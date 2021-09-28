Erdoğan'dan kurtulmak, demokrasinin yolunu açmak istiyorsanız, HDP'nin siyasal ve sayısal desteği şarttır

Kim bilir kaçıncı kez yazıyorum.

Erdoğan'dan kurtulmak

ve demokrasinin yolunu açmak

istiyorsanız, HDP'nin

siyasal ve sayısal desteği şarttır,

bu gerçeği görmezlikten gelmek

çıkmaz sokaktır.

HDP, yüzde 10'un üstündeki

6 milyon oyuyla

Türkiye siyasetinin "realitesi"dir.

Bu "realite"yi hesaba katmadan,

Türkiye'de barış ve demokrasinin yolu açılamaz.

Açılır diyenler hayal görüyor,

kendi kendilerini aldatıyorlar.

Bu memlekette adaletten,

demokrasiden, barıştan yana olanların

HDP ile kol kola girmekten

çekinecekleri bir şey yoktur.

HDP ile siyasal işbirliği, siyasal güç birliği

daha güzel bir geleceğe, aydınlığa yatırımdır.

HDP'yi dışlamak ise karanlığı koyulaştırır,

o kadar...

HDP dün yayınladığı bir bildiriyle adalete,

demokrasiye, barışa çok güzel bir çağrı yaptı.

Güçlü demokrasi dedi.

Kuvvetler ayrılığı talep etti.

Türkiye'de yeni bir başlangıç için

demokratik bir anayasayla

cumhurbaşkanlığı sistemine son dedi.

"Anayasanın hazırlanma süreci,

her kesimi kapsayan, demokratik katılım

ve toplumsal müzakereye dayalı

bir yöntemle yürütülsün" dedi.

Güçlü yerel ve yerinden yönetim istedi.

Tarafsız ve bağımsız yargı dedi.

Yargı "yürütmenin vesayeti"nden

kurtulsun dedi.

Kayyım değil halk iradesi istedi.

Barışçı dış politika talep etti.

Kadına eşitlik ve özgürlük istedi.

İstanbul Sözleşmesi yeniden geçerli olsun dedi.

Gençler için özgür yaşam,

kamu yönetiminde liyakat istedi.

Doğaya saygı, ekonomide adalet dedi.

Kürt sorununda demokratik çözüm

çağrısı yaparken şunların altını çizdi:

Cumhuriyetin demokratikleşmesi ile

doğrudan bağlantılı bu sorunun çözümü için

muhataplarla diyalog kurulması,

inkâr ve bastırma siyaseti yerine

demokratik ve barışçı bir çözüm için adım atılması gereklidir.

Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere

yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır.

Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının

tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması

büyük önem taşımaktadır.

Savaş politikaları,

silah ve çatışma yöntemleri yerine,

diyalog ve müzakere seçeneklerinin

kendini tarihsel olarak dayattığı

ve güncel olduğu aşikârdır.

Bunun için Türkiye halklarının tümünün yararını ve geleceğini düşünerek

herkes özveride ve fedakârlıkta bulunarak

adım atmalıdır.

Sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek,

diyalog yoluyla çözmek

emel düsturumuzdur.

Türkiye'de gerçek barış, demokrasi,

adalet istiyorsak, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan yanaysak,

HDP'nin çizmiş olduğu bu çerçeve

iyi bir başlangıçtır, olumlu bir adımdır.

Türkiye'yi Erdoğan'dan,

"tek adam rejimi"nden

kurtarmak isteyenlerin,

muhalefet partilerinin dikkatine...