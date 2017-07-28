Cumhuriyet davasını dün sabahtan itibaren yaklaşık dokuz saat izledim. Mahkeme kararının belli olmasından sonra aşağıdaki tweetleri attım. Bundan başka bir şey söylemek ve yazmak içimden gelmiyor.

19:44 - Cumhuriyet davasında adalet ölümcül bir darbe daha aldı.



19:46 - Sevgili meslektaşlarım Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Akın Atalay ve Kadri Gürsel'i tahliye etmeyen mahkeme, bir hukuk cinayeti işledi.



19:49 - Sevgili Murat, Ahmet, Akın ve Kadri, adalet ve özgürlük için sonuna kadar yanınızdayım. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyin Yaşamak direnmektir.



19:56 - Cumhuriyet iddianamesi bir hukuk cinayetiydi, mahkeme, Murat, Ahmet, Akın ve Kadri'yi tahliye etmeyerek bu hukuk cinayetine ortak oldu.



19:57 - Bu memleket adalete daha çok uzak!



20:00 - Duvar yıkılmadan, sivil darbe yenilmeden bu memlekette adalet ve özgürlük olmayacak! Daha çok ADALET yürüyüşlerine gerek var.



20:02 - Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, SOKAKSA SOKAK, adalet ve özgürlük için!



20:05 - Hak, hukuk ve adalet için

yürüyeceğiz!