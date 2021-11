Diktatörlüğe giden yolda adımlar:

Düşman yarat.

Korkut.

Çare olarak kendini göster.

Güç kullanmaktan kaçınma.

Bağımsız yargıyı yok et.

Kendine bağlı basın yarat.

Diğerlerine sansür uygula,

yaşamalarını zorlaştır.

Sivil toplum örgütlerini

ve demokratik kurumları

gayrı milli ilan et

ve kapat.

Beyin yıkamaya hız ver,

gelecek kuşakları şekillendir.

Okul kitaplarına resmini koy.

Tarihi değiştir,

yeniden yaz

ve geçmişteki büyük tarihi

yeniden yaratacağını vaat et.

Şahıs kültü yarat.

Her konuda konuş.

Slogan üret.

Söz ve resimlerini her yere astır.

Başlarını nereye çevirseler,

seni görsünler.

Güçlü hitabetle

kitleleri hipnotize et.

İşler çıkmaza girdiğinde

savaş çıkart,

büyük terör olayları yarat.

“Zaman birlik

ve beraberlik zamanıdır”

anlayışıyla sana itirazı

sana karşı çıkmayı

imkânsız hale getir.

"Lidere itaat

vatan sevgisinin esasıdır,

karşı çıkan sadakatsiz

ve haindir”

inancını yerleştir.

Her tarafı

"Ne diyorsa doğrudur!"

afişleriyle donat.

Hatta suç işle ve üstlen.

Böylece herkes senin

kanunların üzerinde

olduğunu anlasın.

İtalya'da Mussolini

en büyük rakibi olan

Sosyalist Parti Başkanı'nı öldürtmüş,

cinayeti işleyenler yakalanmış,

ama serbest bırakılmıştı.

Yukarıdaki satırlar, Viasat History adını taşıyan tarih kanalında yayınlanan,

Mussolini: Diktatörlük

Yolunda

Dokuz Adım

isimli belgeselden özetlendi.

Son not:

Mussolini'nin 1920'lerde İtalya'da izlediği diktatörlük yolu,

1930'lar Almanyası'nda

Hitler'e ilham kaynağı olmuştu.