Bi tarafta Erdoğan... Bi tarafta Galatasaray'ın dökülen halleri... Berbat bir yıldı!

Bi tarafta Erdoğan...

Bi tarafta pandemi, korona...

Bi tarafta iklim krizi...

Bi tarafta boğulan özgürlükler...

Bi tarafta yok edilen hukuk...

Bi tarafta hapis yatan dostlar...

Bi tarafta sürgün acısını yaşayanlar...

Bi tarafta hayat pahalılığı, işsizlik...

Ve az daha unutuyordum:

Bi tarafta da Galatasaray'ın perişan halleri...

Berbat bir yıldı.

Unutmak istiyorum.

2022'ye dönük umut beslemek

ne yazık ki içimden gelmiyor.

Yeni yılınızı kutluyorum

ama ayrıca bir yeni yıl yazısı

yazmak istemiyorum.

Bunun yerine T24 Yıllığı'nda çıkan

Turgut Özal yazımı köşeme alıyorum.

* * *

ÖZAL'LI YILLARDA GAZETECİLİK

Özal'ın sesi çınlıyor salonda:

"Hasan Cemal, sen ya hesap bilmiyorsun,

ya da dayak yemedin!"

1980 yılı Ocak ayı sonları.

İstanbul'da, Divan Oteli'nde bir toplantı.

Başbakan Demirel'in ekonomik çarı Turgut Özal,

'24 OCAK Kararları'nı anlatıyor. İş insanları,

köşe yazarları, gazeteciler...

Ben o tarihte Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisiyim.

Eleştirel bir soru sorunca Özal'ın sesi yükseliyor:

"Hasan Cemal, sen ya hesap bilmiyorsun,​

ya da dayak yemedin!"

Toplantı biterken tipik bir Özal davranışı yaşıyorum.

Özal yanıma geliyor, sağ eliyle sol kolumun dirseğinden

tutup gönlümü alıyor. Özal'ı ilk kez 1970'li yıllarda,

Sabancı Holding'in tepesinde çalışırken tanıdım.

1974 yılı olabilir. Cumhuriyet gazetesi için bir konuşma yapmak

üzere Fındıklı'daki holding binasına çekine çekine gitmiştim.

Çünkü Devrim dergisindeyken,

'Devlet Planlama Teşkilatı'nın takunyalı biraderleri'

diye Turgut ve Korkut Özal'ı epeyce bombardıman etmiştik.

Konuşmaya başlarken kızı odaya girmişti.

Sevimli bir kızdı. Babasıyla fazla şakalaştı.

Yanımızdan ayrılırken, Özal'ın ağzından muhafazakârlığını

ele verircesine, "Ne yaparsın, zamane kızları..."

sözü çıktığını anımsıyorum.

Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi Semra Özal,

yanlarında Ertuğrul Özkök; karşılarında dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Hasan Cemal ile (sağda) Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Yalçın Doğan

Özal, 1980'de Demirel'in Devlet Planlama Teşkilatı

Müsteşarlığı'ndan 12 Eylül askerî yönetiminin

başbakan yardımcılığına yükseldi.

Ve Başbakan Demirel'in gözetiminde,1980'de başlayan

'24 Ocak piyasa ekonomisi' programını

darbeyle birlikte uygulamaya başladı.

Önümde böylece Özal'a çok kızdığım bir dönem açıldı.

Bu kızgınlık özellikle Cumhuriyet'in genel yayın

yönetmenliğini yaptığım 1980'li yıllarda daha da arttı.

Özal, 12 Eylül askerî yönetiminin koymuş olduğu

siyaset yasaklarını savunduğu için benim gözümde

'demokrasi düşmanı'ydı. Askerî darbenin bu yasağını

1987'deki halkoylamasında meydan meydan dolaşıp

savunmuş olması benim gözümde affedilir bir

'siyasal suç' değildi. Ama akıp giden zaman insanda

bazı köşeleri törpülüyor, yumuşatıyor,

insana şöyle ya da böyle bir değişimi yaşatıyor.

Zaman tünelinde kendini gözlüyorsun.

Yaptıklarını, yazdıklarını eleştirel bir

süzgeçten geçiriyorsun. Bu belki de bir

olgunlaşma süreci.

Özal Hikâyesi adını taşıyan kitabımı 1989'da yazmıştım

ve Özal daha Cumhurbaşkanı olmamıştı.

Bu satırları yazarken kitabımın sayfaları arasında

şöyle bir dolaştım, Özal'ı bir kez daha düşündüm.

Kitabı bugün yazsaydım, nereleri daha farklı olurdu

sorusu elbette aklımdan geçti. Ona haksızlık ettiğim yerler,

eksik bıraktıklarım, hiç değinmediklerim,

yanlış değerlendirmeler ve bugün de doğru dediklerim...

Sıradan bir devlet adamı değildi Özal. Statükocu hiç değildi.

Risk almayı severdi. Tabu kırıcılığı vardı.

Güç kullanmaya bayılırdı, tek adamlığı severdi.

Tek boyutlu, öyle tek kalem darbesiyle anlatılacak

bir insan da değildi. Çok yönlüydü. Doğu ile Batı arasına

sıkışıp kalmış ve bu sıkışıklıktan yepyeni bir sentez

çıkarmaya çalışan bir insandı. Anadolu toprağı,

nasıl kendi bağrında bir sürü çelişki barındırıyorsa,

Özal da öyleydi.

Kendisi hakkında kitap yazmış bir

gazeteci olarak bunu belirtebiliyorum.

Bir bakarsınız acımasız bir hesap adamı,

bir bakarsınız iflah olmaz bir his adamı,

bir bakarsınız serinkanlı bir taktisyen,

bazen de kendini akıl almaz aculluklara

kaptıran bir amatör... Bir bakarsınız,

Kürt sorunuyla ilgili gayet esnek,

akılcı kararlar alabilen bir Özal,

bir bakarsınız, Terörle Mücadele Yasası'ndan

köy boşaltmalarına kadar yeşil ışık yakabilen

bir Özal...

Bir bakarsınız, orduyu demokrasilerdeki

olağan yerine oturtmaya niyetli bir Özal,

bir bakarsınız bunun tam tersi

pragmatik adımları atabilen bir Özal...

Bir bakarsınız, İslamcıları dışlamayıp

sistemin içine çekmeye, sisteme entegre

etmeye çalışan bir Özal...

Bir bakarsınız, 1987'deki gibi,

bir askerî yönetimin siyaset yasaklarını

savunabilecek kadar kendini dar politik

hesaplara kaptırmış bir Özal...

Ya da eşi Semra Hanım'ı partisinin il başkanı

yaptıracak kadar olmadık yerlere

savrulabilen bir Özal...

1989'da, Özal daha cumhurbaşkanı

olmadan önce çıkan Özal Hikâyesi kitabımda da

bazı hatalı değerlendirmelerim vardır.

Bu konulardan biri 'pazar ekonomisi'ydi.

Reformlarıyla Türk ekonomisinin dışa

açılması konusunda Özal'a hak ettiği

yeri kitabımda teslim ettiğimi bugün

söyleyemiyorum. Özal'ın ekonomide

yapısal değişimler konusunda,

Demirel'le siyasal mücadele uğruna

frene bastığını, özelleştirmeler dahil

birçok alanda gerekenleri yapmadığını

yazmışım ki, bugün de farklı düşünmüyorum.

Özal'ın ekonomideki bu yanlışı, ekonominin

kamburlarını 1990'lı yıllara da ağırlaştırarak taşıdı.

Kitapta, Özal'ın önce ekonomi inadının

bazı haklı yanlarını gözardı etmişim.

Fakat Özal'ın önce ekonomi derken,

demokratikleşme konusunda ipe un serdiğini,

basınla nasıl kapıştığını, basını nasıl abluka

altına almaya çalıştığını da gayet iyi anlatmışım.

Demokrasi ve asker çerçevesinde demokrasiyle

uyumlu düşünceleri vardı Özal'ın.

Askerin seçilmiş sivil otoriteye tabi olması

gerektiğine inanırdı. Bu açıdan önemli duruşlar da

sergilemişti ama bir yere kadar. Şurası bir gerçek:

Demokrasi açısından Özal da çok fazla

bir şey yapamadı, asker-sivil bürokrasinin

egemenliği konusunda.

Bu arada hukuk, anayasa gibi konuları

Özal'ın pek öyle fazla sallamadığını

kitabımda yazarken kendisine haksızlık

ettiğimi sanmıyorum. Ama bir noktayı belirtmek isterim.

Özal'ın, anayasanın arkasından dolanarak da olsa,

Türkiye'de çok gecikmiş olan 'özel televizyon çağı'nı

açmasını onun artı hanesine kaydetmişim.

Sene 1985; Hasan Cemal Başbakan Turgut Özal ile 'Uzakdoğu' gezisi yolunda...

Özal'ın arkasında Ertuğrul Akbay, solda Yavuz Donat, arkasında Canan Barlas,

Barlas'ın yanında dönemin Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Hasan Cemal'in arkasında

eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı emekli büyükelçi Özdem Sanberk

Özal Hikâyesi kitabımın bir eksiği de,

Özal ve Kürt sorunu boyutudur,

(Bu eksiği, 2003'te çıkan Kürtler kitabımla

telafi ettiğimi sanıyorum). Ancak bu bilinçli

bir tercihti. Çünkü Özal'ın Kürt sorunuyla

gerçekten haşır neşir olmaya başlaması,

1989 yılı sonuna doğru, Cumhurbaşkanı

olup Çankaya'ya çıkmasıyla birlikte başladı.

Güneydoğu ve Kürt sorununa bakış açısını

zamanla iyiye doğru geliştirdi.

Sorunu ve çözüm yollarını öğrenmeye

başladı. Çözüm konusunda doğru işler

yapabileceğini gösterdi, bunu birçok yolla

Kürtlere de hissettirdi.

(Özal'daki bu değişimde Cengiz Çandar'ın

rolünü teslim eden Mesut Yılmaz,

Başbakanlığı döneminden bana,

"Bu şeyleri Özal'ın kafasına sokan Cengiz oldu"

demişti. Bu nedenle de, öteki Türk siyasetçilerine

göre Kürtlerin kalbinde çok daha özel bir

yer açtı kendine. Ancak Kürt meselesiyle

ilgili yaptıklarına gelince, çok sınırlı kaldı Özal'ın.

Ayrıca, Sansür ve Sürgün Kararnamesi gibi

Kürtlere hayatı zehir eden adımların önünü de

açtı 1990'ların hemen başında.

Özgürlükler ve demokrasi konusunu kendisiyle

tartıştığımız zamanlarda ağzından sık sık

"Ama ülkenin gerçekleri...

Ama ülkenin gerçekleri..."

sözü çıkar, ben de kendisini Cumhuriyet'te

sık sık eleştirirdim.

Hukuk genellikle Özal'ın arka planındaki bir konuydu.

"Anayasa bir kerecik ihlal edilse ne olur ki?"

sözü hafızalarda yer etmişti. 1990 yılı Nisan ayındaki

bir iftarda şöyle demişti:

"İş hızlı yapılır. Millet yetki vermişse,

fazla sağa sola bakmadan yürüyüp gidersin."

Özal buydu hukuk konusunda. Özal vizyon sahibi idi.

Gerek siyaset ve ekonominin temel konularında,

gerekse Türkiye'nin önünü tıkayan

Kıbrıs ve Kürt sorunu gibi alanlarda,

dış politikanın ana doğrultusunda

neyin nasıl yapılacağına ilişkin bir fikri vardı.

1987'deki AB'ye tam üyelik başvurusu

bu çerçeve içinde sayılabilirdi.

Ancak, Özal fikirlerinin büyük kısmını uygulamaya

sokamadı. Buna karşılık fikirlerini,

bir kısmı kapalı kapılar arkasında olmak üzere

her zaman heyecanla savundu ve

çevresini de heyecanlandırmayı bildi.

Bir 'lider'di Özal. Eksileri, eleştirilecek birçok yanı

elbette vardı ama 'çağın ruhu'nu kavramıştı.

Yıllar geçtikten sonra Özal'ı bir kez daha düşünürken,

siyaseti bir kan davası haline getirmekten,

bir futbol maçına çevirmekten kaçınmak lazım diyorum.

Ve içinden geçtiğimiz demokrasi ve özgürlük

fukarası zamanlara bakınca da,

Özal'a ne kadar haksızlık ettiğimi de belirtmek istiyorum.