan’ın ‘başkan babalık’ referandumuna açılan süreçte popülist bir hamledir

Evet öyle.
Erdoğan yeni bir referandum hazırlığı içinde.
Anayasa referandumu.
Ya da başkan babalık referandumu...
Tayyip Erdoğan’ın, MHP milletvekillerini de yedeğine alarak, Meclis’ten geçireceği anayasa değişikliğini gelecek yıl  halkoylamasına götürmesi çok yakın ihtimaldir.
Her şey bu hedefe kilitlenmiş durumda.
Adımlar buna göre atılıyor.  
Davutoğlu’nun açıkladığı reform paketi de bu adımlardan biri.
Şu da söylenebilir:
Davutoğlu’nun paketi, Erdoğan’ın başkan babalık referandumuna açılan süreçte, ‘oy depoları’na dönük popülist bir hamledir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşekle birlikte golf arabasında...

​Davutoğlu’nun paketi, Erdoğan’ın ‘başkan babalık’ referandumuna açılan süreçte, ‘oy depoları’na dönük popülist bir hamledir      

Alay-ı vâlâ ile açıklanan paket, ciddi çevrelerde pek öyle ciddiye alınmadı, reform adına içi boş bulundu.  
Özellikle de büyük iş dünyasında...
Kamuoyu önünde Erdoğan korkusu nedeniyle olumsuz sesler duyulmasa da, ekonomik açıdan hayal kırıklığı yarattı.
Hiç kuşkunuz olmasın.
Hayal kırıklığının altını çizenlerden biri, Mahfi Eğilmez.
Blog’unda, Kimse kusura bakmasın ama bunlar yapısal reform değilbaşlığını taşıyan değerlendirmesinde  şunları yazdı:

Hükümet, Eylem Planı’nı açıkladı. Bu bir yapısal reform paketi değil. Bir çeşit yapılacak işler listesi.
Her şeyden önce yapısal reform dediğimiz çerçevede en önemli beş on konu yer alır.
Yüzlerce konuda yapısal reform olmaz.
Sonra yapısal reform konuları bir takvime bağlanır.
Takvim, öyle konuları haftalık, aylık, 3 aylık vb olarak gruplandırmakla olmaz.
Dünya Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda bir dönem guvernörlük de yapan eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi EğilmezYapısal reformların ayrıntılarıyla ortaya konulması ve oradaki her bir ayrıntının hangi gün başlayacağı, hangi aşamalardan hangi zamanlarda geçeceği ve sonunda hangi gün amacına ulaşacağı biçiminde bir takvim yapılması gerekir.
İşin ciddiyeti ve beklentiye olumlu yön verilmesi için bu şarttır.
Açıklanan Eylem Planı bir yapısal reform planı değil.
Tuhaf bir şey ama Türkiye, yapısal reform işine bir türlü girişemiyor.

REFERANDUM ÖNCESİ POPÜLİST TOHUMLAMA!

Radikal’deki köşesinde Uğur Gürses’in yazısı,Reform paketinden hayal kırıklığı çıktı başlığını taşıyordu.

​​Alay-ı vâlâ ile açıklanan paket, ‘Erdoğan korkusu’ nedeniyle olumsuz sesler duyulmasa da, ekonomik açıdan hayal kırıklığı yarattı

Her zaman bir hikâyeyi en çabuk satın alarak 'paraya dönüştürme' iştahı olan mali piyasalar, bu açıklanan 'reform' sunuşuna prim vermedikleri gibi, hayal kırıklığını da fiyatlara yansıtmış oldular.
İş kesiminden bir temsilci hayal kırıklığından başlayarak, ‘Bunun sonu bu şekilde nereye gider, bilmiyorum?’ diyordu.
Türkiye’nin seçim sonrası kavşak noktası, reform ajandası idi. Uluslararası yatırımcılardan, dereceleme kuruluşlarına kadar dikkatle bu bekleniyordu.
Konuştuğum bir analist, seçim vaatleri ile reform niyetine kamuoyuna sunulan başlıkların bir arada açıklanmasının da hatalı olduğunu söylüyor.
Nitekim ‘güçlendirilmiş’ seçim vaatlerinde muhtarlara asgari ücret düzeyinde ücret ödenmesi, polislerin ve jandarma uzman çavuşların maaş göstergelerinin ayarlanması gibi maddelerin yer alması, referandum öncesi popülist ‘tohumlama’ olarak nitelendiriliyor.

Eski Merkez Bankası bürokratı ekonomist Uğur Gürses

‘Reformlar’ın ülkenin önünü açacak, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak adımlar olduğu ikna edici mi?
Hayır.
Ne yazık ki ‘reform’ sözünün içini de boşaltmış durumdayız.
Özet şu:
Bağımsız bir para politikası çerçevesi olmayan, etrafındaki komşuları ile fena halde kavgalı, uluslararası finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşmaya karşı kendi reformlarını temenni düzeyinde bırakan ülke fotoğrafı hiç de iyi olmadı.

Uğur Gürses’in yazısında bir satırın altını özellikle çiziyorum:
… reform paketi değil, referandum öncesi popülist ‘tohumlama’...

​​​“Bir hikâyeyi en çabuk satın alarak 'paraya dönüştürme' iştahı olan piyasalar, 'reform' sunuşuna prim vermedikleri gibi, hayal kırıklığını fiyatlara yansıttılar”

Olay budur.
Erdoğan nasıl barış değil savaş düğmesine basmaya devam ediyorsa...
Nasıl Putin’le kapışmayı sürdürüyorsa...
Nasıl Türkiye’nin askeri varlığını Musul’lara taşıyorsa...
Nasıl ‘Suriye bataklığı’nı gözüne kestiriyorsa...,
Reform paketi’yle de aynı şeyi yapıyor.
Referanduma hazırlanıyor.
Başkan babalık için ‘anayasa referandumu’ sürecinde kararlı adımlarla yürüyor.
Kemerlerinizi bağlayın.
İyi pazarlar!

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