Ben demokrasiye, hukuka, özgürlüklere saygılı bir Türkiye'de yaşamak istiyorum

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

O ülkenin cumhurbaşkanı

bir gazeteciye bir haberden dolayı:

Hain dedi.

Satılmış dedi

Alçak dedi.

Casus dedi.

Yetmedi, gazeteciyi tehdit etti.

Bunu senin yanına

bırakmayacağım, dedi.

Yetmedi.

Bunu sana ödeteceğim, dedi.

Gazeteci önce hapse atıldı.

Sonra "sürgün"e gitmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı gazetecinin peşini yine bırakmadı.

Kafaya koymuştu bir kere:

"Gazeteciye ödetecekti!"

Mahkemeden karar çıktı.

Gazetecinin mal varlığına

el koyma kararı...

Gazeteci tweet attı:

Asıl üzücü olan,

büyük evimize,

yani ülkemize

el konmuş olması…

Onu karanlığın elinden

kurtardığımızda

sadece biz değil,

hepimiz evimize kavuşacağız.



Gazeteci Can Dündar'dı.

Cumhurbaşkanı da Erdoğan...



Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

Artık bir komşu ülkeyi eleştirmek de suç...

Gazeteci Levent Gültekin,

Azerbaycan'da demokrasi ve hukuk yok diyor,

Cumhurbaşkanı Aliyev'e dokunduruyor.

RTÜK derhal hareketleniyor,

programın yayınlandığı HalkTV'ye

para cezasını kesiyor.

Akıl alır gibi değil.

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

Mehmet Altan'ın tweet'ini okuyorum.

6 yıl ceza alsan da

cezaevine

girmeyebiliyorsun...

Ama 3 yazı yazarsan,

10,5 yıl ceza alıyorsun...

Dosyana kasten

kimse bakmıyor...

Dört yıl suçsuz hâlde

içeride tutuluyorsun…

4 yıl geçti;

Ahmet Altan

1138 + 329

gündür tutuklu…

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

Avrupa Birliği Komisyonu'nun

Türkiye raporuna göz atıyorum.

Türkiye'nin üyelik şansı buharlaşıyor.

Türkiye'de hükümet

demokrasiyi erozyona

uğrattı.

Ekonominin altını oydu.

Bağımsız mahkemeleri

yok etti.

İfade özgürlüğü açısından

kötüleşen koşullardan

aşırı derecede

merkezi hâle getirilmiş

cumhurbaşkanlığı sorumlu...

Avrupa Birliği'nin

hukukun üstünlüğü,

temel haklar ve yargıdaki

olumsuz gelişmelere ilişkin

ciddi kaygıları

Türkiye tarafından inandırıcı

bir biçimde ele alınmadı.

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

ABD'ye başkan seçilmesi çok yakın

ihtimal olan Demokrat Parti adayı

Joe Biden, Doğu Akdeniz konusunda

Türkiye'ye baskı çağrısı yapıyor,

Ayasofya'nın cami yapılmasını da eleştiriyor.

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

Bizim 101 Aksaçlı bildirisine destek için

Berlin'de yapılan toplantıda,

SPD Genel Başkan Yardımcısı

Serpil Midyatlı'nın konuşmasını okuyorum:

SPD olarak

her zaman düşünce

ve basın özgürlüğünün

yanındayız.

Türkiye'nin demokratik

bir ülke olmasını istiyor

ve bu yolda mücadele veren

tüm çabaları destekliyoruz.

Yeşiller Partisi eski Başkanı

Cem Özdemir'in sesi yükseliyor:

Erdoğan'ın anladığı dilden

konuşmanın

vakti geldi.

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

Rober Koptaş'ın tweet'i içimi acıtıyor.

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

Akşama doğru, 1074 gündür hapiste olan

Osman Kavala hakkındaki

son iddianame düşüyor önüme...

Sevgili Osman'dan bir kez daha

"casus" ve "darbeci" çıkarma çabası...

Akıl alır gibi değil!

Bunun neresinde adalet, neresinde hukuk...

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki...

Dolara bakıyorum.

8 liraya koşuyor, 7.94 olmuş...

Düşünün lütfen.

Böyle bir ülkeyi

ne kadar içinize sindiriyorsunuz?

Ben hiç sindiremiyorum.

Ben demokrasiye, hukukun üstünlüğüne,

özgürlük ve insan haklarına

saygılı bir Türkiye istiyorum.

Ben, istisnasız herkesin aynı devlet

ve toplum çatısı altında

barış ve huzur içinde yaşayacağı

bir Türkiye'de yaşamak istiyorum.