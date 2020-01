Erdoğan neden şöyle ağız dolusu bir EYY TRUMP çekmiyor ki?

Kaç zamandır bekliyorum.

Hâlâ kulağıma çalınmadı.

Erdoğan her Allah'ın günü meydanlarda.

Ama hâlâ şöyle ağız dolusu bir EYY TRUMP çekmiş, çekebilmiş değil.

Ayıp Allah için!

Bir hafta önceydi.

New York'taydım.

Başkan Trump'ın Washington'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi nasıl ağırladığını gazetelerden, televizyonlardan ilgiyle izledim.

Şaşaalı bir ağırlamaydı.

Erdoğan'ın kıymetlisi ve Müslüman Kardeşler lideri Mursi'yi 2013'te askeri darbeyle deviren General Sisi'yi yere göğe koyamadı Trump.

Övgülerini bir kenara not ettim:

"Cumhurbaşkanı Sisi harika işler yaptı."

"Şunu bilin ki onun arkasındayız."

"Mısır'ın arkasındayız."

"Sisi'yi, Mısır halkını destekliyoruz."

Trump bunları söyledi.

Bir hafta geçti.

Erdoğan'dan çıt yok.

Allah Allah!

Oysa, Trump'ın göklere çıkardığı Cumhurbaşkanı Sisi'ye 2013'te darbe yaptığı vakit ağzına geleni söylemişti Erdoğan.

Sürekli saydırmıştı:

"Sisi bir tirandır."

"Zalimler hiçbir zaman payidar olmaz."

"Darbeciler şehitlerin kanında boğulacak."

"Bu diktatörler... Bu zalimler... Bu firavunlar... Zannediyorlar ki tutuklaya tutuklaya Mısır'ı bitirecekler! Bitiremeyeceksiniz."

Erdoğan tepkisini o kadar ileriye götürmüştü ki, New York'ta BM Genel Sekreteri'nin verdiği yemeğe de, Sisi'yle aynı masaya oturmamak için katılmamış ve şu açıklamayı yapmıştı:

Başkan Trump çok farklı. Sisi'yi meşru sayıyor. Beyaz Saray'da ağırlıyor

"Mısır’da halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken, verdikleri oyun hesabını sormak isteyen binlerce masum katledilirken, Birleşmiş Milletler de, demokratik ülkeler de bunu sadece izliyor. "

"Ve Mısır'da bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor."

"Darbeci Sisi'yi, Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyorum. Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Mursi'dir."

"Sisi'yle görüşmek mi?... Şaka yapıyorsunuz herhalde..."

Erdoğan böyle dedi durdu.

Ama bakın, Başkan Trump çok farklı.

Sisi'yi meşru sayıyor.

Beyaz Saray'da ağırlıyor.

“Harika işler yaptın” diye Sisi'yi övüyor.

“Merak etme, desteğimiz arkanda” diyor.

Ama gel gör ki, Erdoğan'dan hâlâ çıt yok.

Hâlâ şöyle bir ağız dolusu EYY TRUMP çekmiş değil.

Tam tersini yapıyor.

Suriye'ye füze yağdırdığı için Trump'ı yere göğe koyamıyor, Putin'le şekerrenk olacağını bile bile alkışlıyor Amerikan Başkanı'nı...

Mursi'yi 2013'te askeri darbeyle deviren General Sisi'yi yere göğe koyamadı Trump

Geçiyorum.

Erdoğan bu...

Bugün böyle, yarın öyle.

Ama ne kadar farkında bilemiyorum, 'not'u verilmiş durumda...

Yalnız Batı'da değil, Doğu'da da öyle.

Mursi'ye böylesine kol kanat geren, Müslüman Kardeşler'e böylesine yakınlık duyan, yakınlık gösteren bir lidere karşı Washington'da, Moskova'da ya da örneğin Riyad'da mesafeli bir bakış açısının veya güvensizliğin varlığı şaşırtıcı değil.

Erdoğan'ın gidişi öylesine pusulasız, yer yer öylesine şaşkın ki, Türkiye bölgede tecrit oluyor, dışarıdaki manevra alanı daralıyor.

Bir başka deyişle:

Erdoğan ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyor.

Bunun en çarpıcı örneğine gelince...

Bakın Erdoğan kaç zamandır, "PKK neyse, PYD-YPG de odur, bu terör örgütlerini dışlayın" deyip duruyor

Ama dinleyen yok.

Erdoğan'a ne Trump kulak veriyor, ne de Putin...

Erdoğan kendisiyle birlikte Türkiye'yi de tecrit ediyor, etkisizleştiriyor.

Örneğin, Kürtlerle çatışan bir Türkiye'nin bölgede etkili oyuncu olamayacağını da, barış ve istikrarını koruyamayacağını da bir türlü anlayamıyor.

Kısacası, Erdoğan kötü gidiyor.

Son söz:

Evet çıkarsa, kötüye gidiş daha da hızlanacak demektir.