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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

27 Eylül 2021

Diktatör!

Diktatör olmak için düşman yarat. Korkut. Güç kullanmaktan kaçınma. Bağımsız yargıyı yok et. Kendine bağlı basın yarat. Sivil toplum örgütlerini gayrı milli ilan et, kapat.

 

Diktatörlüğe giden yolda adımlar:                  

                Düşman yarat.
                Korkut.
                Çare olarak kendini göster.
                Güç kullanmaktan kaçınma. 
                Bağımsız yargıyı yok et. 
                Kendine bağlı basın yarat.
                Diğerlerine sansür uygula,
                yaşamalarını zorlaştır.
                Sivil toplum örgütlerini
                ve demokratik kurumları
                gayrı milli ilan et
                ve kapat.
                Beyin yıkamaya hız ver,
                gelecek kuşakları şekillendir. 
                Okul kitaplarına resmini koy.
                Tarihi değiştir,
                yeniden yaz
                ve geçmişteki büyük tarihi
                yeniden yaratacağını vaat et.
                Şahıs kültü yarat.
                Her konuda konuş.
                Slogan üret.
                Söz ve resimlerini her yere astır.
                Başlarını nereye çevirseler,
                seni görsünler.
                Güçlü hitabetle
                kitleleri hipnotize et.
                İşler çıkmaza girdiğinde
                savaş çıkart,
                büyük terör olayları yarat.
               “Zaman birlik
                ve beraberlik zamanıdır”
                anlayışıyla sana itirazı
                sana karşı çıkmayı
                imkânsız hale getir.
                "Lidere itaat
                vatan sevgisinin esasıdır,
                karşı çıkan sadakatsiz
               ve haindir”
               inancını yerleştir.
               Her tarafı
               "Ne diyorsa doğrudur!"
               afişleriyle donat.
               Hatta suç işle ve üstlen.
               Böylece herkes senin
               kanunların üzerinde
               olduğunu anlasın.
               İtalya'da Mussolini
               en büyük rakibi olan
               Sosyalist Parti Başkanı'nı öldürtmüş,
               cinayeti işleyenler yakalanmış,
               ama serbest bırakılmıştı. 

 

Yukarıdaki satırlar, Viasat History adını taşıyan tarih kanalında yayınlanan, 

              Mussolini: Diktatörlük
              Yolunda
              Dokuz Adım 

isimli belgeselden özetlendi.

Son not:

Mussolini'nin 1920'lerde İtalya'da izlediği diktatörlük yolu,
1930'lar Almanyası'nda
Hitler'e ilham kaynağı olmuştu.

 

 

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Barış, demokrasi, adalet istiyorsak, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan yanaysak, HDP'nin çizmiş olduğu çerçeve iyi bir başlangıçtır.

Evet, umutsuz olmaya hakkımız yok!

Hoşgörü-diyalog-uzlaşma... Tek adamlığa karşı güçler ayrılığı, yetki paylaşımı... Koalisyon korkusu değil uzlaşma kültürü... Yarınki Almanya seçimlerini düşünürken böyle bir halkayı çekiyorum.

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