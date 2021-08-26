Erdoğan'a karşı birleşelim derken, dağılma tehlikesi de var, uyanık olmak lazım



Erdoğan çöküşte...

Bahçeli inişte...

Millet İttifakı önde gidiyor.

Cumhur İttifakı ise arkada...

Araştırmaların dili böyle.

Yani Türkiye Erdoğan'dan kurtuluyor mu?..

Burada durun.

Evet, seçim sandığında

Erdoğan'a hadi güle güle

demek yakın ihtimal.

Ama öyle çantada keklik değil.

Seçimi kazanmak için milletin önüne

nasıl bir program konulacak?

Erdoğan'ın gidişiyle

doğacak boşluk

nasıl dolacak?

Evet, cumhurbaşkanı adayının

kim olacağı,

bu konudaki uzlaşma çabaları

çok önemli.

Ama neyin nasıl yapılacağına dair

eylem planı da en az onun kadar önem taşıyor.

Bu noktada şöyle bir uyarı kulağa çalınıyor:

Ortak aday konusunda

birleşelim derken

dağılmayalım da...

Bu da kritik bir uyarı...

İki seçim var önümüzde:

Başkanlık seçimiyle meclis seçimi.

Başkanı birinci turda seçmek için

yüzde 50+1 oy gerekli.

Erdoğan'ın bu oranı yakalaması,

mevcut yoklamaların ışığında

uzak ihtimal.

Peki muhalefet, birinci turda

başkan seçilebilecek bir aday bulabilir mi,

bu konuda birleşebilir mi?

Sorunun özü de bu.

Hem halkın önüne doğru düzgün

bir program konacak,

hem de ortak bir adayla

sahneye çıkılacak.

Kılıçdaroğlu'nun kendisi aday olabilir mi?

Bir soru daha:

Kılıçdaroğlu aday olursa,

seçimi bir vuruşta,

yani ilk turda kazanabilir mi?

Bu soru şundan dolayı akıllara takılıyor:

Kılıçdaroğlu eğer ilk turda kazanamazsa,

ikinci tura kadar geçecek iki hafta içinde,

Erdoğan parlatacağı bir Sünni-Alevi kavgası

ile Kılıçdaroğlu'nu yenebilir.

Kulislerde epeyce soru dolaşmakta.



Bir

Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

Bu ihtimal var.

Ancak, CHP lideri kendi adaylığı için

sonuna kadar bastırır mı?

Yoksa bu konuyu

başkanlık seçimlerine dönük

kendi "oyun planı"nın bir parçası

olarak mı tutar?

İki

Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu

ve Mansur Yavaş'ın bir dönem daha

belediye başkanlığı yapmalarına dönük

çağrısı hala geçerli.

Yavaş'ın bu çağrıya uyacağına ilişkin

işaretler var ama İmamoğlu cephesinden

henüz benzer sinyaller alınmış değil.

Seçim araştırmalarında Erdoğan'ın

epeyce üzerinde seyreden İmamoğlu

"Başkanlık seçiminde ben de varım"

derse ne olacak?..

Üç

Başkanlık seçiminde

ortak aday üzerinde

birleşmek öyle kolay değil.

CHP var, İYİ Parti var, HDP var, Saadet var,

türlü çeşitli hesap var, ince oyunlar var.

Birleşmek derken dağılmak da

ihtimal dahilinde...

Evet, oyunu çok ince oynamak

gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu,

sanıyorum, kendi oyun planını dayandırdığı

bu gerçeğin bilincinde...

Unutmayın, seçim yalnız

başkanlık seçiminden ibaret değil.

Bir de parlamento seçimleri var.

Başkanlık sistemini noktalayıp,

"güçlendirilmiş parlamenter sistem"e

geçmek için meclis seçimleri çok önemli.

Anayasayı referanduma

gerek kalmadan Mecliste değiştirmek

için üçte iki çoğunluk,

bir başka deyişle 401 milletvekili

(basit çoğunluk 350 sandalye) lazım.

Bu da yüzde 57-58 oy demek ki,

kolay değil bu oy oranını yakalamak...

Erdoğan-Bahçeli ikilisi,

Millet İttifakı'nın Meclis'te

üçte iki çoğunluk yolunu tıkamak için

"seçim sistemi"ni değiştirmeye hazırlanıyor.

Tarafların oyun planları

Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla

birlikte belirginleşmeye başlayabilir ve

bu konuda yıl sonuna kadar

daha net değerlendirmeler yapılabilir.

"Millet İttifakı"nın, özellikle Kılıçdaroğlu'yla

Akşener'in Erdoğan'ı indirmek için

oyunu çok iyi oynamaları şart.

Bu çerçevede HDP'nin dışlanmaması

bir başka önkoşul...

Tekrarlıyorum:

Erdoğan'a karşısında birleşelim derken,

dağılma tehlikesine karşı

uyanık olmak gerekiyor.