Devlet ana mı, baba mı bilmem ama yeniden sahne alıyor!

Koronavirüs'ün ekonomilerde tetiklediği büyük kriz

devletin yeniden sahne almasına yol açmış durumda.

(Hasan Cemal, T24, 15 Mayıs 2020)

Kimileri, "Kapitalizm askıya alındı" diyor.

Kimileri, "Kapitalizmin alt yapısı duruyor

ama kapitalizmi yeniden düşünmek zorundayız" diye ekliyor.

"Ekonomide devlete daha büyük rol biçmekten başka çaremiz

kalmadı galiba" diye düşünenler de var.

İngiliz Economist dergisi başyazısında

şu satırlara yer vermişti:

Siyasi iktidarlar, 2007-2009 mali krizi

sonrasında geniş kitlelerin sorunlarını

çözmekte başarısız kalınca, değişiklik

talebi popülizm patlamasına yol açtı.

Bugünkü ekonomik kriz çok daha

büyük. Kitlelerde yol açacağı öfke

korumacılığa, yabancı düşmanlığına

ve ekonomide çok uzun yıllardır

görülmemiş ölçüde devlet

müdahalesine yol açabilir.

Ekonomide devlet müdahalesi...

Devletin geri dönüşü...

Bu geri dönüş, "iyilikler"e de

neden olabilir, "kötülükler"e de...

"Milliyetçilik"leri azdırabilir de,

kontrol altına alabilir de...

"Otoriter çözümler"le, "diktalar"la

bizi burun buruna bırakabilir ya da

"demokratik değerler"i, "sosyal refah devleti"ni

sağlam kazığa bağlayacak gelişmelere kapıyı açabilir.

Hangisi?..

Daha iyi bir dünyaya mı?

Yoksa daha kötüye mi?

Henüz kafalar karışık...

Bugünlerde bir kitap okudum:

Price of Peace.

Türkçesi, Barışın Bedeli.



Ünlü İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes'in

hayatını anlatıyor.

Keynes, Birinci Dünya Savaşı sonunda

Britanya hükümeti adına Paris'teki

barış görüşmelerine katılır.

Ancak, büyük savaşı sonlandıran

Versay Barış Antlaşması'na

şiddetle karşı çıkar.

Almanya'ya kaldıramayacağı kadar

tazminat yükü getirildiğini,

bunun ülkeler arasında "kan davaları"na,

"milliyetçilik"lerin azgınlaşmasına

yol açacağını söyler.

1919 tarihli antlaşmanın Avrupa'yı

"ekonomik çöküşe, diktatörlüğe ve savaşa

sürükleyeceği"ni açık açık yazar.

Keynes'in yazdıkları doğru çıkar.

Mussolini'lerle, Hitler'le,

1929 Büyük Ekonomik Buhranı'yla birlikte,

Avrupa ne yazık ki 1939'da patlayacak

İkinci Dünya Savaşı'na doğru hızla yol alır.

Keynes, Amerika'da 1929 Buhranı'na karşı

Başkan Roosevelt'in New Deal

programında önemli rol oynar.

Ve bu programda devlet ön plana çıkar.

İkinci Dünya Savaşı sonunda,

Amerika ve Avrupa'nın Versay Antlaşması'ndaki

büyük yanlışların tekrar edilmemesinde,

sosyal refah devleti ve demokrasinin

yeniden inşa edilmesinde Keynes'in de payı vardır.

Amerika'yla Avrupa arasında İkinci Dünya Savaşı

sonrasındaki yeni yapılanmada,

devletlerin kendi içlerine kapanmalarına,

mağlup devletlerden intikam alınmasına ve

ekonomide korumacılık yoluna sapılmasına izin verilmedi.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü,

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü,

Avrupa Birliği gibi uluslararası, uluslar üstü yapılarla

ve Amerika'yla Avrupa arasında kurulan

"barış-demokrasi ittifakı"yla Avrupa'da

uzun bir barış dönemi yaşandı.

Berlin Duvarı bu sayede yıkıldı.

Avrupa'da, dünyada liberal demokrasiler

bu sayede çoğaldı.

60 yıllık bu dönem rüya gibi geçti.





2007-2009 finans krizi bu "rüya"yı sona erdirdi.

Küresel kapitalizmin yol açtığı "eşitsizlikler"le,

Batı'da, özellikle Amerika'da dizginleri elinde tutan

"ekonomik ve siyasi elitler"in doymak bilmez

kibir ve açgözlülüğü, dünyanın yeniden öbür uca doğru

savrulmasına, "sosyal refah devleti ve liberal demokrasi"yle

arasına mesafe koymasına neden oldu.

Kısacası:

Hukuktu, özgürlüktü, insan haklarıydı takmayan,

ırkçı, yabancı düşmanı

Trump'lar, Boris Johnson'lar, Victor Orban'lar sahneye çıktı.

Koronavirüs krizine gelince...

Dünyanın, Amerika'yla Avrupa'nın yaşadığı

bu savrulmayı hızlandırdı,

çok daha derinleştirdi.

Şimdi ne yapmalı?

Dünyanın önünde iki yol açılıyor.

Biri:

Devletin geri dönüşü... Devlet

müdahalesi... Ülkelerin kendi içlerine

kapanması... Ekonomide korumacılık...

Otoriter, popülist rejimlere, diktalara

kayış... Yani Birinci Dünya Savaşı

sonrasında Keynes'in karşı çıktığı ama

derdini anlatamadığı yol...

Diğeri:

Devletin geri dönüşü ama... Ülkelerin

içlerine kapanmadığı... Korumacılığın

prim yapmadığı... Uluslararası

yapılanmaların, işbirliğinin teşvik

edildiği... İnsan hakları, hukukun

üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, dayanışma

gibi demokratik değerlerin arka

plandan yine ön plana çıktığı...

Sosyal refah devletinin yeniden kurulduğu…

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi yeni bir

demokrasi ve barış dönemi...

Ben ikincisinden yanayım.

Bir başka deyişle:

Devletin geri dönüşüne evet

ama insan hakları, hukukun üstünlüğü,

özgürlük, eşitlik, dayanışmanın

önünü açan bir devlet müdahalesi...

Öte yandan...

Sayın Kılıçdaroğlu'nun da

farklı düşündüğünü sanmıyorum.

Bu yazımı biraz da CHP liderinin pazar günü

Cumhuriyet'te çıkan makalesinden

esinlenerek yazdım.

CHP lideri partisinin büyük kurultayı öncesinde,

"devletin geri dönüşü"nü selamlarken,

hem partisinin devletçiliğini

sosyal devlet devletçiliği diye

yeniden tarif ediyor,

hem de parlamenter demokrasi için

yeni bir anayasa çağrısı yapıyordu:

Covid - 19’la birlikte dünya,

yeni bir tercihin eşiğine gelmiş bulunuyor.

"Nostaljik" ve "tabucu" bir bakış açısına

saplanmadan "devletçilik" ilkesinin yeniden

tanımlanması halinde, günümüz sorunlarının

çözümünde yol gösterici bir etkisi olduğu görülecektir.

Yaklaşık 90 yıllık bir geçmişi ve birikimi

olan devletçiliğin, "Sosyal Devlet Devletçiliği"

hedefiyle yeniden tanımlanması

gereğin de ötesinde zorunludur.

Tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği

bir düzeni, tüm vatandaşlarımızı da kapsayan

ve kucaklayan bir anlayışla hep birlikte kurmalıyız.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu satırlarını ben de paylaşıyorum.