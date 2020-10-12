Babacan'dan "demokrasi ittifakı" konusunda bir umut ışığı...

On beş yıl geçmiş.

Erdoğan başbakandı.

Diyarbakır'da, 2005 yılı Ağustos ayında

Kürt sorunu ile ilgili bir konuşma yapmıştı.

Şu sözleri epeyce heyecan uyandırmıştı:

İlle de bir isim koyalım diyorsanız,

Kürt sorunu bu milletin bir parçasının

değil, hepsinin sorudur.

Kürt sorunu benim de sorunumdur.

Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşlarının ortak sorunudur.

Çünkü güneş herkesi ısıtır.

Çünkü yağmur herkes için rahmettir.

Çünkü herkes aynı toprağın insanıdır.

Bu sebeple "Kürt sorunu ne olacak?"

diyenlere diyorum ki,

bu ülkenin başbakanı olarak

Kürt sorunu herkesten önce

benim sorunumdur.

Erdoğan 2005 yılı Diyarbakır konuşmasında,

devletin Kürt sorunu konusunda

yapmış olduğu hataların da altını çizmişti.

Bu konuşma bir "ilk"ti.

Cumhuriyet tarihinde bir başbakan

ilk kez Kürt sorununun adını da koyarak,

benim de sorunumdur diyerek,

devletin geçmişteki hatalarından da

söz ederek konuşuyordu.

Konuşma bu nedenle heyecan yaratmış,

"çözüm"e ilişkin umut kapısı aralamıştı.

Ama Erdoğan çok çabuk unuttu bu konuşmasını...

Sorunun adını koymaktan,

Kürt sorunu demekten pişman olduğunu

daha aynı yıl yakın çevresine söyledi.

Sonuç yine hüsran olmuştu.

Ali Babacan'ın cumartesi günkü güzel ve cesur

Diyarbakır konuşmasını okurken

2005 yılı ve sonrası bir film şeridi gibi

gözümün önünden geçti gitti.

DEVA lideri Babacan da konuşmasında sözü,

Erdoğan'ın adını belirtmeden

2005 yılına ve bugüne getirmişti:

Adaletsizlik, hukuksuzluk...

Memleketteki bu adaletsizliğin

ortasında, bu hukuksuzluğun ortasında,

bugünün Diyarbakır’ında

konuşulması gereken

en önemli konulardan birisi

Kürt meselesidir.

Biliyorsunuz, "Kürt sorunu" lafı

bugünkü rejimi en fazla rahatsız eden

söz hâline gelmiş durumda.

"Neleri eksik ki? Ne diye hâlâ Kürt

sorunu deyip duruyorsunuz"

diyorlar.

Yeni ortakların saplantıları...

Ülkeyi yönetenlerin son yıllardaki tarzı,

üslubu, kendilerine buldukları

yeni ortakların saplantıları

doğrultusunda atılan adımlar,

yeniden Kürt sorununu

oluşturdu ve sorun gittikçe büyüyor.

Aslında bu sorun, tüm ülkemizi,

tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren

temel sorunların da yansıması.

Yeniden hızla büyüyen

bir hukuk sorunumuz var.

Adalet sorunumuz var.

Hızla büyüyen

bir eşit vatandaşlık sorunumuz var!

2005'den 2020'ye...

Her şey 2005 yılında o günkü

Başbakan'ın Diyarbakır konuşmasında,

"Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur"

sözleriyle başlamıştı.

Ve her şey 2015’te aynı kişinin

"Kardeşim ne Kürt sorunu ya?

Artık Kürt sorunu yok,

daha ne istiyorsun?" sözleriyle bitti.

Kimse halkının oyunu gasp edemez.

Kimse halkının oyunu gasp edemez.

Seçimlere ve seçim sonuçlarına

saygı gösterilmesi, demokrasinin temelidir.

Seçilmiş belediye başkanlarını

makamlarından indirip

yerine atanmış kişileri oturtuyorlar!

48 belediyeye kayyım atandı,

6’sına da kazandıktan sonra...

Halk iradesi, seçme ve seçilme hakkı

ayaklar altında.

Biz, seçmen iradesinin

her türlü iradeden

üstün olduğuna inanıyoruz.

İfade özgürlüğü kalmadı.

Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor.

Ülkemizde bir adalet sorunu var!

Haksızlık, hukuksuzluk

almış başını gitmiş.

İnsan hakları ayaklar altında.

Özgürlüklerimizin her biri yavaş yavaş

elimizden alınıyor.

İfade özgürlüğü kalmadı.

Fikrini söyleyenler işten atılıyor, tutuklanıyor.

Sosyal medyada eleştiri yapan

gençler evlerinden alınıp götürülüyor.

Gazeteciler haber yaptıkları için yargılanıyor.

Yargının en üst mahkemesine

tehditler savruluyor!

"İktidar ve küçük ortakları '

tek tip insan' kitlesi oluşturma gayretinde"

İşkence ve faili meçhuller...

2000'li yıllarda sıfırlanan

işkence ve faili meçhul cinayetlerin

geri dönüşünün alarm zillerini

duymuyor musunuz?

Son dönemde duyduklarımız,

90'lı yılların karanlığında,

karakolların kapısından

canlı girip bir daha çıkamayan

kurbanları çağrıştırmıyor mu?

Bu halk, bu şehir, bu bölge,

bu ülke bunu hak etmiyor.

Artık Yeter!

Artık Yeter! Hukuk devletini

hiçe sayan bu anlayışı

asla kabul etmeyeceğiz.

Kim ne derse desin biz,

insan haysiyetini,

hak ve özgürlükleri,

demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü,

kuvvetler ayrılığını savunmaktan

asla vazgeçmeyeceğiz.

Biz, adil olacağız.

Biz, bu ülkedeki her bir bireyin

eşit ve özgür vatandaş

olması için mücadele edeceğiz!

Ali Babacan'ın bu sözlerini

demokrasi, hukuk ve özgürlükler

açısından önemsiyorum.

Önemsiyorum, çünkü Diyarbakır konuşması,

bir "demokrasi ittifakı"nın

bu ülkede her şeye rağmen

kurulabileceğine dair

bir umut ışığı yakıyor,

içinden geçtiğimiz şu karanlık dönemde...