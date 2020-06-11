Demokrasi düşmanlığı yapan, faşist bir yazı nasıl olur da...

New York Times gazetesinin yorum

sayfalarında 3 Haziran günü bir yazı çıkar,

özetle der ki:

Memleket yanıyor!

Göstericilerin üstüne hiç gecikmeden

asker sevk edin. Ancak askeri birlikler

bu kaosu durdurabilir, kanun ve

nizam hakimiyetini, yani düzeni

sağlayabilir.

Yazının altında, Başkan Trump'a çok yakın bir

senatörün, Tom Cotton'ın imzası vardır.

Trump'dan Senatör'e dönük övgü dolu bir tweet gecikmez.

Ama NY Times'ta kızılca kıyamet kopar:

Demokrasi düşmanlığı yapan, darbe

yanlısı faşist bir yazı nasıl olur da

liberalizmin kalesinde, New York

Times'ta çıkar?..

Ertesi gün 4 Haziran'da New York Times'ın

açıklaması gelir. Yorum sayfalarının editörü

özetle der ki:

Dün yayımladığımız bir makale hem

okurlarımızdan, hem de gazetenin

içinden, kendi meslektaşlarımdan çok

büyük bir tepki aldı.

Göstericilere karşı askeri birlik

kullanılmasına ben de karşıyım, polis

vahşetini de lanetliyorum.

Bu makaleyi yayımladık, çünkü sadece

bizim onayladığımız bakış açılarıyla

yetinmek, gazetenin inandırıcılığını

zayıflatırdı. Ama şunu da dürüstçe

belirtmek isterim:

Benim bu görüşüm de yanlış olabilir.

Editör'ün açıklamasının yer aldığı yorum

sayfalarında aynı gün, 4 Haziran'da, bir köşe

yazarının (Michelle Goldberg) hem makaleye,

hem de makalenin yayın kararına yönelik

zehir zemberek satırları yer alır:

Tom Cotton'ın otoriterliği savunan

faşist makalesi!

Tom Cotton bir liberal demokrasi

düşmanıdır.

Bu ülkede Senatör Cotton

gibileri artık sadece çürümüş ve deli

bir başkan tarafından ciddiye

alınmaktadır.

Bu makalenin ertesi günü, 5 Haziran'da

gazetenin yorum sayfalarında bir

açıklama notu yayımlanır:

Sayfamızda çıkan bu makale hem

gazete içinde hem okurlarımız arasında

büyük tepkiyle karşılandı. Durumu

gözden geçirdik.

Vardığımız sonuç şu:

Gazetenin standartlarına aykırı olan

bu yazıyı basmamalıydık.

Bir gün sonra, 6 Haziran'da NY Times'ın

en büyük rakibi Washington Post devreye girer.

Gazetenin medya kritiği (Erik Wemple) haberinde

şu ilginç notlar vardır:

Yorum sayfalarının editörü Bennet

yazıyı neden bastığını savunurken, aynı

gün gazetenin patronu A.G. Sulzberger

de gazete içinde yayımladığı bir

notla editörünün yanında yer alır.

Ama bir gün sonra hava değişir.

Önce editör Bennet, yazıyı okumadan

sayfaya koyduğunu itiraf eder.

Sonra da patron Sulzberger'in gazete

yöneticilerini toplayarak yanlış

yaptıklarını belirten, gazetenin

standartlarına ters düşen

bu yazıyı keşke basmasaydık,

dediğini içeren haberi duyulur.

Ve 9 Haziran günü konu noktalanır:

James Bennet, New York Times'ın

dört yıldır yönettiği yorum sayfaları

editörlüğünden istifa eder.

Bu da bir gazete işte...

Bir gazeteci olarak sizleri haberdar kılmak

istedim, hepsi o kadar...