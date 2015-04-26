Bir hayalim var.

HDP’nin 7 Haziran’da barajı geçmesi.

Bir hayalim var.

CHP ve MHP oylarının artması.

Bir hayalim var.

Erdoğan’ın başkanlık umudunun çökmesi.

Bir hayalim var.

AKP’nin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa veda etmesi.

Bir hayalim var.

Saray’daki Sultan’ın sarayında kendi başına kalması.

Bir hayalim var.

Bir koalisyon hükümetinin kurulması.

Bir hayalim var.

Koalisyonla birlikte, demokratik bir anayasa için kolların sıvanması.

Bir hayalim var.

Yeni anayasayla parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi ve cumhurbaşkanı yetkilerinin sembolik kılınması.





Bir hayalim var. Sultan’ın sarayında kendi başına kalması. Cumhurbaş-kanlığı'nın tekrar Çankaya’ya taşınması…

Bir hayalim var.

Cumhurbaşkanlığı'nın tekrar Çankaya’ya taşınması, Saray’ın bir başka kamusal hizmet alanına açılması.

Bir hayalim var.

Koalisyon hükümetinin 7 Haziran sonrası hiç zaman kaybetmeksizin Meclis'te bir soruşturma komisyonu kurması.

Bir hayalim var.

Erdoğan döneminin hukuku yerle bir ederek kapattığı yolsuzluk ve rüşvet dosyalarını yeniden açılması.

Bir hayalim var.

Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarını kapatmak için Erdoğan iktidarında işlenen ‘hukuk cinayetleri’nin sergilenmesi ve yargı önünde hesabının sorulması.

Bir hayalim var.

‘Yargı bağımsızlığı’nın kurulması.

Bir hayalim var.

‘Kuvvetler ayrılığı’nın kurulması.

Bir hayalim var.

Demokratik hak ve özgürlükleri yerle bir eden ‘iç güvenlik yasası’nın değiştirilmesi.

Bir hayalim var.

İnternette, sosyal medyada baş belası zihniyetini çöpe atan yasal düzenlemeler yapılması.

Bir hayalim var. HDP’nin barajı geçmesi, CHP ve MHP oylarının artması, koalisyonla birlikte demokratik bir anayasa yapılması…



Bir hayalim var.

Yeni anayasayla yeni bir vatandaşlık tarifi yapılması.

Bir hayalim var.

Yeni anayasayla, demokrasiyi ete kemiğe büründürecek güçlü yerel yönetim düzenine kapının açılması.

Bir hayalim var.

Yeni anayasayla, ana dilde eğitim konusunun evrensel insan hakları çerçevesine oturtulması.

Bir hayalim var.

Erdoğan döneminde, özellikle son yıllarda yılan hikâyesine dönen ‘çözüm süreci’nin canlandırılması.

Bir hayalim var.

Yeni koalisyon hükümetiyle birlikte ‘çözüm süreci’nin, Erdoğan iktidarındaki malum oyalama taktiklerinden kurtarılıp ciddi bir raya oturması.

Bir hayalim var.

Erdoğan döneminde, özellikle rüşvet ve yolsuzluk dosyalarını kapatmak için sahneye çıkarılan paralel darbe teşebbüsü nedir, ne değildir ciddiyetle soruşturulması.

Bir hayalim var.

Erdoğan döneminde bir uçtan öbür uca savrulan Ergenekon ve Balyoz dosyalarının yeniden açılması, gerçeğin araştırılması.

Bir hayalim var.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü yerli yerine oturtmak için, bu ülkedeki ‘darbeci geleneği’nin dünü, bugünü ve yarınıyla ele alınması.

Bir hayalim var.

Bu ülkede demokrasi ve hukuk devletini ikinci sınıflığa mahkûm etmiş olan darbeci geleneği tarihin çöp tenekesine atacak anayasal ve yasal düzenlemeler yapılması.

Bir hayalim var.

Faili meçhul cinayetleri, devletin derinliklerine giden kökleriyle birlikte gün ışığına çıkartacak adımların atılması.

Bir hayalim var. Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarını kapatmak için işlenen ‘hukuk cinayetleri’nin sergilenmesi ve hesabının sorulması...

Bir hayalim var.

Erdoğan döneminde yaşanan laiklik konusundaki geriye gidişin durdurulması.

Bir hayalim var.

Tüm inançlara eşit mesafeli bir devlet düzeninin kurulması.

Bir hayalim var.

Kadın-erkek eşitliği alanında Erdoğan döneminin getirdiği olumsuzluklardan geriye dönülmesi.

Bir hayalim var.

Devleti demokrasi ve hukuk ile tanıştıracak değişimlerin yaşanması.

Bir hayalim var.

Erdoğan döneminde korkunç hâle gelen toplumsal ve siyasal kutuplaşma-cepheleşme yolundan dönülmesi.

Bir hayalim var.

‘İfade özgürlüğü’ndeki geriye gidişlere dur denilmesi.

Bir hayalim var.

Medya bağımsızlığı ve özgürlüğü ile ilgili olarak Erdoğan döneminin yol açtığı karanlığı aydınlatacak yasal, kurumsal ve de kafasal düzenlemeler yapılması.

Bir hayalim var.

Koca ülkeyi dünyada gülünç durumlara düşüren, çok fena yalnızlaştıran, her geçen gün tecrit eden, önüne gelenle kavgalı hâle getiren ‘Erdoğan dış politikası’na son verilmesi.

Bir hayalim var.

Dış politikadaki geleneksel dengeleri yeniden kuracak, Batı’ya da, Doğu’ya da sırtını dönmeyecek açılımların yapılması.

Bir hayalim var.

Amerika’yla, Avrupa Birliği’yle ilişkilerin rayına oturması.

Bir hayalim var.

Yüzü Batı’ya dönük, demokrasi ve hukuk devleti -ve de ekonomisi- güçlü bir Türkiye’nin Doğu’yla da ilişkilerini daha çok geliştirmesi, daha rasyonel bir yörüngeye sokması.

Bir hayalim var.

Ekonomik istikrar açısından son yıllarda yapılmayanların yapılması.

Evet, hayallerim var.

İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar!

Böyle demiş şair...

Artık benim hayallerim 7 Haziran sonrasına dönük.

İlkini en başta söyledim:

HDP yüzde 10 barajını aşarken, CHP ile MHP’nin oylarını arttırması...

İyi pazarlar!