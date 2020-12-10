İnsan hakları adına 805 yurttaştan çağrı: "Memleketin dört bir köşesinde yanan çoban ateşlerinin sesi olacak demokrasi ittifakı şart"

T24 Haber Merkezi

Aralarında Abdülbâki Erdoğmuş, Ahmet Türk, Oya Baydar, Hasan Cemal, Aydın Engin, Rıza Türmen, M. Fatih Maçoğlu, Baskın Oran, Ali Nesin, Eşber Yağmurdereli, İhsan Eliaçık, Fikret Başkaya, Ömer Madra, İsmail Beşikçi, Eser Karakaş, Nesrin Nas, Zülfü Livaneli, Şebnem Korur Fincancı, Fikri Sağlar, Tarık Ziya Ekinci, Hayri İnönü, Mazlum Çimen ,Abdülhakim Daş, Rakel Dink, Tarık Günersel, Erdoğan Aydın, Halil Ergün gibi çok farklı kesimlerden kişilerin bulunduğu 805 yurttaş, 10 Aralık İnsan Halkları Günü nedeniyle yaptıkları çağrıda "onurlu, huzurlu, güvenli bir yaşam hakkımızı talep ediyoruz" dedi.

"Biz Türkiyeli 805 yurttaş olarak onurlu, huzurlu, güvenli yaşam hakkımızı talep ediyoruz, bunun için demokratik muhalefetin gereken sorumluluğu üstlenmesini bekliyoruz" denilen çağrıda şu talepler sıralandı:

"Bizler, ilk ve öncelikli adımlar olarak;

-Ayrımcı salıverme düzenlemeleri yerine özellikle siyasîleri içerecek bir af çıkarılmadan,

-Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen tutsaklıkları sürdürülen muhalif aydınlar, siyasetçiler özgürlüklerine kavuşturulmadan,

-HSK yeniden yapılandırılmadan, yargının yürütmeden bağımsızlığı sağlanmadan,

-Keyfi ve mesnetsiz KHK’larla mağdur edilen binlerce kişi gasp edilmiş haklarına kavuşturulmadan,

-Milyonlarca seçmenin iradesini hiçe sayan kayyım uygulamalarına son verilip seçilmişler görevlerine iade edilmeden,

-Kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar derhal durdurulmadan ve eşitlikçi yasalar uygulanmadan- ki İstanbul Sözleşmesi bunun için temel bir referanstır-,

-Doğal varlıkların ve çevrenin rant uğruna talan edilmesinin önüne geçilmeden, bu varlıklar halkın temel ihtiyaçlarına yöneltilmeden , insanın da parçası olduğu doğayı tahrip eden ve edecek olan verilmiş tüm ruhsatlar ve çılgın projeler iptal edilmeden, hiçbir reform söyleminin inandırıcı olamayacağını ve hiçbir soruna çözüm getiremeyeceğini ifade ediyoruz.

"Çoban ateşlerinin sesi olacak demokrasi ittifakı"

Sorunların dağ gibi büyüdüğü bu günlerde; geleceğe güvenle bakacağımız, onurlu ve huzurlu ortak yaşam hakkımızı talep ediyor ve diyoruz ki:

-"İnsanca onurlu yaşamın ön şartı her bireyin aş, iş, asgarî gelir sahibi olmasıdır. İnsanların sağlık, barınma, eğitim hakları devlet tarafından güvence altına alınır ve maliyeti bütçede gerekli düzenlemelerle iktidarlarca karşılanır.

Ayrımsız bütün etnik kimliklere, bütün din, mezhep ve inançlara /inançsızlara, dillere ve kültürlere her alanda eşit hak ve koruma sağlamak devletin görevidir. Bu ülkede yaşayanlar kimliklerinden, düşüncelerinden, farklı aidiyetlerinden, farklı yaşam biçimlerinden bağımsız olarak yasalar karşısında ve toplumsal alanda eşittirler. Özgürlük ve eşitlik ortak yaşamın tesisinin ve toplumun yeniden “biz” olmasının önkoşuludur.

Demokratik katılım ortak yaşamın ve ortak bir gelecek inşa edebilmenin teminatıdır. Halkın istisnasız her kesiminin kendisini her şekilde eşit ve özgürce ifade edebilmesi, örgütlenebilmesi, yönetime katılabilmesi için demokratik katılım mekanizmaları güvence altına alınmalıdır.

Bugün içinde bulunduğumuz kritik eşikte gelecek için umudu canlı tutmaya ve büyütmeye çok ihtiyacımız var.

82 milyonun eşit haklarla özgür yaşayabilmesi için halkın ortak talepleri çerçevesinde Meclis’te temsil edilsin edilmesin hiçbir muhalefet partisini, hiçbir demokratik güç odağını dışarıda bırakmayan; kadın hareketinden çevre hareketine, esnaf derneklerinden tarım kooperatiflerine, sendikalardan meslek kuruluşlarına, sivil topluma, hak ve adalet platformlarına kadar memleketin dört bir köşesinde yanan çoban ateşlerinin sesi olacak bir demokrasi ittifakının, halkın onayını ve kitlesel desteğini alarak, arayış içindeki milyonlara umut olacağına inanıyoruz.

Bu başarıldığında halk gördüğü ışığa yönelecek, ülkemizin düze çıkması için o umudu yaratanlara destek verecektir. Demokratik muhalefetin bu cesareti göstermesini, görev ve sorumluluğunu yüklenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ittifakını oluşturmak için hızla cesur bir adım atmasını bekliyoruz."

805 yurttaşın imzası şöyle: