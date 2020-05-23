Erdoğan'ın en büyük kâbusu nedir?

Lafı dolandırmak gereksiz.

Karşısında bir demokrasi ittifakı görmek!

Erdoğan'ın en büyük korkusu bu.

Böyle bir ittifak, 31 Mart yerel

seçimlerinde Erdoğan'ı yıkmıştı.

Böyle bir ittifak, 23 Haziran'da 800 bin oy

farkla İstanbul'da Erdoğan'ın hayallerini

yerle bir etmişti.

Erdoğan'ın korkulu rüyası olan böyle bir

demokrasi ittifakı yeniden kurulabilir mi?



Evet mümkün.

Bunun için perde arkasında

çalışmalar başlamış durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel

seçimleri öncesinde kuyumcu titizliğiyle

ördüğü demokrasi ittifakı

yeniden sahneye çıkabilir.

Bunun işaretleri geliyor.

Yerel seçimlerde CHP-İyi Parti-Saadet Partisi

aynı çizgide durmuş, HDP de bu

"demokrasi ittifakı"nın sessiz ama

bilinçli üyesi olmuştu.

Bu kez ittifaka aday iki parti daha var:

Babacan'ın DEVA'sıyla

Davutoğlu'nun Gelecek partisi.

Kılıçdaroğlu, bu iki partinin seçime

girmelerini sağlamak için, -yerel seçim öncesi

İyi Parti'ye yaptığı gibi- gerekli grup kurma

desteğini vereceklerini de açıkladı.

Fikret Bila'nın son yazısındaki

şu satırlar dikkat çekici:

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nın HDP

üzerinden yaptığı hamlelere karşı

İyi Parti’yi ve Saadet Partisi’ni ittifak

içinde tutarken, hem HDP seçmenini

kırmamaya, hem de Gelecek Partisi ve

DEVA Partisi’ni Millet İttifakı’na

katmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu bu zor

birlikteliği başarırsa seçimlerde iktidarı

değiştirebilir.

Erdoğan'ın yolunu kesmeye çalıştığı

gelişmeler böyle.

Seçim öncesi kendisine karşı kurulması

yakın ihtimal olan "demokrasi ittifakı"nı

bugünden torpillemek istiyor.

İlk hedefi, İyi Parti'yi CHP'den koparmak.

Hedefi vurmak için de öncelikle HDP'yi, PKK'yı kullanıyor.

Babacan'a, Davutoğlu'na taş koymak için de

aynı yola başvuruyor.

Sonuç alabilir mi?

Kolay değil.

Çünkü karşısında bilinçli oyuncular var.

Erdoğan kolay olmadığını gördüğü için de

hırçınlaşıyor, inandırıcılıktan uzak

suni gündemler yaratmaya çalışıyor.

Ama yazın bir kenara:

Kılıçdaroğlu oyunu yine iyi oynuyor.

CHP liderinin, Gazeteduvar'da Özlem Akarsu Çelik'e söylediği şu sözlerinin altını çiziyorum:

Farklı toplumsal kesimler,

demokrasi ve adalet adına aynı

masada buluşabileceklerini

31 Mart seçimleriyle göstermiştir.

Bu demokrasi ittifakı ne midir?

"Ülkemiz demokrasiyle taçlansın,

ülkemiz yeniden demokratik

parlamenter sistemin evrensel

kurallarıyla da birlikte yönetilsin, eski

dönem parlamenter demokrasinin tüm

arızalarından da temizlenmiş olarak

yepyeni bir parlamenter demokrasi

kurulsun” diyenlerin birlikteliğidir.

Erdoğan'ın kâbusunu Kılıçdaroğlu'nun

bu sözleri özetliyor.

Tekrar ediyorum:

Erdoğan'ın korkulu rüyası, seçim öncesinde

bir "demokrasi ittifakı"nın kurulmasıdır.

Ve bir kez daha vurguluyorum:

Farklılıklar birlik olmamıza engel

değil!

Eğer demokrasi diyorsak...

Eğer hukuk devleti diyorsak...

Eğer millet egemenliği diyorsak...

Eğer demokratik parlamenter sistem diyorsak...

O zaman gün, ayrılıklarımızı

bir yana bırakma günüdür.

Demokrasi çatısı altında toplanma günüdür.

Tüm farklılıklarımızla barış içinde

yaşayacak demokratik bir devlet ve toplum

düzeni kurmanın başka yolu yok.

İşte Erdoğan'ın kâbusu da, Türkiye'nin

böyle bir yolda yürümeye başlaması ihtimalidir.