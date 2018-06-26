CHP'de kavga zamanı değil, demokrasi için güç birliği, safları sıklaştırma zamanı...

Serinkanlı düşünmekte yarar var.

CHP'de kavga zamanı değil.

Tersine, demokrasi için safları sıkılaştırma zamanıdır.

Demokrasi için güç birliği zamanıdır.

Bu açıdan 24 Haziran yeni bir başlangıçtır.

Ve Türkiye'yi dokuz ay sonra genel yerel seçimler bekliyor.

Bu seçimlerde, Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, demokrasinin önündeki "duvar"a ölümcül bir darbe vurulabilir.

Bu yakın bir ihtimaldir.

Ama bunun için de bir demokrasi seferberliği şart.

Demokrasi için güç birliği adımları şart.

Bu konuda özellikle CHP'nin kendine dikkat etmesi lazım.

CHP'nin parti içi kavgadan kaçınması lazım.

Türkiye'de eğer demokrasinin önünde heyula gibi yükselen duvar yıkılacaksa, en büyük rol ve sorumluluk CHP'ye düşüyor.

Şöyle ki:

CHP önce kolları sıvayıp yeni bir demokrasi projesi oluşturmalı, yeni bir Türkiye vizyonu ortaya koymalıdır.

Ama aynı zamanda muhalefet partileri ile işbirliği yaparak, yerel seçimlere giden yolda demokrasi için güç birliği inşasına başlamalıdır.

Evet, CHP bu açıdan başı çekmelidir.

Kılıçdaroğlu ve CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bunu başarmıştır.

Millet İttifakı böyle ortaya çıkmıştır.

CHP seçmenlerinin bir kısmı, stratejik oy kullanarak HDP'nin barajı aşmasına sınırlı da olsa böyle katkı yapmıştır.

CHP'nin bu kez Millet İttifakı'nı genişletmesi ve 24 Haziran'da dışladığı HDP'yi mutlaka demokrasi için güç birliği hareketine katması demokrasi adına bir başka görevdir.





CHP'de hem Kılıçdaroğlu'na, hem İnce'ye

yer de vardır, ihtiyaç da vardır

AKP, bir önceki seçime göre 24 Haziran'da tam yedi puan oy kaybetti.

Dokuz ay sonra, 2019'un Mart ayında çok daha fazlasını kaybetmeye adaydır Erdoğan'ın partisi...

Muhalefet partileri eğer akıllı ittifaklar kurar, doğru ortak adaylar çıkarırlarsa, KıIıçdaroğlu'nun dediği gibi duvar yerle bir olur, Türkiye'nin önü bir anda açılır.

Bunun için diyorum ki:

CHP'de zaman kavga zamanı değildir.

CHP'de zaman, demokrasi için daha neler yapılabileceğine dair hep birlikte çalışma zamanıdır.

"Hep birlikte"nin altını özellikle çiziyorum.

Bir başka deyişle:

24 Haziran'a açılan yolda Kılıçdaroğlu'nun da, İnce'nin de yaptığı doğru, başarılı işler vardır.

Hiçbiri inkar edilemez.

Hiçbiri görmezlikten gelinemez.

CHP gibi bir partide, hele bugün, hem Kılıçdaroğlu'na, hem İnce'ye yer de vardır, ihtiyaç da vardır.

Yinelemek istiyorum:

CHP'de kavga zamanı değil.

Zaman hem partide, hem yurtta demokrasi için güç birliği zamanıdır.

Seçimlere az kaldı, dokuz ay nedir ki.