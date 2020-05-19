Cumhurbaşkanı'nı herkesin içinde ulu orta eleştirmek, hatta hakaret etmek!

Yazı bazen kendini daha baştan ele verir.

Neden yazdığın hemen anlaşılır.

Bu yazı da öyle.

Ama yine de yazacağım.

Çünkü yazının konusu bana iyi geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

Hastane ziyaretinde.

Sağlık çalışanlarıyla sohbet ederken, bir

hemşire önüne dikiliyor Cumhurbaşkanı'nın.

Zank diye sözünü kesiyor.



Söyledikleri yenir yutulur şeyler değil.

Herkesin içinde kafa tutar gibi hesap

soruyor Macron'dan.

Sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin çok

yetersiz olduğunu belirtiyor.

Sorular Cumhurbaşkanı'nı köşeye sıkıştırıyor.

Bir ara bunalıyor, hemşireyi kendisini

dinlememekle suçluyor.

Ama hemşire bildiğini okuyor:

Materyal yok, hiçbir şey yok.

Söyleyin bize, neden tarihi geçmiş

maskeleri veriyorsunuz?

Sonra da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bağırıyor:

Avrupa'nın utancıyız.

Acı çekiyoruz.

Hastanenin içinden alkışlar yükseliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı alkışlarla protesto ediliyor.

Brüksel, Belçika Başbakanı Wilmes.

Bir hastaneyi ziyaret ediyor.

Başbakan'ın makam arabası St. Peter's

Hastanesi'ne girerken protesto patlıyor.



Yolun iki yanına karşılıklı dizilmiş

hemşireler ve acil servis doktorları

Başbakan'a sırtlarını dönüyorlar.

Protesto şöyle dillendiriliyor:

Koronavirüs salgını döneminde sağlık

çalışanlarının sesine yeterince kulak

verilmiyor. Ücretlerimiz çok yetersiz...

Fransa'dan, Belçika'dan bize ne, diyebilirsiniz.

Niye heyecanlandın ki, diye sorabilirsiniz.

Heyecanlanmış değilim.

Fransa'da, Belçika'da bir Cumhurbaşkanı'na,

bir Başbakan'a halkın içinde ulu orta

hesap sorulması hoşuma gitti.

Kendi kendime demokrasi budur işte dedim.

Demokrasileri demokrasi yapan

ifade özgürlüğü işte budur dedim.

Gazetecilikte yarım yüzyıl geride kaldı.

İzlediğim cumhurbaşkanı ve başbakanlar

gözümün önünden bir film şeridi gibi gelip geçiyor:

Demirel... (Birden çok kez)

Nihat Erim... (12 Mart)

Ecevit... (Birden çok kez)

Kenan Evren... (12 Eylül)

Bülent Ulusu... (12 Eylül)

Özal...

Çiller...

Erbakan...

Yılmaz...

Gül...

Erdoğan...

Askeri dönemler dahil, Erdoğan'a kadar,

bir gazeteci olarak bütün cumhurbaşkanı ve

başbakanlara istediğim soruları sorabildim.

Pek zorlanmadım.

Basın toplantılarında, sohbetlerde hepsiyle

şöyle ya da böyle tartışabildim.

Hatta seslerin karşılıklı yükseldiği hafif

tertip bağırış çağırışlar da yaşadım.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum.

Askeri dönemler dahil cumhurbaşkanı ve

başbakanlar bu memlekette gerçek basın

toplantıları düzenlediler.

"Gazeteci milleti"nin kendilerine istediği

gibi soru sormasına pek öyle ses çıkarmadılar.

Evet, sözümün nereye geldiği çok açık.

Demokrasi...

İfade özgürlüğü...

Bu açılardan yukarıdaki Fransa ve Belçika

örneklerine günümüz Türkiye'sinde rastlamak

ne yazık ki mümkün değildir.

Kimse çıkıp ortalık yerde Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ı öyle ulu orta eleştiremez.

Geçiyorum.

Bu memlekette Tayyip Erdoğan uzun

yıllardır, altını çiziyorum, gerçek bir basın

toplantısı düzenlememiştir.

Huzuruna her zaman, altını çiziyorum,

gerçek gazetecileri değil,

sadece evet efendimcileri toplamıştır.

Ve onların çanak sorularıyla durumu

idare edip gitmiştir.

Kısa kesiyorum.

İnsanlar Türkiye'de bugün neden kendi

içlerine çekiliyor, sesleri niye kesiliyor, niçin

suskunluğa gömülüyorlar, ne diye hep susma

hakkını kullanıyorlar?

Bu açıdan şu istatistik yeterli ipucunu

veriyor diyebilirim:

Bugün Türkiye'de

"cumhurbaşkanına hakaret"ten

100 binin üzerinde kişiye

soruşturma ve 30 binin üzerinde

kişiye dava açılmıştır.

Nokta.