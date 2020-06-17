Erdoğan’dan İslam iktisadı… Demek ki ekonomide işimiz Allah’a kaldı!

İşsizlik hız kesmiyor.

İşsizler ordusu büyüyor.

İşsizlikle birlikte yoksulluk derinleşiyor.

Enflasyon başını yine kaldırdı.

Sosyal adaletsizlik her yanı sarıyor.

Eşitsizlik git gide çarpıcı bir hâl alıyor.

Sanayide üretim çok kötü.

Büyüme tepetaklak.

İhracat berbat, çakılmış durumda.

Turizm de öyle, hayır yok.

Döviz rezervlerinde de alarm zilleri

çoktan beri çalıyor.

Ve çok ciddi bir sermaye çıkışı var

Türkiye'den..

Yabancılar, daha doğru deyişle, yabancı

portföy sahipleri ellerinde ne var ne yok satıp

bay bay Türkiye diyorlar.

Borç sorunu gün geçtikçe

içinden çıkılmaz hâle gelmekte.

Uzun lafın kısası:

Ekonomide baş aşağı gidiş hızlanıyor.

Ekonomik bozulma Korona öncesi uç vermişti,

Korona sonrası daha kötüye savrulduk.

Bu savruluş derinleşerek devam ediyor.

Çare?..

Çaresizlik ağır basıyor.

Kötü ekonomi yönetimi kötünün kapısını

açtıkça açıyor.

Faiz takıntısı çaresizliği büyütüyor.

Çaresizlik derine gittikçe, olmadık çareler

icat ediliyor.

Bunlardan biri de İslami iktisat...

Erdoğan'ın şu sözüne bakın:

İslam iktisadı krizden çıkışın

anahtarıdır!

Demek, bir Hıristiyan iktisadı var.

Demek, bir Musevi iktisadı var.

Demek, bir de İslami iktisat var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Uluslararası

İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'ndaki

konuşmasında şunları söylüyor:

Bu çarpık yapının alternatifinin insanı

merkeze alan, emeği yücelten, haksız

kazanca müsaade etmeyen İslami

ekonomi ve finans modelidir.

İnsani, ahlaki ve çevreci karakteri faizi

ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam

iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır.

Geleceğin dünyasında faize ve

sömürüye dayalı mevcut ekonomik

sistemin yerini risk paylaşımının esas

olduğu katılımcılığa bırakacağına

inanıyorum.

Nitekim, gelişen teknoloji ve

fintek uygulamalarının İslami finans

araçlarını dünya genelinde

yaygınlaştırdığını görüyoruz.

Kâr, zarar ortaklığına göre çalışan İslami

finans kurumları, faize bulaşmak

istemeyen yüz milyonlarca insanın da

önemli bir ihtiyacını gideriyor.

Bu kurumlar son yıllarda özellikle yaşanan

ekonomik şokları başarıyla atlatarak,

geniş kitlelerin de dikkatini çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı konuşmasını yaparken (Fotoğraf: akparti.org.tr)

Demek her şey bitti, şimdi de ekonomide

İslam'ın ipine sarılacağız, öyle mi?

Erdoğan'ın bu sözleri ciddiye alınırsa, öyle.

İslam'ın ipine sarılmak!

Tarih, 14 Temmuz 1996.

Milliyet'ten Nilgün Cerrahoğlu

teybini Erdoğan'ın önüne koyup sorar:



"İktidara geldiğiniz zaman İslam’a aykırı kanun kalkacak mı?"

Erdoğan yanıtlar:

"Referansımıza ters hiçbir şey yapmak

ve yaşamak istemiyoruz."

Gazeteci sorar:

"Referansınıza ters kanun kalkacak mı?"

Erdoğan yanıtlar:

"Tabii kalkacak."

Anlaşılan o ki, her şey bitti şimdi sıra

ekonomiye geldi.

Ekonomide de İslam'ın ipine sarılacağız.

Demek ki ekonomide işimiz Allah’a kaldı!

Allah sonumuzu hayreylesin!

Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.