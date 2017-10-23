TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in Cumhuriyet'teki söyleşisini okuyunca, ilk tepkim, "Demek, TÜSİAD Başkanı

hain damgasını göze aldı, bravo!" oldu.

Gerçekten öyle.

Çünkü bazı selefleri de, daha çok yatırım için daha çok

hukuk devleti, daha çok demokrasi dediklerinde,

Tayyip Erdoğan tarafından hain ilan edilmişlerdi.

'Hainlik'ten paylarını faizleri indirmeyen Merkez Bankası başkanları da, Erdoğan iktidarının ifade özgürlüğüne aykırı bazı kararlarını iptal eden Anayasa Mahkemesi başkanları da almıştı.

Şimdi sıra bir daha TÜSİAD Başkanı'na gelir mi bilemiyorum ama Sayın Bilecik'in çıkışı son derece yerinde ve yürekli bir çıkış.

Şu sözlerinin altını özellikle çiziyorum:





Demokrasi

Hiçbir ekonomik kazanımın

demokraside ilerleme sağlamadan

kalıcı ve sürdürülebilir

olamayacağını biliyoruz.

Olağanüstü Hal

Normalleşmeye dönük hızla

adımlar atmalıyız. Hukuk,

demokrasi ve özgürlükler toplumu

olmadan; katma değer ve istihdam

yaratmaktan, nitelikli yatırım

çekmekten veya etkin girişimlerin

yeşerdiği ülke olmaktan

bahsetmemiz mümkün değil.

Bu ses, demokrasiye, hukuka, özgürlüğe olan ihtiyacın her geçen gün nasıl büyümekte olduğunu gösteriyor.

Kutuplaşma

Tüm siyasilere mesajımıza gelince: Uzlaşarak şu kutuplaşma işinden çıkılmalı. Türkiye’nin, iş dünyasının en fazla ihtiyacı olan bu,

kutuplaşmadan kurtulmak...

Arka arkaya yağmur gibi kötü

haberlerle uyanmayalım.

Ekonomide yapısal reform

Büyüme rakamları beklentilerin üzerinde.

Ancak kalıcı büyüme sağlanmalı.

Kalıcı, sağlıklı büyümenin formülü

yapısal reformlardır. Tüm

dünyada ülkeler daha fazla yatırım

çekmek için kurumlar vergisinde

indirime giderken, biz artırıyoruz.

Kaliteli büyüme

Sürdürülebilir yüksek büyüme için

verimi artırmaya, verimli alanlarda

yatırıma ihtiyaç var. Bugün Türkiye’de yatırımlar ağırlıklı olarak inşaat alanında yapılıyor.

Son bir yılda inşaat yatırımları

yüzde 10.5 artarken, makine-teçhizat yatırımları yüzde 6 azaldı.

Demek ki bir yerlerde kopukluk var,

bir güven eksikliği var.

İfade özgürlüğü

Bunca yıllık demokrasi deneyimimizin

ardından maalesef hâlâ ifade ve basın

özgürlüğünü belli bir güvenceye

kavuşturabilmiş değiliz.

Açıklamalar demokrasi, hukuk ve özgürlük adına umut verici...

​ Dış politikada krizler

Dış politikada belirsizlikler ekonomi için iyi değildir.

İçeride istikrar ne kadar önemliyse,

dış ilişkilerimizde de istikrar ekonomi için

son derece gereklidir.

Son zamanlarda en büyük

ticaret ortaklarımızla ve en yakın

müttefiklerimizle dahi iş dünyasını

şaşırtan ani, beklenmedik gerilimler

yaşıyoruz. Türkiye’nin ticari ve

finansal istikrarı dış politikadaki

istikrardan bağımsız değildir.

TÜSİAD olarak, Türk dış politikasının

yeniden genel bir yönlendirilmeye

ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

Avrupa Birliği

Stratejik önceliğimiz olan AB sürecinin

yeniden rayına oturması ve bunun için gerekli

siyasal ve ekonomik reform sürecinin tekrar

harekete geçirilmesi gerekir.

Daha fazla diyaloğa daha fazla

hukuka ihtiyaç var.

​ ABD ve AB

ABD ve AB ülkeleriyle yaşanan kriz,

iş dünyasını o saniyede etkiliyor.

Biz iş dünyası olarak kendi reel

konularımızı konuştuğumuzda bir

anlaşmazlığımız yok. Ama şimdi

yabancılarla konuşma içeriklerimiz biraz daha farklılaştı. Önceden daha fazla iş geliştirme

konuları ön plandayken bugün iki ülke

arasındaki sorunlar ön plana çıkıyor.

Yatırıma fren

Belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımların yavaşlaması doğaldır. Son zamanlarda ticaret

ortaklarımızla tansiyonun arttığı

gerilimler yaşıyoruz. En fazla

doğrudan yatırım çektiğimiz

AB ile de ilişkilerimizde sorunlar var.

Son dört beş yıla bakarsanız yatırımlar

oldukça zayıf artışlar gösteriyor.

Eğitim

TEOG sınavlarının daha öğretim

yılının başında henüz daha akıbeti

belli olmayan bir noktada iptal

edilmesi hakikaten milyonlarca

öğrenciyi ve aileyi üzdü.

Bizi de tabi endişeye sevk etti.

Bu iş deneme yanılma yöntemiyle

olabilecek bir şey değil. Sorgulayan,

özgür düşünen, dijital okuryazarlık

ve yabancı dil becerileri gelişmiş gençler

yetiştirmeye odaklanmalıyız.

Müftü nikâhı

Nikâh sonuçta bir aile hukuku,

sosyal toplumun bir meselesi. Biz

bunu laiklik ilkeleri doğrultusunda okuyoruz.

Gönül ister ki, din adamlarının bu konuda

herhangi bir faaliyetleri olmasın.

Büyük iş dünyasından çıkan bu ses, Türkiye'de demokrasiye, hukuka, özgürlüğe olan ihtiyacın her geçen gün nasıl büyümekte olduğunu gösteriyor.