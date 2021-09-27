Diktatörlüğe giden yolda adımlar:
Düşman yarat.
Korkut.
Çare olarak kendini göster.
Güç kullanmaktan kaçınma.
Bağımsız yargıyı yok et.
Kendine bağlı basın yarat.
Diğerlerine sansür uygula,
yaşamalarını zorlaştır.
Sivil toplum örgütlerini
ve demokratik kurumları
gayrı milli ilan et
ve kapat.
Beyin yıkamaya hız ver,
gelecek kuşakları şekillendir.
Okul kitaplarına resmini koy.
Tarihi değiştir,
yeniden yaz
ve geçmişteki büyük tarihi
yeniden yaratacağını vaat et.
Şahıs kültü yarat.
Her konuda konuş.
Slogan üret.
Söz ve resimlerini her yere astır.
Başlarını nereye çevirseler,
seni görsünler.
Güçlü hitabetle
kitleleri hipnotize et.
İşler çıkmaza girdiğinde
savaş çıkart,
büyük terör olayları yarat.
“Zaman birlik
ve beraberlik zamanıdır”
anlayışıyla sana itirazı
sana karşı çıkmayı
imkânsız hale getir.
"Lidere itaat
vatan sevgisinin esasıdır,
karşı çıkan sadakatsiz
ve haindir”
inancını yerleştir.
Her tarafı
"Ne diyorsa doğrudur!"
afişleriyle donat.
Hatta suç işle ve üstlen.
Böylece herkes senin
kanunların üzerinde
olduğunu anlasın.
İtalya'da Mussolini
en büyük rakibi olan
Sosyalist Parti Başkanı'nı öldürtmüş,
cinayeti işleyenler yakalanmış,
ama serbest bırakılmıştı.
Yukarıdaki satırlar, Viasat History adını taşıyan tarih kanalında yayınlanan,
Mussolini: Diktatörlük
Yolunda
Dokuz Adım
isimli belgeselden özetlendi.
Son not:
Mussolini'nin 1920'lerde İtalya'da izlediği diktatörlük yolu,
1930'lar Almanyası'nda
Hitler'e ilham kaynağı olmuştu.