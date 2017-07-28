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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

28 Temmuz 2017

Cumhuriyet davasında adalet ölümcül bir darbe daha aldı

Mahkeme, Murat, Ahmet, Akın ve Kadri'yi tahliye etmeyerek hukuk cinayetine ortak oldu

Cumhuriyet davasını dün sabahtan itibaren yaklaşık dokuz saat izledim. Mahkeme kararının belli olmasından sonra aşağıdaki tweetleri attım. Bundan başka bir şey söylemek ve yazmak içimden gelmiyor.

19:44 - Cumhuriyet davasında adalet ölümcül bir darbe daha aldı.

19:46 - Sevgili meslektaşlarım Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Akın Atalay ve Kadri Gürsel'i tahliye etmeyen mahkeme, bir hukuk cinayeti işledi.

19:49 - Sevgili Murat, Ahmet, Akın ve Kadri, adalet ve özgürlük için sonuna kadar yanınızdayım. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyin Yaşamak direnmektir.

19:56 - Cumhuriyet iddianamesi bir hukuk cinayetiydi, mahkeme, Murat, Ahmet, Akın ve Kadri'yi tahliye etmeyerek bu hukuk cinayetine ortak oldu.

19:57 - Bu memleket adalete daha çok uzak!

20:00 - Duvar yıkılmadan, sivil darbe yenilmeden bu memlekette adalet ve özgürlük olmayacak! Daha çok ADALET yürüyüşlerine gerek var.

20:02 - Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, SOKAKSA SOKAK, adalet ve özgürlük için!

20:05 - Hak, hukuk ve adalet için
yürüyeceğiz!

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