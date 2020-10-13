Ali Babacan'ın Diyarbakır konuşmasıyla

ilgiliydi dünkü yazım.

DEVA liderinin "Kürt sorunu"na ilişkin

görüşlerini karanlıkta bir umut ışığı

diye nitelemiştim.

Çünkü, Erdoğan'a karşı bir

demokrasi ittifakı kurulabilecekse,

Babacan'ın cesur Diyarbakır çıkışı

olumlu bir adımdı.

Sevgili Nazar Büyüm

yazımla ilgili olarak bir mail atmış.

Köşeme aynen alıyorum.

Desen: Selçuk Demirel

Sevgili Hasan,

Bugün Babacan'ın konuşmasında

'demokrasi ittifakı' için

bir umut ışığı bulduğunu

yazmışsın.

Son zamanlarda birkaç kez

Kürt sorununda

'80'lerden bu yana

ne tür iniş-çıkışlar,

ne tür yalpalamalar olduğunu,

örnekler veriyor, anlatıyorsun.

Öyle bir dönem ki yaşadığımız,

sayıp döktüğün

tüm o zikzaklara karşın,

en küçük bir mum

umut ışığı oluveriyor...

Buna muhtacız.

Ne acıklı!

Sana -bildiğini bildiğim-

bir Shakespeare sone'si gönderiyorum.

Üstat bu sone'yi

400 küsur yıl öncesinden

bütün çağlar için yazmış,

hâlâ doğru, hâlâ geçerli.

Her kelimesindeki acıyı,

yeisi bugün de hissediyor,

yaşıyoruz.

Ne var ki, son kuplede

söylediği gibi, kavgayı,

mücadeleyi bırakmak demek

olacağından, çekip gitmiyor,

gidemiyoruz.

İyilikler,

Nazar Büyüm.

Sevgili Nazar;

Umuda yolculuk hiç bitmez;

sonu hüsranla bitse bile...

William Shakespeare

66. Sone



Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni

Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.

Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,

Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,

Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,

O kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,

Ezilmiş, hor görülmüş, el emeği, göz nuru.

Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,

Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,

Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,

Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,

Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen’e.

Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama

Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.

Türkçesi: Can Yücel