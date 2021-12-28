Büyük Doğu Nizamı'na ve Necip Fazıl'a hayran bir Erdoğan...

Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl'a hayrandır.

Necip Fazıl onun için "Büyük Üstad"dır.

Bu yıl sekizincisi yapılan

Necip Fazıl Ödülleri'ni hiç kaçırmaz,

kazananlara ödülleri kendi eliyle verir.

Geçen günkü törende Erdoğan,

"İslam medeniyeti"ne vurgu yapmış,

bu çerçevede Necip Fazıl'ı yere göğe koyamamış:

İlim, hikmet, ahlak ve adalet temelleri

üzerine kurulan İslam medeniyeti,

dünyayı güzelleştirmeyi ve bütün mahlukat için

daha yaşanılabilir hale getirmeyi

gaye ediniyor. Bu ödüller kendileri dışında

hiç kimseye var olma hakkı tanımayan

fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına

karşı açılmış bir bayraktır.

Erdoğan, Necip Fazıl'a neden bu kadar hayran?

Şöyle sıralanabilir:

Necip Fazıl "demokrasi"yi sevmez.

Bir zamanların Milli Görüşçüleri gibi o da,

demokrasiyi eski Yunan'dan, Batı'dan gelen

bir küfür düzeni sayar.

Ama Necip Fazıl da, bu "küfür düzen"inden

yararlanmak, yani demokrasiyi ara istasyon

olarak kullanmak ister. Bir başka deyişle:

Necip Fazıl da, Türkiye'yi Batı'dan kopartıp

Doğu'ya açmak için demokrasiyi bir basamak,

bir proje olarak görür. Hayranlarının bir başyapıt

saydıkları İdeolocya Örgüsü'nde Necip Fazıl şöyle der:

Bu emrin neşriyle beraber,

"Matbuat Hürriyeti" isimli milli ve içtimai felaket

vesilesi kaldırılmıştır. Bundan böyle

matbuat bilinen manada hür değildir.

Her şekli ve her neviyle matbuat,

en sert murakabe (denetim) ve

en keskin güdüme tabi tutulacaktır.

Büyük Doğu nizamı, demokrasilerde

olduğu gibi serbest basına tahammül edemez.

İnsan hür değildir, hür olan eşek veya köpek...

Necip Fazıl, İdeolocya Örgüsü'ndeki

son sözüyle taşı gediğine koyar:

Demokrasya, getirdiği prensiplerle,

icap ederse kendisini tepeletmek

yolunu da açık bırakan

telakki ve teşkilatın ismidir.

Biz kanuna aykırı şekilde "İslamı getirin"

demiyoruz. "Demokrasyayı getirin,

ötesi kolay!” diyoruz.”

Necip Fazıl son derece açık sözlüymüş.

Hiç saklısı gizlisi yok, olanca içtenliğiyle yazıyor.

Demokrasiden nefret ediyor.

Basın özgürlüğü deyince, tüyleri diken diken oluyor.

"Büyük Doğu nizamı, serbest basına

tahammül edemez" diyor. Ama demokrasiyi

ve basın özgürlüğünü

kullanmak istiyor, "Büyük Doğu nizamı"nı

kurmak için... Demokrasi Necip Fazıl için

bir ara istasyon...

Son derece açık dilli:

"İslamı getirin" demiyoruz.

"Demokrasyayı getirin,

ötesi kolay!" diyoruz.

Erdoğan'ın Necip Fazıl'a hayranlığının

nedenleri çok açık değil mi?

Erdoğan da Doğu'ya hayran,

Batı'ya sırtını dönüyor.

Batı değerlerini günahı kadar sevmiyor.

Batı değerlerinin ürünü olan

demokrasi deyince tüyleri diken diken oluyor.

Bağımsız yargıyı, güçler ayrılığını

gömüyor. Hukukun üstünlüğü

Erdoğan'ın vücut kimyasını bozuyor.

Kısacası:

Necip Fazıl'ın bir zamanlar hayalini

kurduğu Büyük Doğu Nizamı'nın

yolunda yürüyor Tayyip Erdoğan...

Bu konuda 20 Aralık 2017 tarihli T24 yazım da okunabilir.