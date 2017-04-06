Cumhuriyet iddianamesi hukuk cinayetidir, nokta!

Sözü uzatmanın alemi yok.

Evet, Cumhuriyet iddianamesi bir hukuk cinayetidir.

Demokrasiyi aşağılamaktır.

Vicdansızlıktır.

Özgürlüğü ayaklar altına almaktır.

Askeri yönetim zamanlarında bile bu kadarı olmamıştı, sözünü bir kez daha haklı kılan bir örnektir.

Cumhuriyet'in on biri tutuklu yazar ve yöneticisi hakkında hazırlanmış olan iddianame işte böyle bir örnektir.

Gerçekten öyle.

Bu iddianamede hukuk öylesine hiçe sayılmış ki, insanın aklı şaşıyor.

Bu iddianame delil adına öylesine safsatalarla doldurulmuş ki, insanın nutku tutuluyor.

Demokrasi, hukuk ve özgürlüğün kıyısından köşesinden geçmemiş iddialar ve bazı tanıklıklarla, köklü bir gazete tüm yöneticileriyle birlikte mahkûm edilmek isteniyor.

Ne kadar hazin.

Cumhuriyet ve demokrasi yolunu tersine çevirmek isteyenlerin başarı şansı yok

İddianamedeki acıklı örneklere girmek istemiyorum.

İçimden gelmiyor.

Vicdanıma sığmıyor.

Bu iddianame eninde sonunda tarihin çöp tenekesindeki yerini bulacak.

Hukuk tarihine en kara harflerle yazılacak.

Bundan kuşku duymuyorum.

Bir konuda daha kuşkum yok.

Bu iddianame, hukuk ve özgürlük bayrağını yüksek tutanları korkutamayacak.

Caydıramayacak.

Bu iddianame bir 'Cumhuriyet operasyonu'dur.

Cumhuriyet'i demokrasiden, 'demokrasi kültürü'nden nasibini almamış güçlere teslim etmek isteyen bir zihniyetin ürünüdür.

Bu iddianamenin hedefi, Cumhuriyet gazetesini mahkûm etmektir.

Susturmaktır.

Özgür ve bağımsız gazeteciliği yok etmektir.

Farklı sesleri yok etmektir.

Muhalif sesleri yok etmektir.

Çünkü Erdoğan böyle istiyor.

Çünkü Saray böyle istiyor.

Uzunca zamandır sadece kendi seslerinin çıktığı bir düzen kurulması için siyasal seferberlik içindeler.

Muhalefet istemiyorlar.

İtiraz istemiyorlar.

Özgürlük onları korkutuyor.

Hukuk onları korkutuyor.

Bu nedenle demokrasi korkusu içinde yaşıyorlar.

Bir zamanlar askeri vesayet sisteminin yaşadığı 'demokrasi korkusu'nu şimdi Erdoğan ve Saray yaşamakta.

Hatta bunların yaşadığı korku, eskiye kıyasla, daha da derin bir 'demokrasi korkusu'dur.

Bu korkudur memlekette hukuk ve özgürlüğü budayan, 'Cumhuriyet operasyonu'na kapıyı açan, hapishaneleri dolduran...

Ama hiç kuşkunuz olmasın.

Cumhuriyet ve demokrasiden nefret edenlerin başarı şansı yok.

Cumhuriyet ve demokrasi yolunu tersine çevirmek isteyenlerin başarı şansı yok.

İntikam yolu çıkmaz yoldur.

Şunu iyi not edin.

Demokrasi, hukuk ve özgürlük bayrağını taşıyanlardır sonunda hep galip gelen.

Sonunda zafer hep onların olmuştur.

Tarih baba böyle yazar.

Tarihin sayfaları bunun örnekleriyle doludur.

Son söz:

Cumhuriyet'i yok edemeyeceksiniz.

Demokrasiyi yok edemeyeceksiniz.

İşte 156 gün sonra gelen

Cumhuriyet iddianamesinin tam metni