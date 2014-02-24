Erdoğan: İnişteki bir lider!

Tayyip Erdoğan ne kadar oy alacak? Gündemdeki sorulardan biri bu. Peki Erdoğan, başbakan sıfatıyla telefon açıp sabah kuşağından program kaldırtırken, demokrasilerde olmayacak kanunlar oylanırken sorulacak soru gerçekten oy oranı mı? Bence hayır. Benim sorularım aşağıda…

En sıcak konulardan biri:

Erdoğan ne kadar oy alacak?

Oyu azalacak mı?

Yüzde 40’ın üstünde mi, altında mı kalacak?

Veyahut:

Erdoğan’ın alternatifi...

Nereden, nasıl çıkabilir?

Bu konularda yazmak için bilgisayarın başına oturdum, belki bu kez sakin bir yazı çıkar diye...

Gözüm, T24’ün manşetindeki iki habere ilişti.

Biri, New York Times’ın başyazısı.

Diğeri, Alo Fatih Hattı’ndan yeni bir eğlence!

New York Times, yeni internet yasasıyla ilgili olarak hem Cumhurbaşkanı Gül’ü, hem Başbakan Erdoğan’ı eleştiriyor.

Ve sözü uzatmıyor:

“İnternet yasası, Türkiye’de demokrasiye vurulan en son darbe oldu. Böylece, on yıldan uzun süredir iktidarda olan Tayyip Erdoğan daha da otoriterleşti.”

Malum, bu memlekette daha hâlâ Erdoğan’ın otoriterleşip otoriterleşmediğini tartışanlar ya da otoriterleşti mi diye soranlar yok değil.

Olabilir.

Galiba onlara artık çok fazla söylenecek söz de kalmadı.

Ama yine de aşağıda Tayyip Erdoğan’ın (kendi deyişiyle) günlük, rutin konuşmalarından birine daha göz atabilirler.

Alo Fatih Hattı bu kez Show TV’de Saba Tümer ve ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk için çalışıyor. Taraflar malum, Başbakan Erdoğan’la Fatih Saraç, Ciner Medya Grubu’nun yönetim kurulu üyesi.

Erdoğan: Müsait misin?

Saraç: Müsaidim efendim.

Erdoğan: Yanında kimse var mı?

Saraç: Şu an kapıları kapayım, yok efendim.

Erdoğan: Ya bu Show'da Yaşar Nuri’yi hiç dinliyor musunuz?

Saraç: O bitti efendim, bugün Nihat Hatipoğlu'na gidiyorum ee onu konuşacağım.

Erdoğan: Ha git ha, şimdi bugün bugün, az önce onu dinledim.

Saraç: Hayır öyle yani…

Erdoğan: Adam bize ne hakaretler yapıyor ya. Sen...

Saraç: Abicim, Sayın Başbakan’ım kesinlikle böyle bir şey yok. Hatta şunu söyledim, bitirin dedim, süresinde bitirmek... Sizin bu hassasiyetinizi...

Erdoğan: Yani halka biz, affedersin, seçimden öncesi kömür dağıtıyormuşuz, pirinç dağıtıyormuşuz yani, ondan sonra şu anda zaten hâlâ devam ediyor ve biz böyle…

Saraç: Tamamdır.

Erdoğan: Açarak... Bilmem ne yaparak şöyle yapıyormuşuz. Halka bağırıyormuşuz vesaire...

Saraç: Şu anda bitti efendim, bitiriyorum efendim. Şu anda tamam, anlaşılmıştır, yani şu an devir tam bitmedi de ondan dolayı efendim. Problemimiz o yani, asıl konumuz o hâlâ devir biz devirle uğraşıyoruz onun için... Ben anladım efendim, çok da üzgünüm sizi üzdüğüm için…

Erdoğan: Ve şu anda da, o hani, o söylediğiniz, işine son verdik dediğiniz kadın, orda onunla yapıyor zaten programı.

Saraç: Çok özür dilerim efendim, sizi üzdüğüm için çok özür dilerim, mahcubum.

Erdoğan’ın, Alo Fatih Hattı’ından yaptığı ‘günlük, rutin konuşmaları’ından biri böyle.

Erdoğan’ın “… işine son verdik dediğiniz kadın” sözleriyle kast ettiği de bir meslektaşımız, Saba Tümer…

Onun programını bir telefonla bitirebilen, haberlere bir telefonla sansür koydurabilen bir başbakanın ülkesinde medya düzeni bağımsız ve özgür olabilir mi?

Böyle bir ülkede demokrasi olabilir mi?

Hukukun üstünlüğü olabilir mi?

Yargı bağımsızlığı olabilir mi?

Kuvvetler ayrılığı olabilir mi?

Yeni HSYK, yeni internet, yeni MİT yasalarıyla demokrasiyi demokrasi yapan temel ve özgürlüklerin korunduğundan söz edilebilir mi?

Elbette hayır, hiçbiri olmaz.

Olamadığı için de, bugün artık Tayyip Erdoğan inişe geçmiş bir lider kategorisine adımını atmıştır.

Özellikle Gezi’den beri öyledir.

Ve bu iniş, 17 Aralık sonrası hızlanmıştır.

Geri dönüş mümkün mü?

2011 yılı, Haziran ayında yapılan genel seçimlerde aldığı yüzde 49,95 oyla Tayyip Erdoğan siyasal çıkışında ‘zirve’yi yakalamıştı.

Sonra ‘iniş’e geçti ağır ağır.

Gezi ve 17 Aralık’la fena halde hızlandı bu inişi…

Bugün Erdoğan içte ve dışta üstüne çarpı işareti konulmuş bir lider.

İçte ve dışta, ciddi çevrelerde Erdoğan artık ‘bitmiş bir lider’ olarak görülüyor.

İnandırıcılığı ve güvenilirliği sona ermiş bir lider gözüyle bakılıyor Erdoğan’a…

Bu süreç tersine dönmez.

Seçim sandığında Erdoğan’ın oyu artsa da, azalsa da, yüzde 40’ın üstüne çıksa da, çıkmasa da değişen bir şey olmaz.

İniş devam eder.

Üstündeki çarpı işareti silinmez.

İnandırıcılık ve güvenilirlik geri gelmez.

Masa devrilecek mi?

İsterse yüzde 50 oy alsın, Erdoğan demokrasi ve hukuk yolundan saparak kendi kendisini bitirmiş, inişe geçmiş, üstüne çarpı konulmuş bir liderdir.

Ve şunu yazın bir kenara:

İktidarda kaldığı sürece de, istikrarsızlık her alanda derinleşmeye devam edecek demektir.

Yanıtını henüz bilemediğimiz sorulara gelince…

Erdoğan ne zaman gidecek?

Nasıl gidecek?

Giderken masayı devirecek mi?

Alternatifi nereden çıkacak?

Nasıl çıkacak?

Yanıtları bilen var mı?..

Twitter: @HSNCML