Batı'yla veto pazarlığı: Erdoğan Türkiye'yi cehennem çukurunun kıyısına getirdi!

Dolar, 16 lira sınırında ama

yerinde duramıyor, kıpır kıpır.

Her an 20'lere doğru uçmaya hazır...

Çünkü, doları tutacak para yok,

döviz kasası tamtakır Ankara'da.

Ara sıra bazı Arap ülkelerinden

yalvar yakar bulunan döviz ise

dipsiz kuyuda yitip gidiyor.

Türkiye'ye acilen,

yüksek miktarda döviz borcu lazım.

Bulamazsa,

yandı gülüm keten helva!

Türkiye ekonomisi epeyce zamandır

kıyısında dolaştığı cehennem çukuruna

yuvarlanacak ve Erdoğan'ın seçim şansı

tam anlamıyla sıfırlanacak.

Sorular: Erdoğan'ın başta Amerika olmak üzere

29 NATO ülkesine karşı salladığı

"veto kartı"nın arkasında

acaba bu döviz arayışı da mı yatıyor?

"Bastırın parayı, alın İsveç'le Finlandiya'yı

NATO'ya..." mı demek istiyor Erdoğan?

Ya da borçlanma kapısı aralansın diye

perde arkasında Başkan Biden'dan

torpil istiyor olabilir mi?..





Geçen gün derin hazine deneyimi de olan

iktisatçı bir dostla sohbet ederken,

biraz da alaylı bir dille şöyle dedi:

Erdoğan'ın Türkiye'yi

getirdiği yere bak.

Amerika'dan torpille

borç arayan, üstelik yüksek

faizle borç arayan bir ülke

haline geldik.

Ankara'da kimi gözlemciler de

Amerika'yla, NATO'yla veto pazarlığını

dövizden çok PKK'ya bağlıyor.

Asker şöyle bastırıyormuş:

PKK'ya karşı hem içeride,

hem dışarıda, Suriye'de

bu kadar mesafe aldık,

şimdi bastır Amerika'ya,

kucağımıza düştü!

Haziran sonunda NATO

zirvesi var, o tarihe kadar

bağlayın bu konuyu...

Döviz... PKK...

Her ikisinin de veto kapışmasında

büyük payı var. Ama bu çerçevede

başka kritik sorular

ve bakış açıları da akla takılıyor.

Bunlardan biri Cengiz Çandar'ın:

Yarım yüzyıldan fazladır tarafsız statüde

bulunun İsveç ve Finlandiya'nın

NATO üyeliği muazzam bir gelişme.

Batı'nın yeni konumunu

ve bir Avrupa Birliği projesi olan

Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin

oluşumunu yansıtıyor.

Bu kadar önemli ve 29 NATO üyesinin

güçlü desteğini almış bir gelişmeyi

Türkiye'nin tek başına karşı durması

ve bundan istediği sonuçları elde edebilmesi

çok akla uygun gelmiyor.

Hemen herkes Erdoğan'ın

bir şekilde geri basacağı kanısında.

Nasıl 2009'da NATO Genel Sekreteri'nin

Rasmussen olmasına karşı koyup,

sonra geri bastıysa...

Nasıl Birleşik Arap Emirlikleri,

Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail

konularında geri bastıysa...

Bu sefer de ABD'ye, tüm Batı'ya karşı

koyabileceğine ve Putin'in yedek gücü

rolünü oynayabileceğine pek ihtimal veren yok.

Ama bu nasıl olacak, Biden ne verecek,

-ya da verip vermeyeceği- şimdilik

bilinmez bir konu...

Erdoğan sonunda çok az bir şey elde etse de,

bunu müthiş bir diplomatik kazanım

gibi sunmak isteyecek.

Muhalefet uyanık olmazsa, bunu pekâlâ

yapabilir de Erdoğan...

Bir de unutulmaması gereken husus şu:

Türkiye, 29 NATO üyesini alt edemez,

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini

engelleyerek, ertesi gün hayat normal akışında

devam edemez. Türkiye, bu işte hiçbir fatura

ödemeden, sanki hiçbir şey olmamış gibi

yola devam edemez...

Peki Amerikası, Avrupası NATO vetosundan

vazgeçmeyen Türkiye'ye "ne halin varsa gör"

diyebilir mi, Türkiye'yle ipleri koparabilir mi?

Bu da kolay değil.

Türkiye'nin kıymetli coğrafyası buna engel.

Ama bıçak kemiğe dayandıkça,

"Türkiye'yi kapının önüne

koyma zamanı artık geldi"

sesleri kulaklara çalınmaya başladı.

(18 Mayıs 2022 tarihli Wall Street Journal

gazetesinde "Does Erdogan's Turkey

Belong in NATO?" başlıklı ve Joe Liberman,

Mark D. Wallece imzalı makale*)

Peki, bundan sonra ne olacak sorusunun

karşılığı henüz belirsiz.

Ama bir nokta kesin:

Erdoğan Türkiye'yi cehennem çukurunun

kıyısına getirmiş durumda...

Ülkenin hızla mali ve ekonomik iflasa doğru

yol aldığına dair haberler, söylentiler

dolaşıyor piyasada...

Bunlardan biri şöyle:

Türkiye, büyük bölümü Londra bankalarda

yatan "altın stoku"nu döviz bulmak için

eritmeye mi hazırlanıyor?..

* Joe Lieberman, bir Demokrat; Al Gore 2000'de

başkan seçilse, Amerikan tarihinde Yahudi kökenli

ilk başkan yardımcısı olacaktı. Mark Wallace

Cumhuriyetçi. Her ikisi de Turkish Democracy

Project'in eş başkanları.