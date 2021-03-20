Batı cephesinde değişen bir şey yok! Bir defa daha vurguluyorum: Demokrasi bizim işimiz, Batı'nın değil

Evet, "Batı cephesi"nde değişen bir şey yok.

Soğuk savaş döneminde de öyleydi,

bugün de farklı değil.

Batı'nın Türkiye'ye bakışı özünde

değişmiyor. Bu konuda,

stratejik çıkarlar ağır basıyor.

Soğuk Savaş'ta da öyleydi, bugün de öyle.

Batı'yı Batı yapan değerler, o zamanlar

Türkiye'ye bakışta arka planda kalıyordu,

bugün de öyle.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü,

özgürlük ve insan hakları

Türkiye için olmasa da olurdu.

İkinci sınıf, üçüncü sınıf demokrasi

Türkiye'ye yeterdi.

Hatta demokrasi hiç olmayabilirdi,

Türkiye "darbe yönetimleri"yle de

idare edebilirdi.

Önemli olan demokrasi falan değil,

Türkiye'nin "komünizme karşı kale"

olmaya devam etmesiydi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan

1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasına

kadarki soğuk savaş yılları böyle geçti.

Bugün durum ne kadar farklı?

Pek öyle farklı değil.

Türkiye'de askeri darbe yok ama

belki de ondan beter

bir sivil darbe yönetimi var.

İfade özgürlüğü hiçe sayılıyor.

Hukuk ayaklar altında.

Adaletsizlik çukuru derinleşiyor.

Hapishaneler siyasetçi ve gazetecilerle

dolup taşıyor.

HDP kapatılacak.

HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları

kaldırılmaya başladı.

Siyaset yasakları gündemde...

Batı ne mi yapıyor?

Washington'dan, Brüksel'den

bazı protesto sesleri kulaklara çalınıyor.

Ama o kadar.

Daha ileri bir adım yok.

Hatta, AB'den Türkiye'ye dönük

yaptırım planları, Amerikan yönetiminin,

Başkan Biden'ın telkinleriyle

bir kenara konuluyor.

Murat Yetki'nin yazısını okuyorum:

HDP hakkında kapatma davasının açılıp

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun

milletvekilliğinin düşürüldüğü

17 Mart günü hem ABD hem AB'den

tepkiler yağdı.

Bu tepkilere Dışişleri Bakanlığı

yine "iç işimize karışmayın"

yanıtını verdi.

18 Mart günü İngiliz ajansı Reuters'ın

bir haberi Batı'dan yükselen

sert tepkilerle neredeyse

taban tabana zıt görüntü veriyordu.

Ajans, AB liderlerinin 25-26 Mart'ta

yapılacak toplantısında Türkiye'ye

ekonomik yaptırım konusunu

gündemden çıkardığını bildiriyordu.

Dahası, AB bu kararı, ABD'nin

telkinleri üzerine almıştı.

Ajans haberinde, ABD'nin Brüksel'e

"NATO üyesi Türkiye'nin uzlaşmaya

yakın olduğu bir zamanda"

zor durumda bırakılmamasını

söylediği de bildiriliyordu.

Buradan çıkan ilk ve yüzeysel sonuç,

hem ABD hem AB yönetimlerinin

Türkiye'deki insan hakları ve

demokrasiye ilgilerinin

samimi olmadığı, siyasi ve askeri

çıkarlarını elde etme amacı taşıdığı olabilir.

Şaşırtıcı mı? Elbette değil.

Şunu bir kez daha vurguluyorum:

Demokrasi Batı'nın değil bizim işimiz!

Dün de öyleydi, bugün de öyle.

Biz kendi işimize bakalım,

"demokrasi kavgası"na devam edelim.