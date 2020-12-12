Yazın bir kenara bir kez daha:

Demokrasi, hukuk, özgürlük

bizim işimiz,

Merkel'lerin, Biden'ların

işi değil!

Dün de öyleydi, bugün de öyle.

Demokrasiydi, hukuktu, özgürlüktü,

bu konularda Avrupa'sından,

Amerika'sından bir şeyler beklemek,

"yaptırım kararları"na bel bağlamak

abesle iştigaldir, nafiledir.

Bu konularda doğru olan

"dış dinamik"lerden medet ummak yerine

"iç dinamik"lerle yol almaktır.

Bir başka deyişle:

Aydınlık bir geleceğin kapısını

açmak için önce kendi başımızın çaresine

bakmaktır. Belirleyici olan budur.

Öncelik kendi başımızı

kendimizin bağlamasıdır.

Kendi demokrasi mücadelemizle,

özgürlük için kendi çabalarımızla

ne kadar mesafe alabilirsek,

işte o zaman "dış dinamik"ler de

yararlı olmaya başlayabilir.

Geçmiş, askeri darbe dönemleri

aklıma geliyor. 1971'deki 12 Mart,

1980'deki 12 Eylül...

Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden

atmak için ne zaman bir hareketlenme olsa

Amerika'sından, Avrupa'sından,

NATO'sundan sesler yükselirdi:

Batı olarak Türkiye'yi

kaybedemeyiz,

bunun için dünya haritasında

Türkiye'nin yerine

şöyle bir bakmak yeterlidir.

NATO başkentlerinden bu malum sesler

yükselirken, "askeri yönetimin ricaları"yla

bazı meslek büyüklerimiz de soluğu

Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde alır,

kapalı kapılar arkasında

hep aynı mesajı verirlerdi:

Sakın Türkiye'yi atmayın,

Avrupa'dan uzaklaştırmayın,

bu Moskova'nın işine yarar!

Türkiye'de bir süre sonra seçimler yapılır,

asker yeni anayasa ve yasalarla

"kırmızı çizgileri"ni çizdikten sonra

tekrar kışlasına çekilir, demokrasicilik

oyunu yeniden sahnelenir ya da ikinci sınıf

demokrasi filmi yine vizyona girerdi.

1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan,

Soğuk Savaş bittikten sonra da

fazla değişen birşey olmadı.

Çünkü Amerika'sının, Avrupa'sının,

Almanya'sının, NATO'sunun

Türkiye'yle bugün de çok işi var.

Türkiye gibi büyük bir devletin

coğrafyasından, stratejik konumundan

kaynaklanan menfaatleri var.

Rusya'ydı, Çin'di, İran'dı, "terörle

mücadele"ydi gibi konularda güvenlik

çıkarları, denge çıkarları var.

Avrupa açısından Suriyeli mülteciler

sorunu var. Almanya'da yaşayan

3.5 milyon Türk'le Kürt var.

Bu liste uzatılabilir.

Demek istiyorum ki:

Türkiye'de demokrasi olmuş olmamış,

hukuk ve özgürlük düzeni olmuş olmamış

Amerika'sını, Avrupa'sını, Almanya'sını

ezelden beri çok da fazla ırgalamaz.

Bu eskiden de böyleydi.

Türkiye'deki demokrasi ikinci sınıftı,

üçüncü sınıftı, Türkiye'de askeri yönetim

vardı, Evren Paşa vardı, pek öyle fark

etmezdi; şöyle bir demokrasi

olsa iyi olurdu ama olmasa da

idare ederlerdi.

Batı için önemli olan Batı'dan yana

istikrarlı bir Türkiye'ydi. Türkiye'de bu istikrar,

ister ikinci sınıf demokrasi ile

sağlanmış, ister askeri ya da sivil dikta ile

sağlanmış, pek öyle fark etmezdi.

Ama ara sıra Türkiye'de demokrasi, hukuk,

özgürlük diye Amerika'da, Avrupa'da

gürültü patırtı yapılması, tantana yapılması

bazı sivil toplum ve uluslararası

kuruluşlardan bildiriler çıkması fena mı?

Elbette değil.

Ama tekrarlıyorum:

Demokrasi, hukuk, özgürlük

öncelikle bizim işimiz,

Merkel'lerin, Biden'ların işi değil!

Bunun içindir ki:

Brüksel'den, Avrupa Birliği zirvelerinden

ya da ABD Kongresi'nden çıkacak

yaptırım kararları açmayacak

bu ülkenin önünü,

Türkiye'de demokrasiyi, hukuk

ve özgürlüğü savunanlar açacak.

Dış değil iç dinamikler belirleyici olacak.

Bu çerçevede, 3 Mayıs 2018'de Brüksel'de,

Avrupa Parlamentosu çatısı altında

bir konuşma yapmıştım.

Türkiye'nin Avrupa Hülyası başlıklı

bu konuşmamın bir bölümü aşağıda.

* * *

Ben de bir zamanlar Türkiye'nin

"Avrupa hülyası"nın sıkı bir takipçisi

olmuştum. Gazeteci ve yazar olarak yıllar

yılı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam

üyeliğini savundum. Türkiye'deki

demokrasi ve hukuk çıtasının

Avrupa'daki seviyeye yükselmesi için

yıllarca yazdım durdum.

Ama olmadı.

Hayal kırıklığım büyüktür...

Bugün Türkiye sırtını Avrupa'ya dönmüş

durumda. Yüzünü Batı'dan Doğu'ya

çevirmiş bir Türkiye'de yaşıyorum.

Evet, Avrupa'yı Avrupa,

demokrasiyi demokrasi yapan değerlerden

gitgide uzaklaşan bir Türkiye'de, Erdoğan

Türkiyesi'nde yaşamaktayım.

Bu Türkiye'de bugün bir zamanlar

beğenmediğim ikinci sınıf demokrasi

bile hayal olmuş durumda.

Gün geçtikçe yalnızlaşıyorum.

Kendi yurduma yabancılaşıyorum

ya da kendi memleketimde sürgün

hissiyatına kapılarak yaşıyorum.

Peki, Erdoğan Türkiye'si bu ülkenin

alın yazısı mı? Hayır değil.

Türkiye'de demokrasi, hukuk ve özgürlük

mücadelesi devam ediyor, edecek.

Konuşmamın sonunda bir noktaya daha

değinmek istiyorum.

Türkiye'nin "Avrupa hülyası" konusunda

yaşanan hayal kırıklığında en büyük pay,

hiç kuşkusuz, yıllar yılı demokrasi, hukuk

ve özgürlüklerin gereğini yapmayan

Ankara'daki siyasal iktidarlardır.

Ancak bu hayal kırıklığında, Avrupa'daki

özellikle muhafazakâr parti ve

hükümetlerin, milliyetçi, popülist ve ırkçı

siyasal hareketlerin Türkiye'ye karşı

uzun yıllar takınmış oldukları

samimiyetten uzak, iki yüzlü,

hatta düşmanca tutumun payı da vardır.

Uzun lafın kısası...

Bir yandan Türkiye, "Avrupa hülyası"nın

hazin bitişini yaşıyor.

Öbür yandan, İkinci Dünya Savaşı

sonrasında, savaş ve milliyetçilik illetine

karşı tarihin belki de en büyük barış

projesi olarak sahneye çıkmış

Avrupa Birliği'nin temelleri

milliyetçilik ve popülizm

tarafından kemiriliyor.

Demokrasi ve barış açısından

tam bir talihsizlik olan

bu iki süreç tersine dönebilir mi?..

* * *

Bu sorunun yanıtını Biden'lar, Merkel'ler

değil, Türkiye'de demokrasi savunanlar,

demokrasi ittifakı için bayrağı

yüksekte tutanlar verecek.

İnsan hakları adına 805 yurttaştan çağrı:

"Memleketin dört bir köşesinde yanan

çoban ateşlerinin sesi olacak demokrasi ittifakı şart"