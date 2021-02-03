CHP'yi eleştirmenin dayanılmaz hafifliği...

CHP Notları 1 'i yazdım.

Şimdi sıra 2'de.

Ne yazayım?

Birincisi kolaydı.

Askeri darbelere rağmen, parti içinde

bitmek tükenmek bilmeyen çalkantılara,

kopmalara rağmen "CHP markası"nın

uzun yıllar dayanması ve

CHP'nin ayakta kalabilmesi...

DP gibi, AP gibi, DYP gibi, ANAP gibi

tek başına iktidar olabilmiş birçok parti

tarihe karışırken, CHP'nin siyaset

sahnesinde varlığını derine giden kökleri

sayesinde devam ettirebilmesi...

İyi güzel.

Sonra...

Sonrasını düşünüyorum

ama öyle kolay değil.

"CHP'nin halleri"ne bakınca,

yazının dünkü kadar çabuk çıkamayacağı

anlaşılıyor.



tekrarlanan İstanbul seçimini kazanmasının ardından

düzenlenen kutlamalardan...



CHP'nin içi epeyce karışık.

Yeni de değil bu durum.

Bu karışıklığı toparlayıp partiyi

iktidar rayına oturtacak bir yol haritası,

bir ortak akıl da pek gözükmüyor

ortalıkta...

Yakın ve uzak geçmişte kaç kez yazdım.

İlk defa 1975'de, rahmetli Bülent Ecevit'in

o tarihte Batı Almanya'nın başkenti olan

Bonn'a, Alman Sosyal Demokrat Partisi

SPD'nin lideri Willy Brandt'la buluşmasını

izlerken yazmıştım.

Soğuk Savaş dönemiydi.

Willy Brant'ın partisi SPD kendi içinde

paramparçaydı.

Bir yanda kısa adı JUSO'S olan

Genç Sosyalistler vardı.

Partinin radikal kanadıydı.

Ekonomide devleti savunan,

pazar ekonomisi deyince fena olanlar

bu radikal kanatta toplanmıştı.

Genç Sosyalistleri düşman gören

bir kanat da varlığını koruyordu

parti içinde. Partinin bir de

"sendikacı kanat"ı vardı,

ekonomide piyasa deyince tüyleri diken

diken olan... Willy Brandt, 1960'larda SPD'yi

ufak ufak "merkez"e çekti.

Ekonomide devlet saplantısını kırdı.

Batı blokundan, ülke içinden

tüm muhalefete rağmen, totaliter rejimlerin

hakim olduğu Doğu Almanya ve Sovyetler

Birliği'yle Batı Almanya'nın ilişkilerini

normalleştirmeye başladı.

Bir başka deyişle:

Doğu'ya açılma (Ostpolitik) politikasını

uygulamaya koydu.

Ülkesinin geçmiş günahlarıyla da yüzleşti

Willy Brandt. Batı Alman kamuoyunun

yüzde 65'nin karşı çıkmasına rağmen,

Varşova'da 1970 yılı Aralık ayında

Varşova Gettosu Anıtı'nın önünde diz

çöktü ve Yahudi Soykırımı'ndan dolayı

özür diledi. Willy Brandt, iktidardaki

muhafazakârlara karşı partisinin

"iktidar yürüyüşü"nü başlatırken,

dikkat ettiği iki nokta daha vardı:

1. SPD içindeki farklı kanatları,

farklı siyasal çizgileri

aynı çatı altında tuttu,

bu açıdan bir ustalık,

bilgelik sergiledi.

2. Farklı kanatların parti içinde

yarattığı "dinamizm"i partisinin

iktidar yürüyüşünde kullandı.

Bugün CHP'nin içinde de

farklı kanatlar, farklı sesler var.

O kadar ki, bazıları birbirlerini

düşman gibi görebiliyor.

Şunu belirtmek istiyorum:

Bütün bu farklılıkların iktidar yolunda

"birlik"e engel olamayacağını

ya da olmaması gerektiğini

ikna edici bir dille anlatacak

etkili bir liderliğe ihtiyaç var.

Demin belirttiğim gibi

bir ortak akıl, bir yol haritası lazım.

Farkındayım, söylendiği gibi kolay değil.

CHP'nin içini düşünüyorum.

Örgüt yapısındaki, darbe dönemlerinde

hapis yatmış eski solcular, öğretmenler,

kıdemli Halk Partililer...

Örgütte güçlü Aleviler...

Ecevit'i hâlâ 1 Mayıs'tan (1977) dolayı

kahraman olarak hatırlayan

biraz yaşlı kuşak...

Atatürkçü kadınlar...

Bu parti bizim diyen,

bu partinin geçmişi de, geleceği de biziz

diyen örgütteki nispeten genç kuşaklar

ya da ulusalcılar...

Atatürkçüler...

Milliyetçiler...

Daha özgürlükçü, daha çoğulcu olan

ve CHP'yi daha farklı sulara

taşımak isteyen, partinin kapılarını

Kürtlere de, LBGTİ+'lara da açmaktan

yana olan, kendilerine solcu da,

sosyal demokrat da diyenler...

Bu listeyi uzatırken başka bazı sorular da

akla takılabiliyor:

Gerçek demokratlık, demokrasi kültürü

Halk Partisi zihniyetinde, parti yapısında

bütün bu yıllar içinde nereye kadar

ya da ne kadar yer edindi, edinebildi?

Halk Partisi, kucaklayıcı ve demokrat

bir liderliğe, örneğin "parti içi

demokrasi"ye bugüne kadar

ne kadar sahip oldu, olabildi mi?..

Biliyorum, CHP'yi eleştirmek zor değil.

Eleştirilmesi de gerekiyor.

Eksiği gediği çok fazla çünkü.

Ancak CHP'yi eleştirmenin

"dayanılmaz hafifliği"ne

kendini kaptırmak da yanlış.

Ben bu haliyle de CHP'yi önemsiyorum.

Önemsediğim bir konu daha var:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun

muhalefet saflarında ittifaklar yoluyla

Erdoğan'ı iktidardan düşürme çabaları...

CHP lideri bu açıdan -31Mart ve 23 Haziran yerel

seçimlerdeki gibi- başarılı olursa,

partisinin de önü açılır diye düşünüyorum.

CHP Notları 1 | Kemal'in partisi parçalanıyor!